El Gobierno reglamentó Zonas Frías y 94 municipios bonaerenses perderán el subsidio al gas

El Gobierno modificó Zonas Frías: 94 municipios bonaerenses perderán el subsidio al gas. La medida alcanza a 3,35 millones de usuarios

El Gobierno reglamentó los cambios en el Régimen de Zonas Frías mediante el Decreto 1266/2026, que modifica la operatoria de los subsidios al gas, establece nuevas pautas para pagar las compensaciones a las empresas proveedoras y precisa cómo se administrarán las bonificaciones para los usuarios.

La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la aplicación de la normativa. Entre sus funciones estarán definir las compensaciones y los descuentos, validar los importes que se deben abonar y establecer las disposiciones complementarias necesarias para implementar el esquema.

Uno de los cambios centrales es la reorganización del circuito de pagos: las distribuidoras y subdistribuidoras ya no administrarán ni percibirán los fondos destinados a los subsidios. Su tarea consistirá en:

Reflejar los descuentos en las facturas

Aportar los datos requeridos para calcular

Distribuir las compensaciones

Cómo se financiarán los subsidios al gas

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas seguirá financiando las compensaciones asociadas a la comercialización de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), además de las bonificaciones contempladas en el Régimen de Zonas Frías.

La cobertura incluye los consumos de gas en la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna. También se prevé una bonificación adicional por Zona Fría dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Ese descuento adicional se aplicará sobre los consumos base de los usuarios residenciales de gas natural por redes y de gas propano indiluido distribuido por redes, siempre que cumplan las condiciones previstas en la legislación.

El fondo también mantendrá las compensaciones vinculadas con la venta de cilindros, garrafas y otros productos de GLP, así como con el gas propano comercializado a granel en las regiones alcanzadas por la normativa.

Para sostener el sistema, se aplicará un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. El cálculo se realizará por cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías.

La medida comprende el gas consumido o comercializado para consumo mediante redes o ductos en todo el país, independientemente de su destino final. Sin embargo, quedan fuera del recargo el gas natural y el gas natural licuado destinados a la exportación, además del gas natural que se inyecte al sistema de transporte después de ser obtenido mediante la regasificación de GNL importado.

Los productores deberán percibir el recargo al emitir las facturas o documentos equivalentes. Los importadores también estarán alcanzados por esa obligación, salvo aquellos que ingresen gas natural licuado para su posterior regasificación.

Qué cambia en el pago de las compensaciones

La nueva operatoria establece que los importes destinados a compensar a las empresas se calcularán tomando como referencia el precio del gas y se transferirán directamente a las proveedoras.

Con este mecanismo, las distribuidoras y subdistribuidoras dejarán de intervenir en la administración y el cobro de esos fondos. Su responsabilidad quedará concentrada en aplicar los descuentos correspondientes en las facturas de los consumidores finales y suministrar la información necesaria para establecer los montos que recibirá cada empresa.

Zonas Frías: los 94 municipios bonaerenses que pierden el subsidio

En la provincia de Buenos Aires, el cambio alcanza a 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios. En todo el país, 3,35 millones de usuarios dejarán de contar con el beneficio automático.

Patagones es la excepción dentro del territorio bonaerense: conserva el subsidio por pertenecer formalmente a la Región Patagónica.

Estos son los 94 municipios de la provincia de Buenos Aires que quedan fuera del beneficio:

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti

Arrecifes

Ayacucho

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Bolívar

Bragado

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Chacabuco

Chivilcoy

Colón

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General La Madrid

General Las Heras

General Lavalle

General Madariaga

General Paz

General Pinto

General Pueyrredon (Mar del Plata)

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lincoln

Lobería

Lobos

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pilar

Pinamar

Puan

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

Villarino

Córdoba, Santa Fe y San Luis: dónde se reduce la cobertura

La modificación también alcanza a otras provincias que hasta ahora tenían localidades incluidas en el régimen. En Córdoba, quedan excluidos departamentos del centro y sur provincial, entre ellos: Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

En Santa Fe, el recorte comprende el sur del territorio provincial. Entre las ciudades afectadas figuran Rosario, Venado Tuerto y Casilda.

El caso de San Luis es más amplio: toda la provincia queda fuera de la zona contemplada por el Régimen de Zonas Frías. Por eso, localidades como Villa Mercedes y Merlo dejan de recibir el descuento asociado a este programa.

Qué ocurre con el subsidio en Mendoza

Mendoza también registra cambios en la extensión geográfica del beneficio. El esquema anterior abarcaba a toda la provincia, mientras que la nueva cobertura queda restringida a áreas determinadas.

Entre los departamentos y localidades que pierden el subsidio se encuentran Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Malargüe, en cambio, mantiene el descuento por estar expresamente contemplado dentro del régimen.