Paneles solares: cuánto cuesta instalarlos y cuánto se ahorra en 2026

Los equipos para generar electricidad en casa cuestan varios millones de pesos. Qué incluye la inversión y cómo calcular el ahorro en la factura

Instalar paneles solares en una vivienda es una alternativa para reducir la electricidad comprada a la red, aunque exige una inversión inicial importante. En octubre de 2026, los kits residenciales se ofrecen por varios millones de pesos y el costo final puede aumentar por el montaje, las adecuaciones eléctricas y los trámites. La conveniencia depende del consumo de cada hogar, la tarifa que paga y la cantidad de energía que pueda aprovechar durante el día.

Los sistemas fotovoltaicos transforman la radiación solar en electricidad mediante paneles y un inversor. Los equipos llamados on-grid funcionan conectados a la red y permiten consumir la generación propia; si están habilitados, también pueden inyectar excedentes. No deben confundirse con las instalaciones que incorporan baterías, diseñadas para almacenar energía y, según su configuración, ofrecer respaldo ante cortes.

Cuánto cuestan los paneles solares para una casa en 2026

Una referencia concreta es el kit on-grid de 3 kW que comercializa Alter Energy por $2.577.929. Incluye seis paneles de 550 W —3,3 kWp de potencia fotovoltaica total— y un inversor monofásico de 3.000 W. El proveedor aclara que no incluye la instalación ni la estructura de montaje, por lo que el precio no representa una obra terminada.

Para una escala mayor, la misma firma publica un kit on-grid con inversor de 5 kW y 4,44 kWp de paneles por $5.779.886. Como segunda referencia, Energía Solar Córdoba ofrece un conjunto residencial de 3 kW con seis paneles por $4.190.000. Las diferencias pueden responder a los componentes y al alcance de cada paquete; por eso, antes de comparar, hay que revisar la potencia real de los paneles y no solamente la del inversor.

A esos importes se suma la mano de obra. Una guía de precios para CABA y Gran Buenos Aires, actualizada en octubre, ubica el montaje residencial de sistemas de 3 a 5 kWp entre $1,22 millones y $3,56 millones, con los equipos cotizados aparte. Es un rango orientativo, no una tarifa oficial: el estado del techo, el tablero eléctrico, el cableado y las protecciones necesarias pueden modificar el presupuesto.

Cuánto se puede ahorrar en la factura de luz

El ahorro no equivale automáticamente a toda la energía que generan los paneles. Una parte puede consumirse en el momento, otra inyectarse a la red y otra perderse por limitaciones del sistema. Además, la boleta incluye cargos e impuestos que no desaparecen por instalar generación propia.

Por ejemplo, si una vivienda logra reemplazar 200 kWh mensuales de electricidad comprada y el componente variable evitado de su tarifa es de $150 por kWh, el ahorro directo sería de $30.000 al mes. Si el valor evitado fuese de $250, subiría a $50.000. Son cálculos ilustrativos, no tarifas vigentes ni promesas de ahorro: cada usuario debe aplicar los valores de su factura y una estimación técnica de producción y autoconsumo.

La Ley 27.424 establece un régimen para usuarios que generan electricidad renovable y vuelcan excedentes a la red, donde esté implementado. La energía demandada y la inyectada se miden por separado mediante un medidor bidireccional, y el excedente recibe una compensación económica según las reglas aplicables. Esa compensación no debe confundirse con el precio completo que paga el hogar por cada kWh consumido.

En cuántos años se recupera la inversión

El plazo de recupero surge de dividir el costo total instalado por el ahorro anual estimado, contemplando también mantenimiento y posibles cambios de equipos. A modo de ejemplo, una instalación de $5 millones que ahorra $50.000 mensuales tardaría unos ocho años y cuatro meses en recuperar la inversión si los valores permanecieran constantes. Con un ahorro de $30.000, el plazo superaría los 13 años.

Por eso, antes de contratar conviene solicitar un estudio del consumo eléctrico, una estimación de generación según la ubicación y orientación del techo y un presupuesto que detalle equipos, montaje, habilitación y garantías.