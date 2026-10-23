La Secretaría de Asuntos Nucleares dispuso que los organismos y empresas del sector nuclear implementan un conjunto de medidas de protección y preparación en sus respectivas instalaciones frente a la eventual ocurrencia de eventos meteorológicos extraordinarios por el fenómeno de El Niño.

Las autoridades precisaron que las plantas mantienen sus condiciones de seguridad en niveles habituales y que las acciones puestas en marcha buscan fortalecer la capacidad de respuesta operativa ante diversos escenarios climáticos que pueden amenazar instalaciones tanto del sector nuclear como del sistema eléctrico de generación y transporte.

Ante los posibles efectos asociados a El Niño, los organismos y empresas que integran el sistema atómico nacional trabajan desde hace semanas en el seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, la evaluación de posibles escenarios de riesgo y la implementación de esquemas de preparación operativa.

Estas labores complementan los sistemas, controles y protocolos de seguridad que rigen de manera habitual el desarrollo de la actividad nuclear en la Argentina.

El plan de trabajo en curso contempla el monitoreo de las variables climáticas, la articulación de acciones junto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la revisión integral de los protocolos de emergencia y la ejecución de medidas específicas orientadas a mitigar el impacto de eventuales crecidas, inundaciones u otros eventos meteorológicos de magnitud extraordinaria.

Monitoreo y preparación por organismo e instalación

En el ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), se llevan adelante medidas de protección física junto con acciones preventivas, operativas y de planificación en sus distintos centros atómicos y sedes regionales.

Las tareas incluyen el mantenimiento preventivo de la infraestructura, la actualización de los procedimientos de actuación y la puesta en marcha del tablero CNEA–ENOS. Esta última herramienta integra información meteorológica en tiempo real y modelos de simulación para anticipar posibles impactos territoriales y orientar la toma de decisiones según los requerimientos de cada instalación.

Por su parte, Nucleoeléctrica Argentina -empresa estatal generadora y operadora de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse- activó un plan de acción específico para anticipar las consecuencias que el fenómeno climático pudiera generar sobre las plantas.

Luego de una reunión de coordinación mantenida con la AFE el pasado 2 de octubre, la compañía avanzó en la aplicación de medidas que abarcan el monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas en las zonas de influencia, la protección de la infraestructura crítica ante probables crecidas de los cursos de agua, la garantía de disponibilidad de recursos e insumos clave y la preparación de los equipos de respuesta ante emergencias.

En el Centro Atómico Ezeiza, la empresa Dioxitek —dedicada a la producción de dióxido de uranio para el ciclo de combustible nuclear y de fuentes selladas de cobalto-60 destinadas a aplicaciones médicas e industriales— coordina junto con la CNEA acciones destinadas a mitigar riesgos y contener contingencias derivadas de las condiciones climáticas.

Respecto del operativo en marcha, el secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos Napoli, destacó la labor de los especialistas del sector: "La Argentina cuenta con equipos técnicos de primer nivel en todas las áreas de la actividad nuclear".

"Desde hace semanas —agregó—, estos profesionales trabajan para anticipar posibles contingencias climáticas y preparar nuestras instalaciones ante distintos escenarios. Su experiencia, conocimiento y capacidad de respuesta son parte de las fortalezas que distinguen al sector nuclear argentino en el mundo".

Desde la Secretaría remarcaron que "la seguridad constituye una prioridad permanente en el esquema operativo del sector. Los sistemas de protección, las rutinas de control continuo y la especialización del personal técnico permiten sostener los estándares internacionales de las plantas y consolidar la capacidad de respuesta del país ante cualquier contingencia". Las medidas adoptadas se integran a los procedimientos habituales de cada sitio operativo para garantizar la continuidad y seguridad de los servicios.

Planes de prevención en el transporte de alta tensión

La compañía Transener detalló el alcance de su plan de mitigación diseñado para el período 2026-2027 y advirtió que la crecida de los cursos de agua y las precipitaciones intensas asociadas al fenómeno de El Niño exponen al sistema de transporte eléctrico en alta tensión a riesgos operativos significativos en las regiones más vulnerables del Litoral y la zona central de la Argentina.

El diagnóstico elaborado por los equipos técnicos señala que las contingencias más severas comprenden la posible salida de servicio de estaciones transformadoras por anegamiento, el ingreso de agua a salas técnicas, celdas de media tensión y recintos de baterías, así como la afectación de las estructuras de soporte.

Entre los riesgos estructurales figuran la eventual caída de torres de alta tensión, el corte de conductores y el colapso de fundaciones provocado por procesos erosivos en las trazas, además de los inconvenientes logísticos derivados del deterioro y bloqueo de los caminos rurales de acceso.

Para hacer frente a este escenario, la compañía conformó un grupo especial interdisciplinario encargado de coordinar la asistencia operativa y optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias.

El esquema preventivo contempla la articulación institucional con municipios y fuerzas de seguridad para garantizar el mantenimiento de los sistemas de desagüe, la reubicación estratégica de recursos pesados y maquinaria en función del mapa de riesgo, y la ejecución de obras menores como el sellado de salas críticas y el reacondicionamiento de cubiertas.

Asimismo, la estrategia operativa incluye la disponibilidad de equipamiento especializado para intervenciones en zonas extremas, tales como grúas telescópicas, vehículos anfibios y estructuras de torres prearmadas destinadas a la sustitución rápida de elementos dañados.

Desde la compañía destacaron la coordinación con destacamentos militares ubicados en puntos estratégicos para agilizar la logística de asistencia en los corredores donde la infraestructura eléctrica sufra mayores complicaciones durante los eventos extraordinarios.