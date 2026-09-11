Cobre: la campaña de exploración minera que perforará más de 55 mil metros en San Juan

La compañía Vicuña Corp —la alianza estratégica conformada por los gigantes mineros BHP y Lundin Mining— se prepara para encarar una de las campañas de exploración técnica más ambiciosas de la historia reciente en la alta montaña sanjuanina. Mientras las condiciones meteorológicas y el deshielo estacional marcan la pauta para el reinicio pleno de los trabajos en el terreno, la empresa ya dejó definida su hoja de ruta operativa para la temporada 2026-2027, con un despliegue operativo que consolidará el liderazgo del distrito en el mapa global de los minerales críticos.

Durante el próximo ciclo de trabajo, el proyecto integrado ejecutará aproximadamente 55.500 metros de perforación diamantina de alta precisión, casi un cuarto de lo que en promedio se explora al año en el país. La mayor parte de la actividad y los esfuerzos logísticos estarán focalizados en el yacimiento Filo del Sol, la gigantesca estructura de cobre, oro y plata que se posiciona como uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas en la región de Cuyo. El propósito central de esta nueva fase técnica reside en profundizar y expandir la comprensión del modelo geológico del depósito, además de aportar datos de ingeniería fundamentales que sustenten el avance del diseño conceptual y operativo del complejo minero unificado.

Desarrollar una campaña de estas características en la franja fronteriza entre la Argentina y la provincia de San Juan demanda una logística inédita. Las perforaciones se ejecutarán en sectores que oscilan entre los 4.500 y los 5.500 metros sobre el nivel del mar, una franja geográfica caracterizada por condiciones climáticas extremas, presión atmosférica reducida y accesibilidad compleja. Para sostener el ritmo de producción previsto, el plan técnico considera el funcionamiento simultáneo de hasta ocho plataformas de perforación diamantina. La complejidad estructural del yacimiento requerirá la realización de pozos profundos que podrían sobrepasar los 1.500 metros verticales, una tarea que exige tecnología de punta en materia de recuperación de testigos de roca y un control de desviación milimétrico durante la penetración del barreno.

Para garantizar los estándares técnicos y de seguridad exigidos por los accionistas internacionales, la compañía completó un exhaustivo proceso de licitación pública donde se ponderaron aspectos de sustentabilidad, desarrollo de proveedores regionales y protocolos de salud ocupacional. Como resultado de este concurso, las firmas especializadas Boart Longyear Argentina y HyTech Griffith Drilling Argentina resultaron adjudicatarias de las operaciones en la alta cordillera, asumiendo la responsabilidad operacional del programa de perforación.

La alianza que busca catapultar a Argentina al mapa global del cobre

El despliegue en Filo del Sol cobra un significado aún mayor dentro del panorama económico nacional si se analiza la estructura institucional del distrito Vicuña. La creación de Vicuña Corp como joint venture entre BHP —la mayor minera del mundo por capitalización bursátil— y el grupo canadiense Lundin Mining consolidó la unificación operativa de dos activos estratégicos que hasta hace poco se gestionaban de manera independiente: el yacimiento Filo del Sol, de carácter binacional entre San Juan y la Región de Atacama en Chile, y el proyecto Josemaría, localizado de manera íntegra en territorio sanjuanino.

La integración de ambos depósitos bajo una misma arquitectura corporativa y técnica busca maximizar las sinergias operativas, optimizar la infraestructura de transporte, agua y energía, y configurar un hub cuprífero de escala planetaria. La Argentina, que no produce cobre desde el cierre de Bajo la Alumbrera en Catamarca, encuentra en la franja sanjuanina de Vicuña una de sus cartas más sólidas para ingresar al selecto club de abastecedores globales de cobre, un insumo clave para la transición energética, la electromovilidad y el crecimiento industrial global.

Con perforaciones de más de un kilómetro y medio de profundidad y una inversión técnica de gran escala, Vicuña Corp acelera el paso para transformar recursos enterrados a más de cinco mil metros de altura.