Un reporte de la CAEM y la Bolsa de Comercio de Rosario confirma que el stock de capital externo rozó los 25.000 millones de dólares

El sector minero en la Argentina atraviesa una fase de expansión histórica sustentada en dos variables que se dieron de manera simultánea, como el incremento de las exportaciones mineras y la llegada récord de capital de Inversión Extranjera Directa (IED), en un renovado escenario para esta industria. En ambos casos se están registrando mes a mes récords históricos para la actividad que permiten proyectar un año y lo que resta de la década en alza sostenida.

De acuerdo con un informe elaborado de manera conjunta por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el stock acumulado de IED en la actividad minera alcanzó la cifra inédita de u$s24.849 millones a marzo de 2026.

El registro marca un importante avance frente a los u$s22.049 millones contabilizados en el trimestre anterior y consolida la duplicación del capital externo inmovilizado en la Argentina en un lapso de dos años, dado que en marzo de 2024 se situaba en u$s12.402 millones.

La progresión de la inversión directa refleja la velocidad de la transformación en la actividad extractiva. Al comparar la cifra actual con el registro de septiembre de 2019, cuando la masa invertida llegaba a u$s8.361 millones, se comprueba que el monto total prácticamente se multiplicó por tres en menos de siete años. Asimismo, dista de los u$s6.000 millones relevados a inicios de 2017 en la serie desagregada del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Este crecimiento constante responde a la aceleración de los flujos trimestrales de capital. Durante el primer trimestre de 2026 ingresaron a la minería argentina u$s2.799 millones netos, valor que se posicionó como el trimestre más alto de la serie del BCRA y que superó en un 36% el pico previo de u$s 2.055 millones correspondiente al segundo trimestre de 2024.

El panorama contrasta con el quinquenio 2017-2021, época en la que los giros trimestrales raras veces rebasaban los u$s500 millones e incluso mostraban saldos negativos, entre ellos un leve retroceso sobre fines de 2023 provocado por la inestabilidad macroeconómica. A partir de 2023, en cambio, la pauta de ingreso superó los u$s 500 millones trimestrales y viró, desde 2024, a un ritmo con trimestres por encima de los u$s1.000 millones.

Inversión acumulada y dinamismo del litio en minería

Al analizar la apertura por actividad del capital accionario e inmovilizado, la explotación de minas y canteras concentra la mayor parte del crecimiento: pasó de representar algo más de u$s1.000 millones en 2017 a sobrepasar los u$s13.000 millones en la última medición oficial. Los servicios de apoyo a la minería y la extracción de minerales metalíferos completan la estructura de colocación de divisas en maquinaria, campamentos e infraestructura de largo plazo.

Esta base financiera repercute de forma directa en el desempeño del comercio exterior. En los primeros seis meses de 2026, los embarques mineros generaron ingresos por u$s4.742 millones, convirtiéndose en la mayor cifra para un semestre inicial en las estadísticas históricas de la Argentina. Representa un crecimiento del 75% si se lo equipara con los u$s2.712 millones exportados en el mismo período de 2025 y de un 156% respecto de los u$s1.852 millones de la primera mitad de 2024.

La cifra desplaza al récord histórico anterior de un primer semestre, registrado en 2011 durante el ciclo alcista de las materias primas, cuando se alcanzaron los u$s2.260 millones. El desempeño de 2026 duplica dicho récord con un crecimiento superior al 100% y multiplica por ocho las divisas generadas dos décadas atrás.

A su vez, rompe con la meseta que caracterizó a la década de 2012 a 2021, intervalo en el que las ventas fluctuaban entre el piso de u$s1.184 millones del año 2020 y promedios cercanos a los u$s2.000 millones sin capacidad de recuperar los techos de la década pasada.

En la desagregación de la pauta exportadora destaca la rotación de los minerales responsables del repunte. El oro permanece como el mayor generador de divisas al aportar el 61% del valor total del semestre, acompañado por la plata en la tercera posición.

Si bien ambos metales proyectan volúmenes de extracción física moderados o en descenso para el año en curso junto con un alza en sus costos operativos, la cotización de los precios internacionales compensó la menor cantidad física e impulsó el volumen de liquidación final.

El cambio de matriz está encabezado por el litio, que conserva el segundo lugar desde 2023 y representa cerca del 25% del total minero exportado. Una década atrás, el litio aportaba menos del 5% de los despachos y hace veinte años figuraba por debajo del 3%. La puesta en marcha de nuevas fases productivas de litio en la Cordillera derivó en una suba interanual superior al 68% en las cantidades físicas enviadas al exterior por el complejo litífero, según datos de la Secretaría de Minería.

Maduración de proyectos y la mirada del sector minero

La concurrencia de máximos en el flujo de dólares y en el volumen exportado obedece a la maduración de proyectos iniciados años atrás. Los plazos que separan la factibilidad inicial del primer embarque comercial exigen la constancia de los aportes financieros.

De ahí que los u$s2.799 millones ingresados en los primeros meses del año sirvan de sostén para los embarques futuros, principalmente en yacimientos vinculados a los minerales críticos de la transición energética como el litio y las perspectivas en cobre.

Para el balance macroeconómico nacional, la actividad aportó cerca del 10% de las exportaciones argentinas en la primera mitad del año, marcando una participación histórica en la balanza comercial y confirmando que la minería se ubica como un polo estratégico de ingreso de divisas para la economía argentina.