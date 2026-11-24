La Cámara de Energía advirtió que exigir avisos previos de precios en la provincia amenaza el abastecimiento, suma costos y se superpone con normas

La cadena de comercialización de hidrocarburos encendió las alarmas ante el avance legislativo de un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires que busca obligar a las empresas petroleras y a las bocas de expendio a informar con antelación cualquier modificación en los valores de venta al público.

A través de un pronunciamiento oficial, la Cámara Argentina de la Energía (CADE) manifestó su preocupación por el impacto operativo y comercial de la medida, alineándose con las advertencias previas formuladas por CECHA y FECRA.

El eje del conflicto radica en la viabilidad logística del sistema y en los efectos distorsivos que provocaría anunciar un incremento de precios antes de su entrada en vigencia. Desde la CADE -entidad que nuclea a las principales compañías refinadoras y comercializadoras del país- sostuvieron que una norma con publicación anticipada amenaza con reducir la competencia y alterar el normal abastecimiento en todo el territorio bonaerense.

Según el análisis técnico de las compañías, el aviso previo incentivaría a los automovilistas a volcarse masivamente a los surtidores durante las horas previas al ajuste. Ese comportamiento generaría picos abruptos de consumo que desbordarían la capacidad de almacenamiento, derivando en eventuales quiebres de stock y desabastecimiento temporal.

Redundancia normativa y transparencia

Otro de los argumentos centrales expuestos por la cámara empresaria apunta a la superposición regulatoria a la actividad en estaciones de servicios. La entidad remarcó que en la actualidad no existe otro producto de consumo masivo en la Argentina cuyos valores cuenten con el nivel de visibilidad pública que poseen las naftas, el gasoil y el GNC.

De acuerdo con la legislación nacional vigente, los usuarios acceden en tiempo real a las pizarras actualizadas mediante los carteles visibles desde el exterior de cada estación, a través de aplicaciones móviles y en plataformas digitales. De manera complementaria, las firmas expendedoras reportan sus precios de forma sistemática a la Secretaría de Energía bajo la Resolución 1104/04.

Para la CADE, la iniciativa bonaerense resulta redundante frente al marco regulatorio nacional, atenta contra los propios consumidores y suma burocracia y mayores costos operativos sin aportar ninguna mejora real en materia de transparencia ni en el acceso a la información.

El reclamo de los estacioneros

La postura de las petroleras refuerza el alerta emitido días atrás por CECHA y FECRA respecto al expediente impulsado en la Cámara de Diputados provincial por la legisladora Ayelén Rasquetti. El texto original establecía un esquema escalonado: exigía a las compañías abastecedoras notificar los cambios con 72 horas de anticipación y a las estaciones exhibirlos con al menos 48 horas, aunque en comisión se evaluaron modificaciones en los plazos para las refinadoras.

Desde el sector minorista, que representa a miles de pequeñas y medianas empresas distribuidas en los 135 municipios bonaerenses, calificaron la exigencia como materialmente imposible de cumplir. En un comunicado conjunto, CECHA y FECRA recordaron que la publicidad de los precios ya está garantizada por el artículo 4 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y por los registros oficiales de la Secretaría de Energía.

El punto de mayor tensión para los operadores independientes reside en el régimen sancionatorio previsto en el proyecto, que contempla multas económicas calculadas en litros de nafta súper y eventuales clausuras preventivas ante reincidencias.

"El hecho de imponer multas exorbitantes a las estaciones de servicio que no cumplimentaran con esta obligación antojadiza desbarata nuestros derechos constitucionales más básicos, al imponernos sanciones por una obligación de imposible cumplimiento, cuando nosotros no somos los formadores de precios", enfatizaron las entidades estacioneras.

Ajustes frecuentes de precios y caída de ventas en surtidores

El debate parlamentario cobra relevancia en un escenario en el que el mercado local de combustibles atraviesa una dinámica de ajustes más frecuentes y esquemas de precios variables según la demanda, la competencia zonal y las franjas horarias -como el sistema de microprecios implementado en el sector-, lo que vuelve aún más complejo fijar cotizaciones con días de anticipación.

Frente a este panorama, tanto las refinadoras agrupadas en la CADE como los expendedores representados por CECHA y FECRA coincidieron en solicitar una instancia de intercambio técnico con los legisladores provinciales antes de que la iniciativa avance hacia el recinto. Ambas partes manifestaron su plena disposición para acercar información operativa y explicar el impacto concreto sobre el suministro diario en la provincia.

Este escenario se vuelve aún más sensible para los operadores de la provincia de Buenos Aires porque coincide con un contexto de caída de ventas frente al año pasado, una situación que presiona sobre los márgenes de las estaciones de servicio y vuelve todavía más riesgosa cualquier medida que altere la dinámica comercial o dificulte el abastecimiento cotidiano en los surtidores de toda la Argentina.