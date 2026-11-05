Con la reapertura prevista para las próximas semanas de su emblemática estación de servicio en la esquina de Avenida del Libertador y Jerónimo Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires, Axion Energy pone en marcha una profunda transformación del modelo de atención y servicios en su red.

Sandra Yachelini, directora general de Refinación y Comercialización de la compañía, anunció la renovación integral y un "fashion emergency" para este punto clave, que funcionará como la primera boca de expendio totalmente nueva del grupo en una estrategia de redefinir la experiencia del cliente a través de tecnología, inteligencia artificial en la atención, mejoras en la playa y la evolución gastronómica de sus tiendas Spot!

La compañía de downstream de Pan American Energy se presenta al mercado local con un nueva propuesta de renovación integral para no perder terreno en el competitivo segmento de las tiendas de conveniencia, cuya participación en el negocio del expendio de combustible es cada vez mayor en la Argentina y en el mundo.

La carga de combustible dejó de ser el único motivo de visita para convertirse en la puerta de entrada a un ecosistema de conveniencia, servicios digitales y gastronomía de alto valor agregado. En ese escenario de alta competencia, Axion Energy pone en marcha una profunda reconversión de su modelo de atención con la mira puesta en redefinir la relación con sus clientes.

El "punto cero" de toda la red de la marca

El inicio de esta estrategia será la reapertura, prevista para diciembre, de su icónica estación ubicada en la intersección de la Avenida del Libertador y Jerónimo Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires. Sandra Yachelini, directora general de Refinación y Comercialización de Axion Energy, anunció la intervención integral y un "fashion emergency" para esta boca de expendio estratégica.

El plan de obras contempla no solo una renovación estética de fondo, sino la implementación de una arquitectura conceptual diseñada desde cero para desplegar la nueva experiencia gastronómica, incorporar tecnología de vanguardia, sumar herramientas de inteligencia artificial en la atención al cliente y optimizar la dinámica operativa tanto en la playa de carga como en las tiendas Spot!.

La elección del punto de Libertador y Salguero responde a un peso histórico en la trayectoria de la compañía en la Argentina. En enero de 2015, esa esquina fue la pionera elegida por la firma para marcar el debut oficial de la marca Axion en el país, iniciando el proceso de reemplazo y modernización de la antigua red de Esso.

Años más tarde, en 2018, la petrolera volvió a apostar por esta ubicación para instalar su primer punto de carga rápida para vehículos eléctricos en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el establecimiento volverá a marcar el rumbo de la red al transformarse en la primera estación conceptual orientada a la gastronomía del futuro.

Ecosistema gastronómico y consolidación de marca propia

El pilar de esta renovación será la evolución del negocio de comidas dentro de las tiendas, un segmento impulsado por la ya reconocida Parada Sanguchera. Esta propuesta, desarrollada hace cinco años en alianza con el chef Leandro "Lele" Cristóbal, dejó de ser una alternativa circunstancial de sándwiches ruteros para consolidarse como una plataforma integral de alimentación de despacho rápido.

Parada Sanguchera cuenta en la actualidad con presencia en 200 estaciones de servicio de todo el país. El plan de expansión trazado por la petrolera prevé sumar 50 nuevas paradas antes de fines de 2027, una meta que permitirá alcanzar a la mitad de los 600 puntos de venta que componen la red nacional de la marca.

Junto a la expansión territorial, la compañía acelera el desarrollo de su línea de productos de marca propia. En las estaciones de servicio la propuesta ya suma 15 artículos de elaboración y empaque exclusivo comercializados bajo el sello de Parada Sanguchera. La oferta abarca desde opciones saladas tradicionales como empanadas y pizzas, hasta insumos de consumo masivo que incluyen aceite de oliva, yerba mate orgánica y postres, además de artículos de éxito comercial como "la matera".

En los próximos meses, la empresa proyecta incorporar otros 10 productos a este catálogo exclusivo, completando una oferta que incrementa no sólo la facturación de cada estación de servicio sino también la identidad de marca.

En paralelo, la estrategia apunta a capturar la demanda en las franjas horarias matutinas y de merienda a través del fortalecimiento del segmento de cafetería. La propuesta incorpora la elaboración de medialunas y facturas argentinas, según la definición del propio Lele Cristóbal, buscando estandarizar una experiencia de alta calidad que la compañía se encuentra expandiendo de manera progresiva hacia la red de operadores independientes en todo el país.

Se viene el primer "parador camionero"

La transformación de la boca porteña de Libertador y Salguero establece el estándar para las locaciones de alta densidad urbana, pero el plan corporativo de Axion Energy abarca soluciones adaptadas a la logística pesada y a los corredores viales de larga distancia. Como parte de esta visión integral, la empresa anunció el desarrollo de su primer "parador camionero", que estará ubicado en una estación estratégica de la ciudad de Santa Fe.

Este nuevo espacio combinará el despliegue gastronómico de Parada Sanguchera con áreas de descanso, infraestructura sanitaria y servicios específicos diseñados para los conductores de transporte de carga.

Este espacio responderá a las necesidades logísticas de los choferes, incorporando duchas, vestuarios, conectividad de alta velocidad y sectores de estacionamiento seguro. Con esta iniciativa, la petrolera busca adaptar el confort de sus tiendas a las exigencias del transporte de larga distancia en uno de los nodos viales más transitados del país.

Para complementar la oferta dedicada al transporte profesional, la compañía aceleró la digitalización de sus servicios a través del lanzamiento de su nuevo TAG Axion Card Flotas. Esta solución de gestión de combustible permite a las empresas administrar de manera integral consumos, rutas y habilitaciones en tiempo real. El dispositivo elimina el uso de efectivo en playa y agiliza los tiempos de parada en la red de estaciones, facilitando el control operativo para los administradores de flotas pesadas y livianas.

La integración de la telemetría del TAG con el ecosistema digital de las tiendas consolida la estrategia corporativa de Axion Energy para el segmento corporativo. De este modo, la red busca articular la experiencia gastronómica y de descanso con herramientas tecnológicas que optimizan el rendimiento por kilómetro y el control de costos operativos de las empresas de transporte en todo el territorio nacional.

La calidad del combustible en la base de todo el negocio

La transformación comercial y de experiencia en las estaciones de servicio de Axion Energy tiene otro pilar en la sólida infraestructura industrial desarrollada por la compañía a lo largo de la última década. Con una inversión acumulada de u$s1.500 millones destinada a transformar su refinería ubicada en Campana, la empresa consolidó un salto tecnológico para garantizar la calidad de sus combustibles.

Este proceso industrial permite abastecer al mercado con productos de ultra bajo contenido de azufre, cumpliendo con los estándares internacionales más exigentes de la industria. La refinería tiene otros proyectos en marcha como la adecuación final a mayores porcentajes de crudo liviano de Vaca Muerta, la transformación de residuos plásticos en gasoil o la eventual irrupción en el mercado de los biocombustibles.

En sintonía con este despliegue productivo, Yachelini destacó que la compañía opera como un sistema integrado desde la administración hasta los canales de venta. La refinería produce la totalidad de sus combustibles bajo estrictos parámetros de fiscalización, y este respaldo técnico garantiza que cada litro de combustible y cada partida de lubricantes mantenga una trazabilidad desde su salida de planta hasta el tanque del cliente final.

El correlato de esta inversión es un sistema tecnológico de monitoreo de punta a punta que supervisa la calidad en tiempo real para sectores exigentes como el agro, la minería y el transporte pesado. De este modo, la petrolera asegura que los combustibles lleguen de forma uniforme a cada rincón del país.