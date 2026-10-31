El descuento del 75% alcanza a los primeros 200 kWh del mes para los hogares beneficiarios. Cuánto se cobra el excedente y dónde consultar el subsidio

Usuarios pueden verificar su estado y requisitos mediante el portal oficial de subsidios energéticos.

El beneficio otorga un 75% de descuento solo sobre ese bloque; el excedente se factura a precio pleno.

El Gobierno fijó un límite de 200 kWh mensuales para el subsidio eléctrico en octubre 2026.

El Gobierno mantuvo para octubre de 2026 el límite de 200 kWh mensuales de electricidad subsidiada para los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida quedó establecida mediante la Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía y conserva una bonificación del 75% sobre el precio de la energía dentro de ese bloque. Sin embargo, superar ese consumo no implica que se pierda de forma automática la asistencia estatal, sino que el descuento se mantiene sobre los primeros 200 kWh.

Por lo tanto, la energía que excede ese límite se factura sin esa bonificación. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el esquema alcanza a los usuarios residenciales de Edenor y Edesur que cumplen los requisitos del régimen.

Subsidio de luz qué pasa si consumís más de 200 kWh

El límite funciona como un bloque de consumo subsidiado. Durante octubre, la bonificación combina un descuento general del 50% y otro extraordinario del 25%, que se aplica sobre la energía comprendida dentro de ese volumen, es decir, no aplica al total de la factura.

Estos son algunos ejemplos de cómo se distribuye el consumo mensual:

150 kWh: los 150 kWh quedan dentro del bloque subsidiado

200 kWh: todo el consumo queda alcanzado por la bonificación

250 kWh: 200 kWh reciben el descuento y los 50 kWh restantes se facturan sin esa bonificación

300 kWh: 200 kWh reciben el descuento y los 100 kWh excedentes quedan fuera del beneficio

400 kWh: 200 kWh reciben el descuento y los otros 200 kWh se facturan sin esa bonificación

Cuánto se paga de más por superar los 200 kWh de luz

El costo del consumo excedente se puede calcular a partir de los cuadros tarifarios de octubre del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE). Para un usuario residencial de la categoría R2 —con un consumo mensual de entre 151 y 400 kWh—, el cargo variable sin subsidio es de $159,788 por kWh en Edenor y de $157,692 en Edesur, antes de impuestos.

Por ejemplo, si un hogar de Edesur consume 300 kWh en el mes, los 100 kWh que superan el límite representan un costo de $15.769,20 antes de impuestos, calculado al cargo variable sin subsidio. En Edenor, esos mismos 100 kWh equivalen a $15.978,80.

La diferencia frente a esos mismos 100 kWh con bonificación sería de aproximadamente $9.787 en Edesur y $9.805 en Edenor, también antes de impuestos.

Cómo consultar si tenés el subsidio de luz

Los hogares pueden revisar su situación en el portal oficial de Subsidios Energéticos Focalizados. Para consultar el estado del trámite o gestionar la solicitud, conviene tener a mano el DNI, los datos de los integrantes del hogar y una factura de electricidad.

El régimen contempla criterios de ingresos y patrimonio para determinar quiénes pueden recibir la asistencia. Entre las situaciones particulares previstas se encuentran los hogares con integrantes que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), veteranos de la Guerra de Malvinas y familias con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada caso.

Es importante tener en cuenta que el límite de 200 kWh y la bonificación extraordinaria del 25% corresponden a octubre de 2026. Las condiciones para los meses siguientes dependerán de las disposiciones que publique la Secretaría de Energía.