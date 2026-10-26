León XIV ratificó su visita a la Argentina: el cronograma y los preparativos

Tras una delicada cirugía pulmonar, el líder católico sigue adelante con su propósito de reencontrarse con fieles de su país natal en 2024

El papa León XIV expresó este lunes su alegría por regresar a América Latina y renovó las expectativas por su próxima visita a la Argentina, Uruguay y Perú. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el pontífice señaló que espera que el recorrido permita fortalecer la comunión entre los pueblos y renovar el compromiso de anunciar el Evangelio.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", escribió León XIV, junto con las etiquetas de los tres países que integran la gira.

El viaje apostólico está previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. En la Argentina, el Papa permanecerá del 8 al 11 de noviembre y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será la primera visita de un pontífice al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Sin embargo, la gira estará condicionada por la evolución de la salud del Papa, que el 13 de octubre fue operado de un adenocarcinoma pulmonar. Aunque los médicos informaron que el tumor estaba localizado y que no necesita tratamiento adicional, el Vaticano mantiene el seguimiento de su recuperación.

El mensaje de León XIV confirmando su viaje a la Argentina

La salud del Papa y las dudas sobre el viaje

León XIV, de 71 años, anunció el 11 de octubre que debía someterse a una intervención para extirpar un nódulo detectado durante estudios médicos de rutina. La operación se realizó el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma e incluyó la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video.

El pontífice permaneció internado hasta el 17 de octubre, cuando recibió el alta médica y regresó al Vaticano. Durante la internación, los médicos informaron que la intervención se había desarrollado sin complicaciones y que los controles posteriores mostraban una evolución favorable.

El 21 de octubre, los resultados definitivos de los estudios histológicos confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar localizado. Según el comunicado difundido por la Santa Sede, una evaluación oncológica posterior determinó que no era necesario realizar tratamientos adicionales.

Los médicos también señalaron que la recuperación posoperatoria avanzaba dentro de los parámetros esperados. El cirujano Stefano Margaritora afirmó que, desde el punto de vista clínico, no había motivos que impidieran al Papa realizar el viaje previsto a Sudamérica.

No obstante, el proceso de recuperación obligó a modificar parte de su agenda. El Vaticano anunció la cancelación de una visita prevista a Asís para el 27 de octubre, por recomendación médica y para evitar un traslado en helicóptero durante la convalecencia.

Por ahora, los preparativos para la gira sudamericana continúan. La recuperación del pontífice y las recomendaciones de sus médicos serán determinantes para establecer si puede cumplir todas las actividades previstas o si resulta necesario introducir cambios en el itinerario.

El cronograma de León XIV en la Argentina

La Santa Sede difundió el programa oficial de la visita el 21 de septiembre. La agenda contempla actividades institucionales, encuentros religiosos, reuniones con representantes de distintos sectores sociales y celebraciones multitudinarias.

El domingo 8 de noviembre, León XIV llegará a Buenos Aires a las 16.30, al Aeroparque Jorge Newbery. Luego visitará el monumento al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la plaza San Martín. También participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. La jornada concluirá con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución. Después celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y de una reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas. La jornada terminará con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. Allí celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la tarde regresará a Buenos Aires, donde está prevista una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11, el pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego se trasladará a Luján para celebrar una misa en la plaza de la basílica de Nuestra Señora de Luján. Después de la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, partirá hacia Lima, la siguiente escala de su gira.

Los preparativos del Gobierno y los feriados

El Gobierno nacional puso en marcha una estructura específica para organizar la visita. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre, declaró de interés nacional la llegada del Papa y creó una unidad ejecutora especial temporaria dentro de la Jefatura de Gabinete.

El organismo tiene a su cargo la coordinación de las tareas de logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales, además de la articulación entre las distintas áreas de la administración pública.

La norma también estableció feriados vinculados con las actividades previstas. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el martes 10 regirá esa condición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba. El miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires.

Las medidas buscan facilitar los operativos de seguridad, los desplazamientos y la circulación durante las jornadas en las que se esperan concentraciones de fieles y visitantes.

En paralelo, las autoridades eclesiásticas trabajan en la organización de las celebraciones y los encuentros con el pontífice. La agenda incluye actividades en espacios públicos y religiosos, con especial atención a las misas previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita tendrá también una dimensión regional: antes de llegar a la Argentina, León XIV estará en Uruguay, donde recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida. Después de su paso por el país, continuará hacia Perú, con actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Mientras avanzan los preparativos, el mensaje difundido por el Papa este lunes vuelve a poner el foco en la gira de noviembre. La planificación oficial sigue en marcha, aunque el cumplimiento del cronograma dependerá de la evolución de su recuperación médica y de las decisiones que adopte la Santa Sede.