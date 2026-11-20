El litro de gasoil cuesta u$s1,59 en Argentina, por encima de la mayoría de los países de la región. La nafta también figura entre las más caras

El precio del gasoil en la Argentina se ubicó entre los tres más elevados de América Latina al comienzo de noviembre. El litro alcanzó los u$s1,59, por detrás de Perú, donde costó u$s1,94, y Costa Rica, con u$s1,79, según datos del reporte de precios de Global Petrol Prices.

La comparación contempla 17 países de la región con información disponible. Por debajo de la Argentina aparecen Uruguay, Panamá, Bolivia, Chile y Paraguay, entre otros mercados. La diferencia con el país más caro del ranking alcanza los 35 centavos de dólar por litro.

¿Cuánto cuesta el litro de gasoil en los países de América Latina?

El relevamiento permite observar diferencias importantes entre los precios que pagan los consumidores de cada país. Después de Perú, Costa Rica y Argentina, el ranking continúa con Uruguay, a u$s1,55 por litro; Panamá, a u$s1,54; Bolivia, a u$s1,52; y Chile y Paraguay, ambos a u$s1,51.

En el otro extremo aparecen Ecuador, con u$s0,81 por litro, y Colombia, con u$s0,91. De esta forma, el precio argentino casi duplica el del mercado ecuatoriano.

Los valores corresponden al 9 de noviembre y expresan precios promedio al consumidor, con impuestos incluidos, convertidos a dólares.

Cuánto cuesta la nafta en comparación con otros países

La posición de la Argentina cambia cuando se compara el precio de la nafta. En un relevamiento de seis mercados latinoamericanos elaborado por la consultora Economía & Energía (E&E), el litro se comercializó a u$s1,43 en el país durante los primeros días de noviembre.

Ese valor ubicó a la Argentina por debajo de Uruguay, donde la nafta llegó a u$s2,24 por litro; Chile, con u$s1,55; y México, con u$s1,52. En cambio, quedó por encima de Brasil, con u$s1,25, y Paraguay, con u$s1,21.

La diferencia entre ambos combustibles refleja que la posición argentina es más desfavorable en el diésel que en la nafta dentro de los mercados comparados. En el primer caso ocupa el tercer puesto de un ranking de 17 países, mientras que, en el segundo, el cuarto lugar se posiciona entre los seis mercados relevados por E&E.

El gasoil aumentó 42,7% en dólares en los últimos 12 meses

El informe de Economía & Energía también midió la evolución de los precios locales. Al ponderar los valores de los combustibles grado 2 y grado 3, el gasoil acumuló un incremento del 42,7% en dólares durante los últimos 12 meses. La nafta, por su parte, registró una suba del 34,1% en el mismo período.

El incremento se produjo en un período marcado por fuertes movimientos del petróleo a nivel internacional. La escalada del conflicto en Medio Oriente impulsó la cotización del crudo y generó presión sobre los costos de los combustibles en distintos mercados.

Cómo funcionó el amortiguador de precios que aplicó YPF

En un contexto de subas, YPF puso en marcha a comienzos de abril un mecanismo de compensación conocido como "buffer". La iniciativa buscó evitar que las variaciones internacionales del petróleo se trasladaran de manera inmediata a los precios de los combustibles en el mercado local.

El esquema consistió en absorber inicialmente parte del impacto de las subas del crudo y mantener relativamente estables los valores en los surtidores. Cuando la cotización internacional bajara, la petrolera podría recuperar parte de lo que había resignado al no trasladar los aumentos. La medida se anunció con un plazo inicial de 45 días, aunque luego se extendió.

El presidente de YPF, Horacio Marín, explicó que la decisión buscaba moderar el impacto de la volatilidad internacional y sostener el consumo frente a los aumentos.

Cuánto habría costado la nafta sin el mecanismo de YPF

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) evaluó el impacto del mecanismo sobre el precio de la nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires. Para hacerlo, comparó el valor que efectivamente pagaron los consumidores con otro hipotético: cuánto habría costado el litro si hubiese acompañado las variaciones del barril Brent.

El estudio tomó como referencia un precio local asociado a un barril de Brent de u$s88. A partir de ese punto calculó cómo habría evolucionado el valor de la nafta si hubiera seguido proporcionalmente los movimientos del petróleo internacional.

Entre el 1° de abril y el 31 de octubre, el valor hipotético superó al precio efectivo en 171 de los 214 días analizados. La excepción se produjo durante junio, julio y algunos días de agosto, cuando el Brent cotizó por debajo de la referencia utilizada por el organismo.

En abril, la nafta súper de YPF en CABA promedió $1.999 por litro, frente a los $2.662 que habría costado si seguía al Brent. En mayo, los valores fueron de $2.019 y $2.466, respectivamente.

Durante junio y julio, como mencionamos anteriormente, la relación se invirtió. El precio efectivo llegó a $2.034 y $2.038, mientras que el hipotético se ubicó en $1.967 y $1.930. Sin embargo, la brecha volvió a ampliarse en los meses siguientes. En septiembre, el litro costó en promedio $2.079 frente a los $2.696 del escenario alternativo, mientras que en octubre, la relación fue de $2.090 contra $2.967.

Al cierre de octubre, el cálculo diario de IARAF ubicó el precio efectivo en $2.090 y el hipotético en $2.854. La diferencia fue de $764 por litro, equivalente a un 36,6% del valor efectivamente pagado. No obstante, el organismo aclaró que se trata de una comparación teórica basada en la evolución del Brent y no de un precio que necesariamente se habría aplicado en los surtidores.

¿Cómo influye el precio internacional del petróleo en la nafta argentina?

La evolución del Brent ayuda a entender por qué se generó esa diferencia. El barril pasó de u$s61,35 el 1° de enero a u$s71,32 el 27 de febrero, antes de alcanzar un máximo de u$s138,21 el 7 de abril, en plena escalada del conflicto en Medio Oriente. Más tarde retrocedió hasta un mínimo de u$s68,53 el 2 de julio.

Ese recorrido explica por qué el precio hipotético de la nafta no se mantuvo siempre por encima del efectivo. Cuando el petróleo bajó de la referencia de u$s88 utilizada por IARAF, el valor teórico también retrocedió y llegó a quedar por debajo del precio local. Pero la recuperación posterior del Brent volvió a ampliar la diferencia.

«el impacto de la caída del petróleo en los precios locales» no garantiza un abaratamiento inmediato, debido al atraso acumulado.

La posterior caída del crudo tampoco implica una reducción automática de los precios en las estaciones de servicio. De hecho, la caída del impacto del petróleo en los precios locales no garantiza un abaratamiento de la nafta y el gasoil en Argentina, debido al atraso acumulado de los precios locales y al funcionamiento del mecanismo de amortiguación.

El análisis muestra que el amortiguador moderó el traslado de la volatilidad internacional a los surtidores durante buena parte del período estudiado. Sin embargo, la brecha entre el precio efectivo y el hipotético volvió a ampliarse cuando el petróleo recuperó valor.