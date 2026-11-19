La petrolera lanza en diciembre un esquema que adelanta 50 % del contrato con la orden de compra y permite descontar el otro 50 % al certificarla

YPF implementará a partir de diciembre un nuevo instrumento financiero destinado a resolver uno de los principales cuellos de botella de las pequeñas y medianas empresas proveedoras de la industria energética como es la falta de liquidez inmediata para afrontar un salto en el volumen de trabajo y cubrir la espera hasta el cobro efectivo.

El esquema comenzará bajo la modalidad de prueba piloto y permitirá a las firmas obtener crédito en pesos en dos etapas: primero respaldado por sus propias órdenes de compra y luego mediante las certificaciones de obra realizada.

La iniciativa apunta a neutralizar el riesgo financiero que implica expandir operaciones sin espaldas propias en medio de los plazos administrativos habituales del sector, donde entre la revisión técnica de las certificaciones y el pago efectivo de las facturas suelen transcurrir hasta 60 días.

Los primeros lineamientos de este anuncio los había dado días atrás el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, durante su participación en el ciclo Liderologías, en el streaming Neura, al explicar cómo una demanda repentina puede desestabilizar a un proveedor sin espalda financiera.

"El crecimiento puede generar a una pyme un problema y llevar a quebrarla por problemas financieros, no económicos", había advertido el ejecutivo, tras detallar la dinámica de los tiempos de cobro: "Pagamos a 30 días como todo el mundo, pero por ahí la certificación puede tardar hasta 30 días hasta que se discute técnicamente y demás. Un tipo al que le triplicás el trabajo tiene que tener capital".

Cómo funcionará el adelanto en dos tramos

Para cubrir ese desfasaje sin modificar su política comercial ni otorgar subsidios directos, la petrolera diseñó un mecanismo articulado con Finova, una plataforma financiera digital que conecta a las empresas con entidades bancarias para canalizar líneas de crédito y descuento de documentos, y con al menos tres bancos, entre los que figuran el Banco Macro, el Banco Galicia y el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

El objetivo es facilitar el acceso al crédito a tasas inferiores a las del mercado abierto mediante el respaldo contractual de la operadora, que actúa únicamente como garantía de pago frente al sistema financiero. "Dijimos: vamos a ayudar a las pymes en eso. Ayudar no significa subvencionar", precisó Marín al fundamentar el alcance de la herramienta.

En la primera instancia de la operatoria, el proveedor con una orden de compra adjudicada podrá gestionar de manera voluntaria el adelanto de la mitad del contrato sin intermediación directa de la compañía. "Con la orden de compra, vos vas acá y solamente YPF sale como garantía. Entonces te dan el 50 % de todo el contrato a una tasa que está en el orden del 32 %, cuando hoy en otro lado está en 45 o 50 %. Tiene como 12 o 15 puntos menos, que es un muy buen valor", detalló el titular de la petrolera.

Además, remarcó la autonomía de cada firma para utilizar la línea, incluso si no atraviesa un ciclo de expansión: "Es una decisión de la pyme, no nuestra. El tipo, si quiere, va a Finova, muestra el contrato con YPF, le dan el 50 %, tiene capital de trabajo y se lo financian".

La segunda etapa del programa contempla el financiamiento del saldo restante una vez ejecutada la tarea, evitando que la empresa deba esperar el ciclo completo de liquidación. Tomando como referencia un contrato de un millón de dólares -donde la firma recibe el equivalente en pesos a 500 mil dólares al inicio-, el otro 50 % también puede descontarse contra avance certificado.

"El otro 50 % podés ir al mismo lugar a pedirlo con la certificación de un trabajo realizado. Después, cuando certificás y no querés esperar 60 días hasta que hiciste el trabajo, vas y te pueden dar el otro medio millón de dólares a también una tasa", precisó Marín.

Sobre el fundamento que permite abaratar el costo del dinero, Marín subrayó la solidez del compromiso asumido por la operadora: "Lo que hacemos nosotros es dar la garantía de que si YPF te da una orden de compra es binding, es obligación que tengo, y entonces la seguridad del pago de YPF es tan grande que le baja el riesgo; ese es el juego, baja el riesgo y baja la tasa".

El reclamo previo de las pymes

La puesta en marcha de esta herramienta llegará poco más de un mes después de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, realizada en octubre en el Espacio DUAM de Neuquén, donde la agenda de los proveedores regionales ocupó el centro de la escena.

Durante aquellas jornadas, reflejadas por medios de Neuquén y Río Negro, los representantes de las cámaras empresariales nucleadas en la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene) mantuvieron una reunión directa con Marín para plantearle las dificultades que atraviesa el entramado local frente a la nueva escala de Vaca Muerta.

En ese encuentro, las pymes reclamaron mayor participación en las compulsas de precios bajo la ley de Compre Neuquino y competencia en igualdad de condiciones frente al desembarco de firmas de otras provincias, tras lo cual el CEO de YPF pidió un listado de proveedores por rubro y acordó instaurar mesas trimestrales de seguimiento con el área de supply chain de la compañía.

En paralelo, a lo largo de los paneles y debates de la AOG Patagonia 2026, los empresarios y dirigentes sectoriales expusieron con crudeza el ahogo financiero que provocan los plazos de pago extensos -que entre certificación y cobro efectivo suelen estirarse a 60 días o más- combinados con las elevadas tasas de interés en pesos.

Tanto desde Fecene como desde el Centro PyME-ADENEU y referentes de compañías de servicios coincidieron en advertir que los tiempos de cobro de las operadoras y las exigencias contractuales dificultan el financiamiento del capital de trabajo necesario para acompañar el crecimiento productivo de la cuenca en la Argentina. Con el inicio del piloto junto a Finova en diciembre, YPF busca ofrecer una respuesta operativa a ese diagnóstico que marcó el pulso del encuentro sectorial en la Patagonia.