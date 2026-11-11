Las exportaciones mineras logran récord de u$s6.720 millones en los primeros nueve meses

Con un acumulado histórico en los primeros nueve meses de 2026, el sector minero reafirma su rol en la generación de divisas y ya es su mejor año

El alza es por altos precios (oro/plata) y volumen de litio; la producción metalífera general no creció.

Las exportaciones de minerales de la Argentina, durante los primeros nueve meses de 2026, alcanzaron los u$s6.723 millones, con un aporte de u$s643 millones durante el mes de septiembre, lo que ya largamente representa el mejor año de la actividad aún a falta de un trimestre completo por considerar.

No obstante, el detalle de los datos de la Secretaría de Minería revela que la expansión de los montos en dólares exportados no responde a un incremento generalizado en los volúmenes de producción metalífera, sino al impacto de las altas cotizaciones internacionales del oro y la plata, combinado con la mayor escala productiva del litio en el norte del país.

El comportamiento del mercado global viene actuando este 2026 como el principal motor financiero para la actividad extractiva local. En un escenario donde los costos operativos y la madurez de los yacimientos imponen límites a la expansión física del sector metalífero, la revalorización de los minerales preciosos en los mercados de commodities permitió transformar volúmenes estables en montos récord de liquidación de divisas.

Así, las previsiones del sector indican que el presente año podría cerrar con un aporte a la balanza comercial de unos u$s9.000 millones, es decir, en torno a un 50\% por encima de lo ocurrido en 2025, cuando las exportaciones sumaron unos u$s6.037 millones.

En términos de balanza comercial, el informe refleja que las importaciones del sector acumuladas a septiembre totalizaron u$s833 millones. De este modo, la actividad minera aportó un saldo neto positivo de u$s5.890 millones en el acumulado del año, posicionando al complejo extractivo como el segundo mayor generador neto de divisas de la economía nacional, solo por detrás del sector agroindustrial.

Precios internacionales frente al volumen físico en los distritos mineros

El análisis de la canasta exportadora ratifica la fuerte concentración del valor monetario en los metales preciosos, donde el efecto precio actuó como la principal variable de tracción financiera. El complejo aurífero encabezó las ventas con u$s3.842 millones acumulados entre enero y septiembre (un 57,1% del total minero exportado), marcando un aumento del 22,3% en dólares.

No obstante, las toneladas físicas despachadas cayeron un 3,1% interanual debido a la madurez de los principales yacimientos en Santa Cruz y San Juan, evidenciando que el récord de facturación dependió en forma directa de las cotizaciones internacionales que superaron los u$s2.500 la onza.

Un fenómeno idéntico se registró en el complejo plata, que generó u$s915 millones (13,6% del total) con un alza en divisas del 15,8%, a pesar de que los volúmenes físicos enviados al exterior se retrajeron un 1,4%. La cotización internacional compensó la contracción de la oferta local.

En contraste, el complejo litio operó como la única excepción en volúmenes, dado que las exportaciones ascendieron a u$s1.489 millones (22,1% del total), impulsadas por un incremento del 42,5% en los términos físicos despachados. Se estima que el año culminará con la producción y exportación de unas 140.000 toneladas de carbonato de litio.

Este fuerte salto en la capacidad instalada y en las fases operativas de Catamarca, Jujuy y Salta permitió contrarrestar una baja del 18,2% en los precios promedios internacionales del mineral respecto de los picos del ejercicio anterior. El resto de la canasta lo completaron los minerales no metalíferos y rocas de aplicación por u$s477 millones.

Destinos de exportación y su peso en el superávit comercial

El desglose de los balances comerciales según el origen de la demanda muestra una marcada concentración en mercados de refino y polos de industrialización tecnológica. Suiza, Estados Unidos, Canadá y China absorbieron de manera conjunta más del 74% del valor total exportado en los primeros nueve meses del año.

Suiza se posicionó como el principal destino de las divisas mineras con u$s2.150 millones, impulsado casi con exclusividad por los embarques de doré de oro. Estados Unidos se ubicó en segundo lugar con u$s1.410 millones, repartidos entre metales preciosos y derivados de litio.

Por su parte, el mercado chino concentró u$s980 millones, traccionado de forma creciente por los despachos de carbonato de litio destinados a la cadena global de baterías y electromovilidad.

El saldo superavitario de u$s5.890 millones resulta determinante para la macroeconomía local, dado que el coeficiente de importación sobre el total facturado se ubicó apenas en el 12,39%. La baja dependencia de insumos importados para la etapa operativa convierte a la minería en una fuente de liquidez permanente que amortigua la estacionalidad de los despachos agrícolas en el mercado de cambios.

Vulnerabilidad ante las cotizaciones y desafíos de inversión

Pese al saldo comercial positivo alcanzado a septiembre, el informe oficial plantea la dependencia ante las oscilaciones de los mercados internacionales. Debido a que el 70,7% de los ingresos por exportaciones (oro y plata) depende de cotizaciones internacionales en máximos históricos y no de un aumento en las cantidades físicas producidas, una corrección bajista en los precios globales impactaría de forma inmediata sobre el sector externo.

La agenda minera exige transformar la coyuntura de precios en capacidad productiva real mediante la concreción de inversiones de capital (CapEx) en los proyectos de cobre que permanecen en etapa de evaluación y que conforman una cartera que incluye yacimientos de clase mundial.

De cara al cierre del año, las proyecciones