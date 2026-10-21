AbraSilver encontró más oro y plata del esperado: cómo cambia el proyecto en Diablillos

La compañía confirmó una perforación de 228 metros con altas concentraciones de oro y plata que dinamizan las perspectivas económicas del yacimiento

La compañía AbraSilver Resource dio a conocer los resultados de perforación más destacados de su historia en el yacimiento Oculto, núcleo estratégico del proyecto de plata y oro Diablillos, ubicado en la región de la Puna salteña.

La campaña exploratoria en curso confirmó una intercepción de proporciones extraordinarias al registrar 228 metros continuos con una ley promedio de 1,79 gramos por tonelada de oro y 12 gramos por tonelada de plata desde apenas los 101 metros de profundidad.

Cuáles son los beneficios de los resultados de perforación en Diablillos

Estos valores reflejan no solo la robustez geológica de un sistema mineralizado de escala mundial, sino también el sustancial potencial alcista que continúa revelando este activo en el norte argentino a medida que avanzan los trabajos técnicos y conceptuales previos a la fase de construcción de la mina.

La dimensión cualitativa del hallazgo radica en la presencia de tramos internos de ultra alta ley dentro del mismo pozo, identificado como el sondeo DDH-26-061 en el sector Oculto East. Entre los intervalos de mayor relevancia económica y geológica se destacan 66 metros con un promedio de 4,04 gramos de oro por tonelada y 19 gramos de plata, conteniendo a su vez una sección núcleo de 11 metros que trepa hasta los 15,97 gramos de oro y 48 gramos de plata por tonelada.

Toda esta mineralización se encuentra alojada en material de óxidos y se localiza aproximadamente a 50 metros por debajo del diseño actual del tajo abierto contemplado en los estudios de factibilidad previos, lo que subraya la posibilidad real de expandir significativamente el volumen total de los recursos minerales y optimizar de manera radical los parámetros económicos fundamentales de la futura explotación comercial.

Expansión de horizontes productivos y optimización económica en Salta

La magnitud de estos resultados refuerza con firmeza la estrategia operativa de la compañía en el marco de la Fase VI de su programa de perforación, que actualmente mantiene tres equipos de perforación diamantina activos sobre el terreno con el objetivo central de completar los sondeos previstos antes de finalizar el presente año.

Desde la alta dirección de la empresa destacaron que este tipo de interceptaciones continuas en zonas oxidadas otorgan una flexibilidad operativa superior a los esquemas de procesamiento y alimentan las expectativas de cara a una próxima actualización del cálculo de recursos minerales estimada para el segundo trimestre del próximo año. La ubicación de estos mayores tenores en áreas externas a la envolvente de recursos actual consolida la tesis de que el yacimiento mantiene un potencial de crecimiento inexplorado tanto en sus flancos laterales como en las secuencias más profundas.

En paralelo al acelerado avance técnico de la exploración, el proyecto transita una etapa de definiciones estratégicas clave que marcan el pulso de la atracción de inversión extranjera directa en la minería metalífera argentina.

La gerencia corporativa confirmó que todas las actividades operativas y los procesos de ingeniería de detalle marchan estrictamente según el cronograma previsto para alcanzar una decisión final de inversión sobre la primera fase del proyecto Diablillos durante el segundo trimestre de 2027, apuntando a concretar el inicio formal de la producción comercial antes de finalizar 2029.

Asimismo, en las próximas semanas está previsto el lanzamiento de una evaluación económica preliminar actualizada centrada de manera específica en la implementación de la tecnología de lixiviación en pilas, un proceso complementario orientada a recuperar mineral de baja ley que promete reducir significativamente los costos unitarios de producción, maximizar las tasas de recuperación metalúrgica y elevar la eficiencia financiera global del complejo minero.