Vicuña Corp, al compañía que tiene a su cargo el mayor proyecto de cobre en marcha de la Argentina, anunció este miércoles que adjudicó la construcción de tres modernos campamentos para respaldar las obras del Corredor Norte en la provincia de San Juan.

Las instalaciones, ubicadas en zonas estratégicas como Piedras Pintadas, La Jarilla y La Majadita, contarán con una capacidad total para alojar a 1.350 trabajadores y deberán estar operativas entre el primero y el segundo trimestre de 2027.

La ejecución combinará la fabricación modular fuera de sitio con el ensamblaje en destino para optimizar los tiempos de ejecución y minimizar los riesgos operativos, generando más de 470 empleos directos y oportunidades para contratistas y proveedores de la región sanjuanina.

Los contratos se adjudicaron tras un proceso de licitación competitivo que incluyó evaluaciones técnicas y comerciales. El campamento Piedras Pintadas será desarrollado por Modular Homes, una empresa con capacidades de fabricación modular con presencia en San Juan y gran experiencia en el desarrollo de campamentos para las industrias minera y energética.

Vicuña es la empresa conjunta formada por BHP y Lundin Mining para el desarrollo de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, y su decisión de adjudicar el campamento Piedras Pintadas a Modular Homes y los campamentos La Jarilla y La Majadita a BMI Constructora marca un giro importante en su historial de adjudicación de obras.

Esta elección contrasta con la intensa polémica suscitada meses atrás, cuando el mismo consorcio minero optó por un esquema de importación directa desde China para levantar un campamento masivo de infraestructura modular.

Aquella obra desató duras críticas y reclamos desde la cámara empresaria y diversos sectores industriales nacionales, que cuestionaron la falta de integración de la cadena de valor local ante una diferencia de cotización frente a la propuesta de la industria argentina.

La mayor inversión de la minería de cobre

Más allá de estas controversias coyunturales, la iniciativa forma parte de un plan inédito por su magnitud que cuenta con la aprobación oficial dentro del marco del RIGI, consolidándose como la mayor inversión anunciada en la historia de la Argentina para el desarrollo de un proyecto de cobre.

El emprendimiento global articula la explotación avanzada de Josemaría junto a Filo del Sol, en San Juan, abarcando incluso territorio chileno, con estimaciones de desembolsos iniciales que trepan hasta los u$s7.100 millones, pero que la compañái a nivel global anticipó que podría extenderse hasta los u$s18.000 millones en fases sucesivas.

Con unidades habitacionales autónomas, sistemas de generación energética propia, plantas de tratamiento de efluentes y una logística de alta complejidad montada en plena cordillera, el proyecto busca destrabar el enorme potencial cuprífero del país para posicionarlo definitivamente en el mercado global de la transición energética.

Los campamentos incluirán unidades de alojamiento modulares, comedores, cocinas, áreas recreativas, oficinas, instalaciones médicas, sistemas de generación y distribución de energía, plantas de tratamiento de agua y efluentes, almacenamiento de combustible e infraestructura de apoyo para su funcionamiento.

Esto resulta indispensable para garantizar la seguridad, el bienestar y la autonomía operacional de los operarios en zonas cordilleranas remotas, donde las condiciones climáticas extremas imponen exigencias técnicas comparables a los mayores desarrollos mineros globales.

La construcción combinará la fabricación modular fuera de sitio con el ensamblaje en el lugar. Los contratos también crearán oportunidades para trabajadores, contratistas y proveedores en San Juan, con más de 470 nuevos empleos directos esperados durante la fase de construcción.

El dilema del compre nacional

El trasfondo de estas decisiones alimenta una discusión de máxima actualidad en la Argentina en torno al rol de los proveedores locales y su capacidad real para abastecer a los megaproyectos amparados bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Mientras las cámaras industriales denuncian que existen capacidades instaladas y tecnología nacional competitiva capaz de responder a los requerimientos de la minería, la energía y el petróleo, los desarrolladores internacionales priorizan estructuras de costos, financiamiento y plazos que muchas veces marginan a la industria interna.

Este equilibrio entre atraer capitales extranjeros mediante incentivos fiscales y aduaneros competitivos y garantizar un derrame económico genuino en el entramado pyme nacional configura uno de los desafíos políticos y económicos más complejos de la agenda productiva.

Asimismo, este escenario se cruza con las discusiones macroeconómicas sobre la balanza comercial y la sustitución de importaciones de bienes de capital. Los gremios industriales sostienen que la apertura indiscriminada de compras en el exterior debilita la reactivación del sector metalmecánico, mientras que los operadores mineros argumentan que los estándares de calidad internacional, las certificaciones técnicas y las urgencias cronológicas de los yacimientos cordilleranos exigen una flexibilidad que no siempre se halla disponible de forma inmediata en el mercado interno.