Energía amplió los bloques con tarifa bonificada para 15 provincias del Norte Grande y reglamentó el esquema para la Patagonia y la Puna.

En el marco del reordenamiento del esquema de bonificaciones a los servicios públicos, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación formalizó la adecuación de los topes de consumo para las tarifas de energía eléctrica y gas natural. La medida responde a las demandas de las provincias con temperaturas extremas y concentrar la asistencia estatal en los sectores socioeconómicos de menores ingresos.

A través de las resoluciones 299 y 300 del corriente año, la autoridad energética fijó los nuevos bloques de consumo con subsidio para las provincias del Norte Grande y reglamentó el funcionamiento del Régimen de Zona Fría para la provisión de gas por red. De este modo, la gestión nacional busca reemplazar los esquemas de bonificación masiva y uniforme por un sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientado por variables climáticas y de ingresos.

Mientras que la redefinición del beneficio eléctrico para el Norte respondió a una decisión directa del Poder Ejecutivo y se canalizó mediante una resolución ministerial sin pasar por el Poder Legislativo, el nuevo régimen de Zona Fría para el gas fue el resultado de un acalorado debate en el Congreso de la Nación.

Allí, tras arduas negociaciones entre la Casa Rosada y los bloques provinciales, se aprobó la Ley 27.828 con el objetivo de recortar el esquema de compensaciones universales previo -aplicado en su momento sobre la totalidad de la factura- y limitar el subsidio del 50% al consumo efectivo de las zonas más rigurosas como la Patagonia, Malargüe y la Puna, estableciendo en paralelo el criterio de ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales para acceder a bonificaciones adicionales.

Por qué hay mayor cobertura eléctrica para el Norte Grande

La Resolución N° 300/2026 estableció un incremento en los topes de consumo eléctrico con tarifa subsidiada para las áreas geográficas clasificadas dentro de las zonas bioambientales de mayor temperatura. La norma responde a las solicitudes presentadas por las administraciones provinciales y entidades regionales frente al impacto que generan las altas temperaturas en la demanda residencial de refrigeración durante la temporada estival.

El nuevo cuadro fija que las viviendas ubicadas en zonas definidas como "muy cálidas" contarán con un bloque subsidiario de 500 kWh mensuales en el período comprendido entre noviembre y abril. En tanto, para los hogares situados en zonas "cálidas", el límite base se mantendrá en 300 kWh por mes durante todo el año, con una ampliación a 370 kWh mensuales en el trimestre de mayor exigencia térmica, integrado por diciembre, enero y febrero.

El alcance de la medida abarca a 2.371.941 usuarios residenciales distribuidos en 15 provincias: Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Según el texto oficial, la redefinición de los bloques se sustentó en los informes técnicos de CAMMESA sobre los patrones de consumo estival, manteniendo las delimitaciones territoriales trazadas por la norma IRAM 11603.

La Secretaría de Energía fundamentó la actualización de los bloques subsidiados en la necesidad de adecuar la política tarifaria a la realidad climática del país, argumentando en los considerandos de la Resolución 300/2026 que "el comportamiento de la demanda residencial en el Norte Grande registra distorsiones severas durante el período estival como consecuencia del uso intensivo e indispensable de equipos de refrigeración".

Cómo es el nuevo esquema para la Zona Fría del gas

De manera simultánea, la Secretaría de Energía puso en marcha la reglamentación del Régimen de Zona Fría para el suministro de gas natural mediante la Resolución N° 299/2026, en consonancia con lo establecido por la Ley 27.828 y el Decreto 1.266/26. La reforma introduce cambios en la metodología de cálculo de las bonificaciones aplicadas a las facturas del servicio.

Para las regiones de la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe, en la provincia de Mendoza, se ratificó un descuento del 50% calculado sobre el volumen de gas efectivamente consumido por el usuario, a diferencia del marco legal precedente que contemplaba rebajas porcentuales sobre la totalidad de los conceptos facturados.

Adicionalmente, se dispuso una bonificación complementaria del 20% sobre el precio del fluido en el PIST para los consumos base de aquellos hogares inscriptos en el registro SEF que queden fuera de la cobertura de la zona fría ampliada.

Este beneficio adicional está circunscrito a las familias cuyo nivel de ingresos no supere el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) mensuales, restringiendo el alcance del subsidio al bloque de consumo base de cada categoría tarifaria.

Cuál es el criterio de focalización presupuestaria

Con la instrumentación de ambas resoluciones, el Poder Ejecutivo procura avanzar en la sintonía fina de las partidas presupuestarias destinadas a la oferta energética. El criterio rector de las medidas publicadas se enfoca en diferenciar la asistencia según el impacto del clima en la geografía de la Argentina, restringiendo las transferencias directas a los usuarios vulnerables.

Desde la Secretaría de Energía destacaron que la calibración de los bloques de consumo permite adaptar la política tarifaria a la realidad operativa del sistema y a los patrones de uso de las distintas regiones geográficas. El nuevo esquema comenzará a reflejarse en los cuadros tarifarios y facturaciones correspondientes a los próximos ciclos de lecturas.