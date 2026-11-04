Vaca Muerta multiplicó por 10 su producción de petróleo en 8 años

La formación shale alcanzó los 698.898 barriles diarios en septiembre y empujó un superávit energético mensual que superó los u$s1.400 millones.

Neuquén lidera la producción de gas y crudo, consolidando a YPF y otras firmas como motores clave de la oferta energética.

La suba de exportaciones y precios internacionales duplicó el superávit del sector, generando ingresos récord para el país.

En apenas ocho años, la producción de petróleo no convencional de Vaca Muerta se multiplicó por 10,7 al pasar de 65.605 barriles diarios en septiembre de 2018 a 698.898 bbl/d en septiembre de 2026, lo que equivale a un ritmo de expansión anual del 34,4% que reconfiguró por completo la matriz hidrocarburífera de la Argentina.

La formación no convencional de Vaca Muerta ratifica mes a mes su posición como el motor de la matriz energética argentina, y tal como destaca el último informe Monitor Oil & Gas elaborado por la RICSA Alyc, la extracción de crudo no convencional alcanzó en septiembre de 2026 los 698.898 barriles diarios (bbl/d).

Este valor refleja un incremento interanual del 28% a tono con el ritmo de producción con el que se vino desarrollando la cuenca neuquina en los últimos ocho años. Así, la producción de shale oil se multiplicó por 10,7 en comparación con los 65.605 bbl/d registrados en septiembre de 2018, con una tasa de crecimiento promedio del 34,4% anual.

El empuje no convencional permitió que la producción nacional total de petróleo rozara el umbral del millón de barriles. Durante septiembre de 2026, el país alcanzó un volumen total de 973.700 bbl/d, lo que representó un alza del 15,5% interanual (sumando 130.700 bbl/d en doce meses) y un avance del 3,9% frente a agosto. De mantenerse la actual dinámica de producción, el hito técnico de los 1.000.000 de barriles por día podría concretarse antes de finalizar el año.

En la actualidad, Vaca Muerta aporta el 72,1% del total del petróleo producido en el país, cuando un año atrás explicaba el 65% del volumen general. La Cuenca Neuquina se afianza así como el principal polo hidrocarburífero nacional al concentrar el 80% de la oferta de crudo (778.982 bbl/d) y el 76% del suministro total de gas natural.

Desempeño exportador y duplicación del superávit energético

El crecimiento productivo coincidió con un contexto internacional caracterizado por precios elevados. El barril de crudo Brent promedió u$s114,2 en septiembre (un alza del 68% frente al mismo mes de 2025), tras tocar picos puntuales de u$s135,51 a comienzos de octubre a causa de las tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz.

Esta combinación de mayores volúmenes exportados (+39,8%) y mejores cotizaciones internacionales (+33,4%) impulsó las exportaciones del rubro Combustibles y Energía (CyE) hasta los u$s1.781 millones en septiembre, evidenciando un salto del 89,1% interanual.

Específicamente, las ventas externas de crudo generaron u$s1.127 millones en el mes (+86,4% interanual), alcanzando un acumulado de u$s7.753 millones en los primeros nueve meses del año, de acuerdo al detalle del informe de RICSA, en base a datos de la Secretaría de Energía.

Gracias a estos ingresos, la balanza comercial energética del país registró en septiembre un superávit de u$s1.441 millones, cifra que más que duplicó el saldo positivo obtenido en el mismo período del año anterior de u$s692 millones.

Entre enero y septiembre de 2026, el saldo positivo acumulado del sector energético trepó a u$s8.000 millones. La provincia del Neuquén se consolidó como la principal generadora de divisas del rubro, al explicar el 56% de los despachos al exterior de combustibles y energía (u$s1.003 millones en el mes y u$s6.933 millones acumulados).

Panorama del gas natural y dinámica de operadoras

En el segmento del gas natural, la producción nacional se ubicó en 143,1 millones de metros cúbicos diarios (Mm³/d) en septiembre, con un crecimiento del 3,2% interanual. La provincia del Neuquén aportó 104,8 Mm³/d (74% del total del país), empujada por el shale gas de Vaca Muerta, que alcanzó los 86,0 Mm³/d (+14% interanual) y representó el 82% de la extracción provincial.

El informe de RICSA subraya la dualidad estacional de la balanza gasífera. Si bien entre enero y septiembre el país mantuvo un saldo promedio exportador de +2,7 Mm³/d liderado por los envíos a Chile, que absorbe el 93% del gas despachado, durante el trimestre invernal (junio-agosto) la demanda interna requirió la importación promedio de 13,9 Mm³/d fundamentalmente GNL a través de la terminal de Escobar.

Finalizada la época estival de mayor consumo, el mes de septiembre volvió a presentar un saldo neto favorable de +2,6 Mm³/d, lo que permite retomar el saldo positivo en los términos de intercambio gasífero.

Al analizar la competencia de operadoras, YPF se mantuvo como la empresa líder en el segmento del petróleo con una producción de 383.000 bbl/d (40% de la oferta nacional). Sus tres principales áreas no convencionales apuntalaron este volumen: La Amarga Chica (84.000 bbl/d), Bandurria Sur (81.000 bbl/d) y Loma Campana (76.000 bbl/d).

El podio de operadoras petroleras lo completaron Pan American Energy (PAE) con 104.000 bbl/d (11%), el Grupo Pluspetrol con 95.000 bbl/d (10%), Vista con 85.000 bbl/d (9%) y Shell con 40.000 bbl/d (4%).

En el mercado gasífero, la producción presentó una paridad en el primer puesto entre Total Austral (31,3 Mm³/d) e YPF (30,9 Mm³/d), capturando cada una el 22% del mercado nacional, una disputa por demás estrecha que se viene reeditando desde hace más de un año.

Total Austral concentró su oferta entre los yacimientos no convencionales de Aguada Pichana Este y el desarrollo offshore Carina-Fénix-Orión en la Cuenca Austral, mientras que el 69% del suministro de YPF provino directamente de los bloques shale de la Cuenca Neuquina. Más atrás figuraron Tecpetrol (14%), PAE (11%) y Pluspetrol (8%).