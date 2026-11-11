El Brent cotiza cerca de u$s93 tras desplomarse. Sin embargo, el colchón de precios de la industria y el atraso acumulado impiden rebajas locales.

El crudo Brent acumuló una fuerte corrección en menos de dos semanas y se ubica cerca de los u$s93 con una caída en torno al 20%, pero la brecha de paridad de importación de casi un 25% y el mecanismo de amortiguación adoptado por la industria frenan cualquier posibilidad de rebaja a nivel local.

El mercado internacional experimentó una acentuada volatilidad del petróleo en las últimas dos semanas. Tras alcanzar un pico de u$s117,58 por barril el pasado 30 de octubre, la cotización de referencia del barril Brent sufrió un desplome legando a perforar el piso de los u$s89 el pasado lunes, momento al cual la caída del mes era del 24%. Hoy, tras un leve rebote técnico, la materia prima cotiza en torno a los u$s93.

La magnitud y velocidad del retroceso global por la desescalada geopolítica y diplomacia en Oriente Medio y perspectivas de mayor oferta y alivio en la cadena de distribución, reabrió la eterna incógnita entre los consumidores argentinos: ¿Se trasladará esta caída internacional a una baja en los surtidores locales?

La respuesta corta entre las refinadoras, las empresas comercializadoras y los analistas del sector energético es no, al menos en el corto plazo. A diferencia de lo que ocurre en otros mercados más desregulados o con un traslado lineal e inmediato de las fluctuaciones del Brent, la dinámica de los combustibles en la Argentina responde a una lógica propia, atravesada por distorsiones históricas, presiones impositivas diferidas y una política empresaria orientada a amortiguar los shocks extremos del exterior.

De los picos de octubre a la calma de noviembre

Para comprender el escenario actual los analistas ponen en perspectiva el veloz movimiento del mercado internacional durante las últimas semanas:

Pico máximo de octubre (30/10): El barril de Brent tocó los u$s117,58 impulsado por tensiones en las cadenas de suministro y temores geopolíticos.

El barril de Brent tocó los u$s117,58 impulsado por tensiones en las cadenas de suministro y temores geopolíticos. Piso de los últimos 7 días (10/11): La cotización descendió drásticamente hasta los u$s89,34, marcando su nivel mínimo desde agosto.

La cotización descendió drásticamente hasta los u$s89,34, marcando su nivel mínimo desde agosto. Cierre de hoy (11/11): Tras una jornada de estabilización, el valor rebotó ligeramente hacia la zona de los u$s93.

Tras una jornada de estabilización, el valor rebotó ligeramente hacia la zona de los u$s93. Variación acumulada en lo que va de noviembre: Representa una corrección acumulada cercana al 21% desde los techos registrados a fines del mes anterior.

La disipación temporal de los temores respecto a interrupciones en el suministro global de energía y el incremento gradual en las cuotas de oferta de exportación explican la marcada pendiente negativa del crudo a escala internacional. Sin embargo, en el ámbito doméstico, las variables clave que definen el precio final del combustible que abona cada conductor en el surtidor responden a un cálculo distinto.

El mecanismo del buffer y la brecha del 25%

Cuando el precio del petróleo escaló con fuerza en el mercado internacional durante los meses previos, la industria petrolera local —liderada por YPF y secundada por competidores de peso como Shell, Axion y Puma Energy— implementó lo que en el sector se conoce como un mecanismo de amortiguación (o buffer de precios).

Este esquema adoptado a pocas semans de la escalada del conflicto militar evitó trasladar de manera directa y en toda su magnitud las alzas internacionales a los precios finales de la nafta y el gasoil. Gracias a ese colchón, el bolsillo de los usuarios no sufrió incrementos desproporcionados durante las etapas de mayor tensión internacional.

Salvo algunos ajustes menores aplicados periódicamente para evitar la acumulación de distorsiones inmanejables, el buffer funcionó como una pared de contención que protegió a los consumidores, aunque a costa de retraer transitoriamente los márgenes de refinación de las operadoras.

