Otro legado del Papa Francisco: el Vaticano invertirá u$s120 millones en una planta solar

Instalará entre 80 y 90 MW en un terreno para abastecer la demanda total de la Ciudad del Vaticano. Es un proyecto que impulsó Francisco

El Estado de la Ciudad del Vaticano proyecta la construcción de una planta de generación solar con desarrollo de actividades agropecuarias, definida como agrkivoltaica- con una capacidad instalada de entre 80 MW y 90 MW en el predio de Santa Maria di Galeria, ubicado a 25 kilómetros al noroeste de Roma.

La iniciativa requerirá una inversión estimada en 100 millones de euros -equivalentes a u$s120 millones al tipo de cambio registrado al momento de la formulación del proyecto- y apunta a cubrir la totalidad de la demanda de energía eléctrica en los territorios del Estado Vaticano, sus dependencias extraprediales y el Hospital Pediátrico Bambino Gesù.

La base jurídica del emprendimiento fue establecida el 21 de junio de 2024 a través del decreto pontificio en forma de Motu Proprio titulado "Fratello Sole". En dicho instrumento legal, el Papa Francisco otorgó estatus de mandato de Estado a la neutralidad climática vaticana y dispuso la utilización de la finca de Santa Maria di Galeria para el emplazamiento de la infraestructura solar.

Tras el fallecimiento del pontífice argentino, la continuidad de este proceso de transformación institucional y ambiental quedó bajo la conducción de su sucesor, el papa León XIV (Robert Francis Prevost). La ratificación del plan agrivoltaico y el seguimiento de sus etapas regulatorias bilaterales coinciden con la preparación del viaje apostólico que el nuevo Santo Padre realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, lo que marcará el retorno de un pontífice al país tras 39 años.

Alianza estratégica y aspectos técnicos del diseño agrivoltaico

El predio abarca más de 400 hectáreas sobre las que se encuentra ubicado el histórico centro transmisor de Radio Vaticano, de las cuales se destinarán aproximadamente 200 hectáreas para la disposición de los paneles fotovoltaicos.

El terreno elegido goza del estatuto de extraterritorialidad conforme a las cláusulas normativas dispuestas en 1951, que ampliaron los acuerdos entre la Santa Sede y la República Italiana. Esta condición jurídica otorga a la Santa Sede jurisdicción soberana exclusiva sobre la propiedad, eximiéndola de los trámites de administración territorial ordinarios de la jurisdicción italiana.

No obstante, para la articulación técnica de la obra con el sistema eléctrico nacional, ambos Estados firmaron en julio de 2025 un acuerdo marco bilateral que regula los aspectos operativos, impositivos y de interconexión para el transporte de la energía generada y la eventual evacuación de los excedentes hacia la red pública de la Italia.

El diseño estructural del parque fotovoltaico adopta la modalidad agrivoltaica, una alternativa de ingeniería que contempla el montaje de módulos paneles sobre estructuras elevadas. Este esquema permite mantener la continuidad de las tareas agrícolas y ganaderas que se desarrollan tradicionalmente en la superficie del terreno, preservando la cubierta vegetal local, optimizando la gestión de los recursos hídricos e impidiendo la degradación de la capa fértil del suelo.

Para la ejecución de la obra, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) y el Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano suscribieron un protocolo de entendimiento con la compañía pública italiana de energía e infraestructuras ACEA.

El acuerdo norma las pautas técnicas de ingeniería, la construcción de las subestaciones de transformación y el trazado de las líneas de evacuación de media y alta tensión necesarias para canalizar el suministro hacia la Ciudad del Vaticano.

Gobernanza bilateral y plazos de ejecución proyectados

A su vez, la Fundación Fratello Sole opera como la secretaría técnica del proyecto. La entidad actúa en calidad de brazo operativo de los comisionados extraordinarios designados por el decreto pontificio —el presidente de la APSA y el presidente del Governatorato— para supervisar los criterios de sostenibilidad ambiental, asegurar la integración del parque agrivoltaico con los ecosistemas de la finca y coordinar las tareas con la empresa ACEA.

El esquema de gobierno del proyecto incluye la conformación de una Comisión Paritaria integrada por delegados del Estado italiano y de la Santa Sede, constituida formalmente en agosto de 2026. Esta mesa de trabajo bilateral ejerce la supervisión de las regulaciones ambientales y urbanísticas locales, el control de las obras civiles y la fiscalización del empalme a la red de distribución gestionada por las distribuidoras italianas.

El cronograma de obras contempla un plazo de ejecución estimado en una ventana de 18 a 24 meses desde la fase de inicio formal en terreno. El plan de trabajo contempla completar el montaje de las estructuras elevadas, la canalización de líneas eléctricas y las pruebas de sincronización con el sistema durante el transcurso del período 2027-2028.

Una vez que la central entre en operaciones comerciales continuas, la electricidad producida en Santa Maria di Galeria abastecerá la totalidad de la demanda del enclave vaticano y los Museos Vaticanos.

El volumen de energía sobrante producido durante las horas pico de radiación que no sea consumido de manera directa en las instalaciones de la Santa Sede será volcado de forma automática a la red eléctrica de la República Italiana bajo las condiciones estipuladas en el marco bilateral firmado por ambas administraciones.