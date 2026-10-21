IMPSA se asocia con NANO Nuclear para fabricar microrreactores de nueva generación

La histórica compañía argentina firmó una alianza estratégica con la firma estadounidense para colaborar en el desarrollo industrial del KRONOS MMR

La empresa de ingeniería, tecnología e infraestructura Impsa y NANO Nuclear Energy, compañía estadounidense especializada en tecnologías nucleares avanzadas, firmaron acuerdos estratégicos para trabajar conjuntamente en el desarrollo industrial del KRONOS MMR, un microreactor nuclear de nueva generación.

El acuerdo establece un marco de cooperación de tres años, de los cuales, los primeros seis meses IMPSA realizará una revisión independiente del diseño y de la factibilidad de fabricación de componentes del KRONOS, aplicando los estándares del ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section III. La empresa argentina esta desarrollando una activa gestión comercial de sus capacidades tras el traspado a manos privadas hace más de un año.

"Esta alianza representa una oportunidad estratégica para IMPSA y para el sector nuclear argentino", destacó Jorge Salcedo, presidente de IMPSA. "Con décadas de experiencia fabricando recipientes de presión bajo la certificación ASME N-Stamp, IMPSA se ha consolidado como uno de los pocos proveedores capaces de determinar con anticipación la fabricabilidad de componentes nucleares".

Esto permitirá a NANO Nuclear Energy acelerar el proceso de fabricación, avanzando hacia sistemas nucleares más seguros y eficientes". Uno de los componentes centrales de esta primera etapa será la vasija de presión del reactor, una pieza crítica del KRONOS en el cual IMPSA aplicará en este proceso la experiencia acumulada durante más de cuatro décadas en ingeniería y fabricación de componentes nucleares de alta complejidad.

Décadas de desarrollo en fabricación nuclear

En relación con la experiencia argentina en el sector, Jay Yu, fundador y Chairman de NANO Nuclear Energy, afirmó: "Argentina ha desarrollado durante décadas capacidades avanzadas de ingeniería y fabricación nuclear, y vemos una oportunidad para conectar esa experiencia con nuestra próxima generación de proyectos nucleares".

"El objetivo es construir NANO en torno a las capacidades necesarias para llevar la tecnología nuclear al mercado con ingeniería de reactores, fabricación, combustible, transporte y ejecución de proyectos. Nuestra relación con IMPSA tiene el potencial de fortalecer varias de estas áreas al mismo tiempo, a la vez que establece una importante relación industrial entre Estados Unidos y Argentina", agregó Yu.

Durante esta fase, IMPSA trabajará en la identificación de requerimientos de fabricación, inspección y accesibilidad, riesgos asociados a la cadena de suministro y eventuales mejoras de diseño antes de avanzar hacia una futura producción de componentes.

En ese sentido, James Walker, CEO de NANO Nuclear Energy, señaló que "los reactores avanzados tienen que pasar de los planos y los cálculos a componentes que puedan fabricarse, inspeccionarse, calificarse y ensamblarse de manera repetible. En ese proceso, IMPSA nos aporta más de cuatro décadas de experiencia en ingeniería y fabricación nuclear y un conocimiento especialmente valioso en vasijas de presión y fabricación bajo estándares ASME Section III".

"Incorporar esa experiencia al desarrollo de KRONOS nos permitirá identificar desafíos con anticipación, fortalecer el diseño para fabricación y avanzar de manera más directa hacia una futura producción de componentes" concluyó Walker.

La inserción de IMPSA en el mercado norteamericano

Durante el último año, y tras su consolidación bajo control privado, IMPSA profundizó una activa gestión comercial orientada a posicionar sus capacidades tecnológicas en los mercados internacionales más exigentes. La compañía de ingeniería, tecnología e infraestructura intensificó su estrategia de diversificación y exportación de servicios de alto valor agregado, enfocándose en nichos donde su trayectoria de más de cuatro décadas en la industria nuclear representa una ventaja competitiva diferencial frente a competidores globales.

En mayo, la compañía firmó un acuerdo estratégico con National Electric Coil (NEC) para potenciar el desarrollo comercial de su unidad Hydro en Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica. La alianza abre nuevas oportunidades de negocios en uno de los mercados energéticos más dinámicos del mundo y consolida la estrategia de expansión internacional de la empresa.

A través de esta alianza, NEC actuará como socio estratégico de IMPSA para promover soluciones vinculadas a turbinas, generadores, componentes electromecánicos y sistemas de control en países como Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica.

La empresa argentina también viene de firmar el contrato definitivo con CORPOELEC de Venezuela para la rehabilitación y modernización de las represas hidroeléctricas Tocoma y Macagua. La empresa argentina controlada por el consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF) trabajará para instalar un total de 672 MW eléctricos en un plazo de 24 meses, como parte de un máster plan que en futuras etapas contempla sumar hasta 2640 MW de capacidad entre ambas centrales.

El contrato suscrito en Venezuela constituye la primera operación comercial importante de la empresa en su negocio hidroeléctrico tras el ingreso de IAF como accionista controlante en 2025 y la homologación definitiva en mayo de este año del acuerdo con los acreedores para reestructurar una deuda de casi US$ 600 millones.