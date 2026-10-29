El Gobierno argentino y referentes del sector en EEUU acordaron avanzar en proyectos de minería de uranio, reactores SMR y el reactor RA-10 para 2027

La Argentina y los Estados Unidos acordaron avanzar en una agenda de cooperación para potenciar inversiones privadas en minería de uranio, reactores modulares (SMR) y el desarrollo comercial del reactor multipropósito RA-10, durante una serie de reuniones bilaterales mantenidas en la Conferencia Ministerial sobre Energía Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) realizada en Corea.

El Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, mantuvo los encuentros clave con representantes del Gobierno y del sector privado de los Estados Unidos en el contexto del encuentro ministerial celebrado en Incheon, República de Corea.

Durante las reuniones, que contaron con la participación de delegaciones del Departamento de Estado, el Departamento de Energía —encabezada por Michael Goff— y Carol Berrigan en representación del Nuclear Energy Institute (NEI), se abordaron oportunidades concretas para la incorporación de capital privado y la transformación de las capacidades tecnológicas nacionales en proyectos comerciales orientados a la exportación.

Uno de los ejes centrales de las conversaciones fue el reactor multipropósito RA-10, proyectado para comenzar a operar en 2027. La estrategia oficial apunta a un esquema de participación privada que permita potenciar su capacidad comercial, aumentar la producción de radioisótopos medicinales y consolidar la presencia de la industria nacional en los mercados globales.

Asimismo, la agenda bilateral incluyó el análisis de inversiones en minería de uranio, el ciclo de combustible nuclear y el avance en reactores modulares pequeños (SMR). En este punto, se remarcó la importancia de avanzar en una mayor armonización regulatoria en América Latina para facilitar el licenciamiento, reducir costos y dotar de previsibilidad a las inversiones, manteniendo los estándares de seguridad de la industria.

El diálogo también contempló el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la articulación entre empresas de ambos países y la formación de recursos humanos especializados, buscando canalizar más de siete décadas de trayectoria técnica hacia el actual escenario de expansión de la energía nuclear a escala global.

Un nuevo modelo institucional para la energía atómica

La estrategia implementada por el Gobierno nacional marca un giro en la política atómica del país, orientado a transformar más de siete décadas de trayectoria científica en un motor de exportación y captación de inversiones productivas.

Bajo los lineamientos establecidos, la administración central busca estructurar vehículos mixtos que permitan delegar la explotación comercial y la integración logística en manos privadas, manteniendo al mismo tiempo las funciones indelegables de regulación, fiscalización, seguridad radiológica y salvaguardias bajo la órbita estatal.

Esta división institucional procura aliviar el gasto fiscal de la Comisión Nacional de Energía Atómica, permitiendo que los recursos presupuestarios se concentren en la investigación tecnológica de frontera y en el desarrollo de conocimiento científico avanzado.

Con este esquema, la Argentina intenta superar la histórica brecha entre su reconocido prestigio técnico internacional y su reducida participación en el mercado atómico global, abriendo las puertas para que empresas del sector privado participen activamente en la comercialización masiva de tecnología, bienes y servicios nucleares hacia los principales mercados internacionales.

El reactor RA-10 como banco de prueba comercial

La reconversión institucional encuentra su principal banco de prueba en el desarrollo y puesta en marcha del reactor multipropósito RA-10, emplazado en el Centro Atómico Ezeiza. Tras superar demoras operativas y renegociar contratos estratégicos que elevaron el ritmo mensual de obra, el proyecto acumuló un nivel de ejecución cercano al noventa por ciento, proyectando su inauguración para principios de 2027.

Para consolidar su fase operativa, la Comisión Nacional de Energía Atómica avanza en la creación de una sociedad mixta destinada a licitar la gestión comercial a un operador privado, replicando modelos de éxito previos en la industria local.

En este esquema, el Estado conserva la titularidad de los activos fundamentales junto con la acción de oro institucional, mientras que el socio estratégico asume los costos operativos corrientes y la comercialización externa.

La llegada de este capital privado contempla una inyección directa estimada en doscientos millones de dólares para levantar una nueva planta especializada en el procesamiento de radioisótopos medicinales, complementando los fondos estatales invertidos históricamente en la infraestructura base del complejo tecnológico.

Captura de mercados globales y provisión de radioisótopos

La apuesta comercial del proyecto apunta directamente a cubrir una porción crítica de la demanda insatisfecha en el mercado internacional de insumos médicos de alta complejidad. El molibdeno-99, un isótopo esencial utilizado en la gran mayoría de los estudios diagnósticos oncológicos y cardiovasculares, sufre periódicamente problemas globales de desabastecimiento debido al envejecimiento estructural de las plantas productoras en Europa y Norteamérica.

Con la entrada en funcionamiento del reactor RA-10 y la nueva planta de procesamiento asociada, la capacidad de producción nacional se multiplicará por seis, permitiendo abastecer aproximadamente el veinte por ciento de la demanda mundial de este insumo vital.

Debido a que la vida útil de estos productos médicos se mide strictly en horas, la infraestructura logística y comercial impulsada por el nuevo socio privado resulta indispensable para garantizar envíos rápidos y eficientes al exterior.

Además, el volumen y la magnitud de la inversión requerida habilitan al operador para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, asegurando estabilidad fiscal, cambiaria y previsibilidad a largo plazo para consolidar a la Argentina como un proveedor confiable y competitivo en la transición energética global.