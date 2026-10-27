Once petroleras de Vaca Muerta presentan proyectos agrícolas con reúso del agua

Las compañías operadoras presentaron iniciativas técnicas y de desarrollo productivo frente al nuevo esquema regulatorio del uso del agua en Neuquén.

Once compañías petroleras operadoras en Vaca Muerta formalizaron la presentación de un paquete de 22 proyectos destinados al reúso de agua en las tareas de estimulación de pozos y al desarrollo de emprendimientos productivos sostenibles en la región.

Las iniciativas son parte de una nueva etapa de desarrollo de los recursos no convencionales de la cuenca neuquina, impulsada por la exigencia de optimizar los recursos naturales, reducir la huella ambiental y responder de manera directa al nuevo marco regulatorio implementado por el gobierno de la provincia de Neuquén.

La presentación de estas propuestas por parte del sector petrolero constituye la respuesta ante las exigencias introducidas a través de la Disposición 260/26 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos provincial, una normativa que fue ratificada de forma posterior mediante el Decreto 792.

Esta regulación dispuso una actualización sobre la estructura del canon que abonan las empresas por la captación de agua dulce virgen, consolidando la visión del recurso hídrico como un elemento natural estratégico para el desarrollo económico, social y ambiental de la jurisdicción, en el marco de la emergencia hídrica declarada en la Argentina a nivel provincial.

Las empresas que presentaron sus propuestas técnicas de reúso y desarrollo agrícola ante las autoridades provinciales son YPF, Vista, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Pluspetrol, Pampa Energía, TotalEnergies, Shell, Chevron, GeoPark y Phoenix Global Resources.

Exigencia hídrica y nuevo marco regulatorio

La operación técnica en los yacimientos no convencionales de la formación exige volúmenes masivos de agua para concretar las tareas de estimulación en las ramas horizontales. En los desarrollos actuales de shale oil y shale gas, el proceso de fracturación hidráulica demanda, según las estimaciones promedio de los equipos técnicos de la industria, entre 1.000 y 1.500 metros cúbicos de agua por cada etapa ejecutada.

Dado que los pozos más modernos alcanzan extensiones laterales de más de 3.000 o 4.000 metros con decenas de etapas de fractura, el consumo por perforación individual resulta sumamente elevado.

Frente a esta realidad, el nuevo esquema de costos impulsado por las autoridades neuquinas busca desincentivar la extracción masiva desde los cursos de agua dulce superficiales y los acuíferos subterráneos, obligando a las operadoras a volcar inversiones en infraestructura de tratamiento y saneamiento de efluentes.

De acuerdo con el desglose oficial proporcionado por las autoridades provinciales, la totalidad de las 22 iniciativas presentadas por las once empresas se distribuye de manera simétrica en dos grandes ejes estratégicos.

Por un lado, se cuentan once proyectos focalizados en la recirculación y reúso industrial de fluidos dentro de los procesos de terminación de pozos. Por el otro, se incorporaron once propuestas orientadas a desarrollos agrícolas, forestales y de integración comunitaria con impacto local en las áreas de influencia directa de las concesiones.

En el plano strictly industrial y de tratamiento hídrico, las carpetas técnicas presentadas por las compañías establecen como meta prioritaria la sustitución progresiva de al menos un 10% del agua dulce requerida en las operaciones de fractura por agua de producción o de retorno previamente tratada.

Procesos tecnológicos e impacto productivo

Para garantizar la calidad requerida en los fluidos de estimulación sin alterar la química de los reservorios, las plantas de tratamiento proyectadas combinan metodologías de filtración, separación física de sólidos en suspensión, corrección química, clarificación e instalación de sistemas de flotación por aire disuelto. Dichas pruebas piloto y desarrollos iniciales abarcan ya más de diez áreas de concesión clave distribuidas en la formación.

Entre los casos más destacados por las autoridades de la provincia, una de las empresas logró validar en campo la reutilización efectiva de 7.990 metros cúbicos de agua tratada por cada pozo intervenido. En forma paralela, otra de las operadoras estimó que proyecta alcanzar un volumen de recirculación acumulada cercano a los 36.000 metros cúbicos para febrero de 2027, lo que sentará un antecedente relevante para el conjunto de la cuenca neuquina.

Por otra parte, la vertiente productiva y comunitaria de las propuestas busca canalizar los efluentes no utilizados en el proceso hidrocarburífero hacia actividades alternativas que beneficien a las economías locales.

En este segmento sobresale la propuesta de implementar un sistema eficiente de riego tecnificado que permitiría reducir en hasta un 95% el consumo hídrico en comparación con los métodos tradicionales a campo abierto.

Asimismo, el paquete contempla la instalación de un módulo experimental de invernaderos de alta tecnología orientado a programas de capacitación en conjunto con escuelas agrotécnicas de la zona y profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). A estas acciones se suma un plan integral de forestación con especies adaptadas a la meseta patagónica, orientado tanto a la captura de carbono como a la mitigación de los efectos de la erosión eólica en los suelos.

Las 22 iniciativas ingresaron formalmente a la etapa de evaluación técnica fina por parte de los organismos reguladores del gobierno neuquino. En esta fase, los fiscalizadores analizarán en detalle los parámetros de ingeniería, los cronogramas de inversión y los volúmenes de ahorro hídrico comprometidos para autorizar su puesta en marcha definitiva en los campos de Vaca Muerta.