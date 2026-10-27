Amarilla Gas paralizó su planta en Chivilcoy y 20 puestos de trabajo están en riesgo

El sindicato petrolero bloqueó instalaciones por despidos y el cese del fraccionamiento de garrafas. El conflicto llegó al Ministerio de Trabajo

La planta de Amarilla Gas en Chivilcoy quedó paralizada por un conflicto laboral que pone en riesgo 20 puestos de trabajo. El Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles (SPGyBIO) de Bahía Blanca y La Pampa inició un paro total y bloqueó los accesos al establecimiento luego de que la empresa anunciara despidos y el cese de las operaciones de fraccionamiento de gas licuado de petróleo (GLP).

Según explicó Gabriel Matarazzo, secretario general del sindicato, la planta cuenta con unos 40 trabajadores y la primera medida empresarial alcanza a la mitad de esa dotación. Además, el dirigente considera que la suspensión del fraccionamiento podría ser el comienzo de un cierre definitivo.

Por qué se paralizó la planta de Amarilla Gas

La medida de fuerza se activó cuando, de acuerdo con el relato de Matarazzo, representantes de la compañía llegaron a la planta para intenta acordar con los trabajadores cesantías e indemnizaciones a la baja.

Ante ese escenario, el sindicato decidió detener las actividades y mantener bloqueados los accesos, con los camiones inmovilizados y los despachos interrumpidos. El sindicato considera que el cese de esa actividad podría comprometer la continuidad de la planta y no solamente los puestos incluidos en la primera tanda de despidos.

Amarilla Gas tiene su casa matriz en Resistencia, Chaco, y en Chivilcoy desarrolla tareas de fraccionamiento, envasado y distribución de gas en garrafas.

La denuncia por falta de mantenimiento y el impacto en los trabajadores

Otro de los cuestionamientos del sindicato apunta al estado de las instalaciones. Matarazzo aseguró a Mundo Gremial que la empresa no realizó inversiones suficientes y sostuvo que dejó de mantener adecuadamente la planta durante las últimas dos décadas.

El secretario general también puso el foco en el efecto económico que tendría la pérdida de los puestos de trabajo en Chivilcoy. Según indicó, los salarios de los empleados superan los $3 millones mensuales.

Asimismo, el sindicato informó que realizó presentaciones ante la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense para solicitar una instancia de negociación y discutir alternativas que permitan preservar los empleos.

Para este martes 27 de octubre se anunció una audiencia entre representantes de la empresa y del gremio, con el objetivo de abordar el conflicto. Matarazzo anticipó que la medida de fuerza continuará mientras no se abra una negociación sobre opciones distintas del cierre.

Por lo tanto, el resultado de la audiencia será determinante para conocer si las partes encuentran una salida, si la empresa mantiene su decisión sobre el fraccionamiento y cuál es la situación efectiva de los trabajadores alcanzados por los despidos.