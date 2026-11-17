Tenaris proveerá los caños de 24 pulgadas, mientras que la española Grupo Cuñado y la griega CPW se repartieron el ducto troncal de 48 pulgadas.

La multinacional argentina Tenaris, la subsidiaria del Grupo Techint, ganó la licitación para proveer los caños de 24 pulgadas destinados al sistema de transporte del proyecto Argentina LNG, tras imponerse en una subasta inversa organizada por YPF, integrante del consorcio junto a la italiana ENI y la emiratí XRG.

En paralelo, el ducto troncal de 48 pulgadas -el de mayor diámetro proyectado en la historia de la Argentina- quedó en manos de la española Grupo Cuñado y la griega CPW, luego de que la firma local decidiera no presentar ofertas para ese segmento de mayor envergadura.

El resultado de la compulsa internacional fue confirmado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien detalló cómo se repartieron las adjudicaciones de los ductos que unirán Vaca Muerta con la costa rionegrina de Sierra Grande a lo largo de unos 527 kilómetros. De la compulsa participaron siete empresas internacionales, pero la definición dejó un reparto diferenciado según la complejidad técnica, la capacidad de fabricación local y su generación de empleo.

Según explicó el directivo, el ducto principal de 48 pulgadas, con paredes de 2,5 centímetros de espesor y una demanda total de 400.000 toneladas de acero, fue dividido en dos tramos para garantizar los plazos de entrega.

Dos quintos de la traza, equivalentes a unos 200 kilómetros, fueron adjudicados a Grupo Cuñado, compañía española que trabaja con acero provisto por la firma india ArcelorMittal. Los tres quintos restantes, correspondientes a los otros 300 kilómetros, quedaron en poder de la fabricante griega Corinth Pipeworks (CPW).

La pata local de los caños del mayor gasoducto argentino

Respecto de la ausencia de la principal siderúrgica argentina en el tramo principal, Marín precisó que Tenaris no cuenta con capacidad instalada en la Argentina para fabricar tuberías de 48 pulgadas con ese espesor, motivo por el cual optó por no competir en esa categoría.

En cambio, la empresa del grupo liderado por Paolo Rocca sí participó en la puja por el poliducto de 24 pulgadas -que requiere alrededor de 100.000 toneladas de acero destinadas al transporte de líquidos del gas natural- y resultó ganadora. "Se hace en la Argentina todo. En esta licitó y ganó", señaló el titular de la petrolera.

La producción local se concentrará en la histórica planta industrial Tenaris SIAT, ubicada en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, en el partido de Lanús. Este establecimiento constituye el principal complejo fabril de tubos soldados de gran diámetro del Grupo Techint en el país y fue el mismo centro operativo donde la compañía manufacturó los más de 56.700 caños de 36 y 30 pulgadas que dieron vida al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, actualmente denominado Perito Francisco Moreno.

Además de aquella obra troncal que conectó Tratayén con Salliqueló, la planta de Valentín Alsina también abasteció tuberías clave para la Reversión del Gasoducto Norte y el proyecto Duplicar de Oldelval, consolidándose como el eje de la industria metalmecánica pesada vinculada al transporte de hidrocarburos desde Vaca Muerta, aunque su límite técnico de fabricación alcanza un máximo de 36 pulgadas, lo que explicó su ausencia en la compulsa por el ducto de 48 pulgadas.

Revancha comercial tras los recientes reveses en Vaca Muerta

La adquisición de las tuberías representa un desembolso global estimado en torno a los u$s2.000 millones y constituye uno de los rubros de peso dentro de la estructura de costos del consorcio integrado por YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG.

La adjudicación del poliducto de 24 pulgadas representa una revancha comercial para el Grupo Techint luego de acumular una serie de derrotas en las grandes obras gasíferas vinculadas a Vaca Muerta.

En enero de 2026, su subsidiaria Tenaris perdió frente a la firma india Welspun la licitación para proveer los caños del gasoducto San Matías, destinado al proyecto de licuefacción de Southern Energy (SESA), tras presentar una oferta cerca de un 40% más costosa que desencadenó un fuerte cruce con el Gobierno nacional.

