El FID se firmará entre el 26 y 30 de noviembre. De qué tratan los 28 contratos que estructuran el megaproyecto gasífero de exportación con ENi y XRG

YPF, Eni y XRG ultiman el cierre de los últimos contratos que estructuran el megaproyecto Argentina LNG, con el objetivo de firmar la Decisión Final de Inversión (FID) entre el 26 y el 30 de este mes. El paso dará inicio efectivo al desarrollo de una iniciativa que demandará una inversión de u$s51.000 millones y marcará el salto definitivo de la Argentina a ubicarse entre los cinco mayores productores de gas licuado.

El trabajo jurídico del desarrollo ingresó en su tramo final tras confirmarse el avance sobre los veintiocho contratos requeridos por el consorcio. Estos acuerdos regulatorios abordan en detalle desde las cuestiones más burocráticas y de funcionamiento interno de las sociedades vehículo constituidas, hasta los compromisos comerciales, societarios y logísticos e indispensables para confirmar la fecha de firma de la mayor inversión energética, entre Vaca Muerta y la costa rionegrina".

Dentro de ese entramado contractual que regula la operatoria destacan la UpCo, la sociedad jurídica encargada de la exploración y extracción en los bloques de Vaca Muerta, y la MidCo, enfocada en la gestión del transporte y el procesamiento en el litoral marítimo. Ambas sociedades delimitan las responsabilidades técnicas y financieras entre YPF, que conservará una participación del 36% en el segmento upstream, y sus socias internacionales, Eni y XRG, con quienes suscribió el Acuerdo de Desarrollo Conjunto para el proyecto de GNL.

El andamiaje se completa con los acuerdos comerciales de compraventa a largo plazo, conocidos en la industria como offtake agreements, bajo la modalidad take-or-pay. En este esquema, las socias internacionales asegurarán la colocación directa de la mayor parte del volumen inicial de gas licuado en Europa y el sudeste asiático, garantizando la previsibilidad de flujo de caja exigida por la banca internacional.

La concreción del FID representa un punto de no retorno para las compañías involucradas, a partir del cual no solo comprometen sus balances y el respaldo de la banca internacional, sino que activan la ejecución de las obras, la orden de compra de equipamiento pesado y el despliegue logístico.

Cómo es el esquema de financiamiento y el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG

Para financiar la infraestructura completa, la petrolera argentina formalizó la presentación del proyecto al RIGI por el monto total de u$s51.000 millones. El esquema crediticio contempla una estructura donde el 70% del capital se cubrirá mediante financiamiento bancario externo y el 30% restante a través de aportes directos del consorcio.

El marco del RIGI resultará un pilar indispensable dentro de este andamiaje contractual, al otorgar la estabilidad tributaria y la seguridad cambiaria requeridas por los inversores por los próximos 30 años. La adhesión formal al régimen blindará las operaciones financieras frente a la volatilidad macroeconómica interna y facilitará la estructuración del repago de los créditos externos.

Para financiar la fase de construcción de la infraestructura inicial estimada entre los u$s29.000 y u$s30.000 millones, la arquitectura del proyecto apela a un esquema de project finance. Esta modalidad financiera permite que el endeudamiento se repague de forma autónoma a través del propio flujo de caja generado por las ventas de GNL y el respaldo de los contratos comerciales, evitando así comprometer de manera directa los balances individuales de YPF y del resto de las empresas participantes.

En este bloque contractual de financiamiento internacional destacan acuerdos con bancos estructuradores y entidades multilaterales de crédito. JPMorgan Chase y Banco Santander lideran el sindicado bancario para la colocación de un paquete crediticio internacional de entre u$s14.000 y u$s15.000 millones.

A ese andamiaje se suma la participación de agencias de crédito a la exportación como el US EXIM Bank, entidad que envió una propuesta formal para aportar hasta u$s6.000 millones destinados al equipamiento e infraestructura pesada, los cuales podrán ser ejecutados en tanto haya compañías de capitales de los Estados Unidos involucradas en las adjudicaciones de obras.

Obras de infraestructura e impacto macroeconómico

La infraestructura proyectada contempla un gasoducto dedicado de unos 500 kilómetros desde la cuenca neuquina hasta el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro. A pocos kilómetros de la costa se instalarán las dos unidades flotantes de licuefacción destinadas a procesar el fluido, permitiendo alcanzar una capacidad inicial de exportación de 12 millones de toneladas anuales de GNL.

Durante su presentación en el encuentro Diálogos para la Argentina 2026, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, precisó que la iniciativa generará ingresos de divisas por entre u$s10.000 y u$s12.000 millones anuales durante dos décadas. Al equiparar el potencial del sector energético con el del sector agropecuario, el ejecutivo graficó el impacto macroeconómico afirmando que el proyecto le colocará «la segunda turbina al avión» de la economía nacional.

El plan estratégico del consorcio contempla, además, una eventual fase de ampliación posterior que demandará desembolsos adicionales por otros 25.000 millones de dólares. Esa segunda etapa permitiría expandir la capacidad operativa de la terminal rionegrina hasta las 18 millones de toneladas anuales de GNL, consolidando la presencia de la Argentina en el mapa energético global.

Con la firma del último contrato pendiente, de los 28 que componen la estructuración jurídica, y la inminente concreción del FID a finales de este mes, la iniciativa dejará atrás la etapa de diseño para ingresar de lleno en la fase de obras y equipamiento.