Sin embargo, la lógica de novedoso mecanismo de amortiguación implica que la regla funcione en ambos sentidos:

Recuperación gradual de márgenes: Antes de abrir cualquier debate técnico sobre un eventual abaratamiento en los surtidores, las empresas refinadoras necesitan recomponer y absorber el atraso que resignaron de forma voluntaria durante la fase en que el barril cotizaba por encima de los u$s110. El atraso persistente en el mercado interno: Diversos estudios sectoriales y estimaciones de consultoras privadas señalan que, aun considerando la rápida caída del crudo Brent a los u$s93 actuales, los precios al público de las naftas registran un atraso estimado de alrededor del 25% respecto de la paridad de importación (import parity). Impuetos diferidos que acechan: A la brecha del producto crudo en sí se le suma la postergación en las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Estas cargas fiscales, congeladas o desacopladas parcialmente en distintos momentos para frenar el impacto inflacionario, constituyen una presión latente sobre la estructura de costos de los combustibles.

Dinámica competitiva y dispersión por bandera

A la par de la volatilidad internacional, el mercado doméstico de combustibles transitó los primeros nueve meses de 2026 bajo un esquema de precios regulados por la estrategia comercial de las refinadoras y la necesidad oficial de contener el impacto inflacionario.

En primer lugar, la evolución y el comportamiento de los precios en surtidor registraron un pico máximo histórico en mayo de 2026 —con un promedio combinado para naftas y gasoil que rozó los u$s1,62 por litro—, impulsados por la suba del crudo global. Desde ese momento, la implementación del buffer y los acuerdos informales con la industria propiciaron una desaceleración y una corrección a la baja de aproximadamente un 4% en dólares.

Al cabo de los primeros nueve meses del año, el incremento acumulado en el mercado local se ubicó por debajo de la dinámica internacional: las naftas avanzaron un 16% en dólares respecto a enero, mientras que el gasoil registró una suba del 20%, reflejando pizarras que en términos de poder adquisitivo se alinearon con los promedios de la última década.

En segundo término, la dinámica competitiva y la dispersión por bandera evidenciaron que, ante la ausencia de un congelamiento estricto y generalizado, cada refinadora operó con estrategias diferenciadas.

YPF, que concentra más del 50% de participación comercial, optó por incrementar sus valores por debajo de sus competidoras durante el punto más duro del conflicto, lo que le permitió ampliar su market share en los primeros nueve meses del año, especialmente en el segmento del gasoil donde escaló 2,4 puntos porcentuales.

Como contrapartida, marcas como Shell, Axion y Puma Energy sufrieron una retracción proporcional de volumen, operando en septiembre con brechas de precio que oscilaron entre el 3% y el 7% más caras que la petrolera de bandera en naftas, y con diferencias de hasta el 6% en gasoil.

Qué se puede esperar en las estaciones de servicio

Con la nafta súper promediando valores por encima de los $2.100 el litro en la Ciudad de Buenos Aires y más aún en el resto del país, la disparidad acumulada respecto de la paridad de importación actúa como un dique de contención frente a cualquier pretensión de baja imprevista.

Para que las estaciones de servicio en la Argentina puedan registrar un descenso real, tendría que configurarse un escenario a la baja: el crudo internacional no solo debería sostenerse en niveles inferiores a los u$s85 o u$s90 durante un período prolongado, sino que esa caída tendría que resultar lo suficientemente pronunciada como para absorber el 25% de atraso rezagado y neutralizar la presión del componente impositivo.

En definitiva, la caída del petróleo en los mercados de futuros internacionales no traerá alivio inmediato a los bolsillos argentinos, pero sí genera un alivio para el Gobierno y las petroleras al achicar la brecha de paridad y evitar la necesidad de aplicar incrementos bruscos durante los próximos meses.