A ese revés en el suministro industrial se sumaron tres traspiés consecutivos en la construcción civil de ductos troncales: la UTE conformada por Techint y Sacde quedó afuera del renglón 1 de la Reversión del Gasoducto Norte adjudicado a la constructora BTU.

Luego, perdió en abril de 2026 el tendido del gasoducto San Matías ante el consorcio ítalo-argentino integrado por Sicim y Víctor Contreras, y en julio cayó en la compulsa por la obra civil del propio gasoducto de Argentina LNG frente a la alianza encabezada por la estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y la local Contreras Hermanos.

Subasta japonesa inversa y camino a la decisión final de inversión

Para adjudicar estos nuevos contratos de provisión de caños, YPF dejó de lado los esquemas tradicionales de licitación a sobre cerrado y aplicó una subasta japonesa inversa modificada. En este formato, los proveedores compiten reduciendo sus precios en tiempo real sobre una plataforma digital, lo que permite comprimir los costos de capital y evitar instancias posteriores de renegociación.

Antes de ingresar a la sala de puja, las siete firmas debieron superar auditorías técnicas, legales, financieras y de cumplimiento normativo, además de suscribir contratos preliminares con plazos y garantías ya cerrados.

Con las condiciones igualadas, la definición se redujo exclusivamente a la variable económica. Durante la jornada, el sistema fijó un valor de partida y comenzó a descender de forma automática en rondas sucesivas, mientras los oferentes confirmaban en simultáneo su continuidad bajo estrictos protocolos de aislamiento, sin teléfonos celulares y con fiscalización de escribanos públicos. "Las condiciones son para todos iguales. La hicimos re transparente para evitar operaciones", remarcó Marín sobre la metodología.

La provisión de estos ductos permitirá conectar la cabecera neuquina de Meseta Buena Esperanza con el Golfo San Matías, en Río Negro, donde se instalarán dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) que entrarían en operación hacia 2029. En conjunto, estas terminales tendrán una capacidad inicial de procesamiento de hasta 12 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado, con la posibilidad de sumar un tercer módulo para alcanzar los 18 millones de toneladas anuales.

El cierre de esta licitación funciona como antesala directa de la Decisión Final de Inversión del proyecto, prevista para el 30 de noviembre en Buenos Aires. De acuerdo con las proyecciones presentadas por el consorcio bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el desarrollo integral de Argentina LNG demandará desembolsos acumulados cercanos a los u$s51.000 millones a lo largo de toda su ejecución.

Culmina la audiencia pública en Sierra Grande

En paralelo a la definición de los contratos industriales, el proyecto registró un paso regulatorio clave ayer lunes y hoy en la localidad rionegrina de Sierra Grande, donde se desarrolla la audiencia pública convocada por el Gobierno de Río Negro para evaluar los Estudios de Impacto Ambiental del proyecto Argentina LNG.

La primera jornada, desarrollada en el Gimnasio Vuta Mahuida, se extendió durante casi trece horas y concentró el análisis técnico sobre el Gasoducto Dedicado de 48 pulgadas y el Poliducto de 24 pulgadas que unirán la cuenca neuquina con la costa atlántica.

El encuentro contó con la participación de alrededor de 180 expositores entre especialistas, consultoras, autoridades y representantes locales, con un marcado predominio de intervenciones favorables al desarrollo de la infraestructura gasífera y planteos críticos concentrados en dos organizaciones ambientalistas.

Durante las presentaciones técnicas, las empresas a cargo de los relevamientos detallaron las medidas de mitigación previstas a lo largo de la traza terrestre y el alcance de las obras necesarias para transportar tanto el gas natural como los líquidos asociados desde Meseta Buena Esperanza hasta la terminal costera.

El proceso deliberativo continúa hoy en Sierra Grande con el tratamiento de la segunda etapa del expediente ambiental, enfocada en la instalación de las unidades flotantes de licuefacción (FLNG) en el Golfo San Matías y el Complejo Industrial asociado.

La culminación de esta instancia participativa constituye un requisito indispensable dentro del cronograma oficial de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial para avanzar hacia la aprobación de las licencias ambientales antes de la firma de la Decisión Final de Inversión prevista para fin de mes.