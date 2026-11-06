El mercado minero anticipa la escasez de ejecutivos, la repatriación de perfiles para liderar esta ola y la integración de la IA en la operación.

La aceleración de Vaca Muerta con récords históricos de producción de petróleo y gas, la puesta en marcha de los proyectos asociados al RIGI y la expansión de la minería en las provincias con desarrollos de cobre, oro, plata y litio, están intensificando la competencia por el talento en un mercado laboral con características propias.

Con carteras de inversión que superan los u$s210.000 millones entre proyectos aprobados y en evaluación, la disponibilidad de profesionales capacitados para conducir desarrollos de gran escala se convirtió en una variable crítica para la viabilidad de negocios que proyectan la creación de unos 240.000 empleos.

"La Argentina atraviesa una oportunidad histórica para consolidarse como un actor de peso en este tablero. Vaca Muerta, la minería y las energías renovables configuran un escenario de crecimiento que exige líderes capaces de combinar visión estratégica con una profunda comprensión de los cambios tecnológicos, regulatorios y geopolíticos", explica Rodolfo de Felipe, Presidente de LIDE Argentina.

La demanda crece más rápido que la disponibilidad de ejecutivos

La escala de los proyectos está poniendo en evidencia una restricción concreta: la falta de profesionales con experiencia en desarrollos de esta magnitud. La demanda ya no se concentra únicamente en posiciones de máxima dirección; también crece la necesidad de mandos medios y gerencias técnicas capaces de gestionar operaciones complejas, muchas veces en zonas alejadas y bajo altos estándares de exigencia.

Desde la selección ejecutiva, Gonzalo Mata, Managing Partner Latin America de Wall Chase, advierte sobre el peso que tiene esta variable en las decisiones de inversión: "Argentina tiene muy buenos cuadros ejecutivos que vienen operando Vaca Muerta, grandes mineras e industrias complejas. Pero cuando una empresa pone sobre la mesa inversiones de u$s5.000 a u$s15.000 millones, el costo de equivocarse en la elección del líder es enorme", analiza Mata.

"Por eso la pregunta dejó de ser ‘¿quién está disponible en Argentina?’ para pasar a ser ‘¿quién tiene el track record que este proyecto necesita?’. El mercado está mirando dos fuentes de talento: el profesional local que puede dar el salto a una responsabilidad mayor, y la repatriación de argentinos o atracción de ejecutivos regionales que ya lideraron procesos similares en Chile, Perú, Houston o Calgary. No se busca solo conocimiento técnico, sino la capacidad de gestionar proyectos de esta magnitud y ejecutarlos con éxito", concluye el directivo de Wall Chase.

La tensión en Oil & Gas y en minería por sus mandos gerenciales

La competencia por profesionales especializados adquiere características diferentes según la actividad y la región. A la demanda de perfiles con experiencia en operaciones de gran escala se suma un desafío territorial: trabajar en Vaca Muerta o en un proyecto minero implica condiciones de vida particulares, esquemas de trabajo exigentes y, en muchos casos, la posibilidad de trasladarse a localidades alejadas de los principales centros urbanos. Estas condiciones también inciden en la capacidad de las empresas para atraer y retener talento.

En Oil & Gas, Leonardo Deccechis, Director de Operaciones Upstream de Clear Petroleum, explica que el sector atraviesa una etapa inédita impulsada por la intensidad de inversión en Vaca Muerta y la desconcentración de los yacimientos tradicionales.

"Hasta hace 15 años, el 75% de los yacimientos estaba concentrado en menos de cinco empresas; hoy se reparte en más del triple de jugadores. Esta atomización estresó el mercado laboral de mandos medios y altos, acelerando los tiempos de promoción. Hoy conviven dos necesidades: súper especialistas técnicos para áreas complejas y líderes capaces de 'descorporativizarse' para gestionar costos de forma ágil", señala Deccechis.

En cuanto a la minería que considera Oro, Plata y Litio, la velocidad de los proyectos mineros en el interior del país plantea el desafío de formar equipos en el territorio.

Respecto de esto, Ignacio Celorrio, Executive VP Lithium Argentina, describe un escenario todavía en etapa de evaluación y planeamiento, pero con una demanda de capacidades que irá en aumento: "Hay una tendencia natural a desarrollar cuadros internos, particularmente asentados en las provincias donde se encuentran los desarrollos, pero es casi una obviedad que se necesitará incorporar talento de otras disciplinas para dar respuesta al nivel de actividad que se espera", afirma.

Mata señala que para atraer a los perfiles que se necesitan, la conversación salarial cambió: "para asumir el riesgo y el traslado que implica un megaproyecto en zonas alejadas, el salario por sí solo no alcanza; el ejecutivo busca participar del upside mediante esquemas con bonos de largo plazo, incentivos vinculados a hitos de obra, eventualmente equity o mecanismos equivalentes, sumado a una propuesta familiar y de logística que haga viable la relocalización o los esquemas de rotación".

Un nuevo perfil de liderazgo: tecnología, IA y gestión territorial

La transformación de los yacimientos y las plantas también está cambiando las competencias que demanda la industria. La incorporación de sensores, conectividad satelital e inteligencia artificial agéntica permite planificar la producción en tiempo real, anticipar fallas en los pozos y optimizar el uso del capital. En este escenario, los líderes necesitan combinar conocimiento operativo con capacidad para incorporar tecnología y tomar decisiones cada vez más complejas.

En Clear Petroleum más del 85% de los procesos ya se encuentran integrados mediante agentes tecnológicos: "la IA agéntica aceleró la rueda de decisiones, permitiendo evaluar múltiples escenarios de riesgo y eficiencia operativa en tiempo real. Decidimos ir 'all in' en cada subproceso donde la tecnología demuestra asertividad, pero nos aferramos firmemente al bastión del 'click final'. El criterio humano sigue siendo 100% insustituible para la validación estratégica y la lectura de contexto", detalla Deccechis.

Desde el sector minero, Celorrio coincide en que la tecnología gana terreno como herramienta de análisis y soporte, aunque la decisión sigue requiriendo intervención humana: "Utilizamos agentes como soporte y para velocidad de análisis. Es una herramienta muy valiosa en todo proceso operativo, pero como forma de decisión racional aún depende en buena medida de una correcta interacción con el recurso humano", agrega el directivo de Lithium Argentina.

Finalmente, tanto la industria como las firmas de consultoría concuerdan en que la competencia técnica debe estar acompañada por una alta capacidad de articulación social y regulatoria por la escala de las inversiones, la localización de los proyectos y sus impactos en los territorios.

"Gestionar la complejidad territorial exige equipos de liderazgo complementarios y planes de sucesión que empiecen el día uno. En inversiones con horizontes a diez o veinte años en zonas de alta exigencia logística, el talento deja de ser una variable de soporte y pasa a ser parte de la infraestructura crítica del proyecto. Un activo de escala mundial tarda años en construirse, y el equipo directivo capaz de sostenerlo en el territorio, también", concluye el directivo de Wall Chase.