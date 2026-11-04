Los gigantes asiáticos consolidan su hegemonía en el NOA y San Juan. Cuáles son los proyectos clave y cómo influyen los nuevos esquemas de incentivos

A través de conglomerados estatales y holdings privados con un formidable músculo financiero, China aceleró su despliegue en el mapa minero argentino con compromisos de inversión que superan los u$s3.400 millones únicamente en el segmento del litio, sumados a participaciones de envergadura en la extracción de metales preciosos como el oro y la plata.

Informes de la Secretaría de Minería de la Nación confirman que el país asiático se afianzó como uno de los principales compradores del saldo exportable minero nacional y como el inversor más dinámico en la Puna argentina. Lejos de tratarse de exploraciones preliminares, los desembolsos chinos apuntan a la etapa de producción masiva y al control directo de las cadenas de suministro corporativas.

Litio: el trío de gigantes que domina la Puna

El "Triángulo del Litio" concentra cerca del 60% de las reservas mundiales del mineral, y las corporaciones asiáticas han sabido posicionarse tácticamente en Jujuy, Salta y Catamarca. Tres nombres propios lideran este esquema de expansión.

Hay que anotar a Ganfeng Lithium, considerado uno de los mayores productores globales del insumo para baterías, controla el proyecto Cauchari-Olaroz en Jujuy a través de Minera Exar. Con proyecciones operativas para escalar a las 85.000 toneladas anuales de carbonato de litio, la firma no solo consolida puestos de trabajo en el territorio jujeño sino que abastece directamente el mercado industrial asiático. Además, la compañía avanza en la ejecución del proyecto Mariana en Salta (vía Lithea Inc.), requiriendo obras de infraestructura de envergadura como plantas dedicadas y transporte ferroviario.

Otro jugador fuerte es Tsingshan Holding Group, todo un gigante mundial del acero inoxidable expandió su huella operativa en la provincia de Salta al asociarse en el salar Centenario-Ratones. Su apuesta no solo contempla una inversión superior a los u$s800 millones sino la adopción de tecnologías de extracción directa de litio (EDL) que prometen optimizar los tiempos de procesamiento y reducir el impacto sobre el uso de recursos hídricos.

También está Zijin Mining / Zijin Lithium, que en Catamarca opera el proyecto Tres Quebradas (3Q) en el salar de Fiambalá. La meta trazada por la directiva corporativa contempla desembolsos por más de u$s620 millones para garantizar una producción sostenida de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio con un horizonte productivo superior a cuatro décadas.

A este grupo se suman firmas como Tibet Summit Resources (con desarrollos en los salares de Pozuelos y Pastos Grandes) y la incorporación del grupo Lanshen en proyectos como Rincón West, reflejando un apetito inversor que permea a diversos actores de la segunda economía mundial.

El brazo en metales preciosos: el caso Veladero

La presencia de Beijing en el subsuelo argentino no se restringe a los minerales para la electromovilidad. El modelo de desembarco asiático encontró un hito clave en el sector metalífero tradicional a través del desembarco de Shandong Gold Group en San Juan.

Mediante un joint venture de gobernanza compartida en partes iguales (50/50) con la canadiense Barrick Gold Corporation, Shandong Gold coadministra el yacimiento Veladero, la mina que mayor volumen de oro produce en el territorio nacional. La inyección de capital chino permitió extender la vida útil de la operación mediante la ampliación de los valles de lixiviación e infraestructura técnica en la Cordillera de los Andes, posicionándose como un engranaje crítico de la matriz de exportaciones sanjuanina.

Un marco de estabilidad para asegurar la provisión global

El superávit del sector minero argentino ha alcanzado marcas históricas impulsado en gran medida por la combinación de precios internacionales sostenidos y el volumen de embarques hacia Asia. Frente a este escenario, las empresas chinas siguen con atención las reformas impositivas, la reglamentación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y los marcos de certidumbre regulatoria que permitan garantizar la repatriación de dividendos y la importación de bienes de capital de alta tecnología.

Para el gigante asiático, Argentina dejó de ser simplemente un destino de exploración geológica. La escala de las obras de ingeniería puestas en marcha en Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan confirman que los capitales chinos proyectan su permanencia en el país como proveedores centrales de insumos críticos para las próximas décadas.