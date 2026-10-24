Hasta cuánto podés consumir de electricidad para acceder al subsidio del 75%

Usuarios residenciales tendrán un cupo mensual de energía bonificada en octubre, con descuentos aplicados solo hasta el máximo permitido

El Gobierno nacional mantuvo en 200 kWh mensuales el límite de consumo subsidiado para octubre de 2026. Los hogares que califican para el beneficio recibirán un descuento del 75% sobre la energía eléctrica comprendida dentro de ese tope.

La medida salió publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía. La decisión modificó el esquema original, que contemplaba bajar el consumo subsidiado a 150 kWh en octubre, y replicó el límite que ya venía aplicándose en septiembre.

El descuento forma parte del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un programa dirigido a hogares que cumplen requisitos socioeconómicos específicos.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las disposiciones tarifarias nacionales alcanzan a los usuarios de Edenor y Edesur.

Cómo funciona el descuento del 75% sobre la electricidad

El límite fijado para octubre es de 200 kWh por mes, sin importar la zona bioambiental donde esté ubicado el hogar.

La bonificación del 75% resulta de combinar dos descuentos: uno general del 50% y otro extraordinario del 25%. Ambos se aplican exclusivamente sobre el precio de la energía dentro del bloque subsidiado, no sobre el total de la factura ni sobre otros cargos e impuestos.

Un ejemplo concreto: si un hogar consume 250 kWh en el mes, recibirá el descuento del 75% sobre los primeros 200 kWh. Los 50 kWh restantes se pagan sin bonificación, al precio pleno de la energía.

Superar el límite de 200 kWh no implica perder automáticamente el subsidio. Tampoco significa que la factura total tenga una reducción del 75%, ya que existen conceptos adicionales que no están alcanzados por el beneficio.

La estructura de la tarifa eléctrica incluye cargos fijos, impuestos y tasas municipales que se cobran independientemente del consumo subsidiado.

Quiénes pueden pedir el subsidio de luz

El régimen de Subsidios Energéticos Focalizados apunta a hogares que cumplen criterios socioeconómicos establecidos por el Gobierno nacional.

Los requisitos principales incluyen:

Tener ingresos netos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el Indec

Cumplir con los criterios patrimoniales definidos por el régimen

Mantener actualizada la información sobre los integrantes del hogar

Existen situaciones particulares que también dan acceso al beneficio. Entre ellas se contemplan hogares con integrantes que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones vitalicias para veteranos de Malvinas, o Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

Estos casos especiales pueden acceder al subsidio aunque no cumplan todos los requisitos económicos generales.

Cómo consultar si tengo el beneficio activo

Los usuarios pueden verificar su situación ingresando al sitio oficial del Gobierno nacional. Ahí está disponible toda la información del régimen y los trámites vinculados con el subsidio de luz.

Para realizar una consulta o solicitar una revisión del estado del beneficio, conviene tener a mano el DNI, los datos de los integrantes del hogar y una factura reciente del servicio eléctrico.

El trámite se inicia desde la página oficial del gobierno sobre subsidios. La Secretaría de Energía podrá revisar nuevamente los bloques de consumo subsidiado para los próximos meses, de acuerdo con las disposiciones del régimen vigente.

El esquema de subsidios energéticos se actualiza periódicamente según la evolución de las variables económicas y las definiciones de política tarifaria del Gobierno.