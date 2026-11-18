El proyecto minero Vicuña, ubicado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar en el departamento sanjuanino de Iglesia, a escasos kilómetros del límite con Chile, dejó de ser una promesa geológica para convertirse en una gran apuesta de capital extranjero. Bautizado como "la Vaca Muerta del cobre", este distrito nació de la alianza paritaria (50/50) entre la gigante australiana BHP y la canadiense Lundin Mining. La sociedad integró en una misma hoja de ruta dos depósitos vecinos que están separados por apenas diez kilómetros: Josemaría y Filo del Sol.

La gran incógnita del mercado —cuánto tiempo durará semejante despliegue productivo— quedó despejada con la presentación del Estudio Técnico Integrado y Evaluación Económica Preliminar (PEA). Mientras que en sus planes originales Josemaría proyectaba una operación de 19 años que luego se estiró a 25 años tras optimizaciones técnicas, la fusión operativa con Filo del Sol multiplicó la escala del negocio: la vida útil inicial estimada para Vicuña supera los 70 años. Se trata de un horizonte multigeneracional que posiciona al complejo entre las cinco minas de cobre, oro y plata más grandes del planeta.

Los números de un gigante minero: reservas y ritmo de extracción

La magnitud del distrito explica por qué los expertos comparan su impacto macroeconómico con el salto que dio la formación neuquina de shale oil y shale gas en la última década. De acuerdo con las estimaciones técnicas divulgadas por Lundin Mining y BHP, los recursos minerales medidos e indicados ascienden a 14,3 millones de toneladas de cobre, 36,1 millones de onzas de oro y 729 millones de onzas de plata, a los que se suman otros 32,2 millones de toneladas de cobre en categoría inferida.

A lo largo de sus siete décadas de actividad proyectada, se calcula que Vicuña extraerá alrededor de 22,3 millones de toneladas de cobre, 37,2 millones de onzas de oro y 763 millones de onzas de plata. Sin embargo, el ritmo de extracción no será uniforme, sino que responde a una ingeniería financiera dividida en tres etapas:

Etapa 1 (el puntapié inicial): se enfocará en el desarrollo de Josemaría mediante una mina a cielo abierto y una planta concentradora con tres líneas de flotación.

Etapa 2 (los óxidos de frontera): incorporará un sistema de lixiviación para procesar el mineral oxidado de Filo del Sol, caracterizado por una ley de extrema riqueza en superficie.

Etapa 3 (la expansión total): sumará el núcleo de sulfuros profundos de Filo del Sol y ampliará la planta de procesamiento de tres a cinco líneas de flotación para absorber un volumen masivo de mineral.

Durante los primeros 25 años completos de operación, el complejo arrojará un promedio anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata. Incluso, durante una ventana pico de diez años, la producción escalará por encima de las 500.000 toneladas anuales de cobre, un volumen suficiente para ubicar a la Argentina dentro del top ten de productores mundiales del metal rojo, clave para la electromovilidad y la transición energética.

Un negocio de "costo negativo" y blindaje RIGI

Uno de los datos que más seduce a los bancos de inversión es la rentabilidad operativa del yacimiento. En la minería global, Vicuña se ubica en el primer cuartil de competitividad. Durante su primer cuarto de siglo, el costo en efectivo estimado es de -0,20 dólares por libra de cobre.

En la jerga minera, un costo negativo significa que los ingresos generados por los subproductos —el oro y la plata, que representan cerca del 40% de la facturación total— alcanzan para cubrir todos los gastos operativos de extracción y procesamiento, dejando el cobre prácticamente como margen neto.

Para viabilizar semejante obra de infraestructura en la alta cordillera —que incluye caminos de acceso, líneas de alta tensión y un sistema hídrico con reutilización superior al 70% del agua de proceso—, la sociedad adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Con la aprobación oficial ya otorgada, el proyecto accedió a estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 40 años.

El compromiso de desembolso inicial aprobado ronda los u$s9.737 millones, aunque las proyecciones globales a lo largo de las distintas fases elevan la inversión total a una horquilla de entre u$s15.000 millones y u$s18.000 millones.

Con el inicio de la construcción pesada previsto para 2027 y el primer concentrado apuntando al horizonte de 2030, Vicuña proyecta generar miles de empleos directos e indirectos y exportaciones anuales multimillonarias que prometen darle a la balanza comercial argentina un segundo motor de divisas junto al campo y Vaca Muerta.