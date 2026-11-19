Un informe del IARAF revela que el litro súper debería rondar los $2.854 sin el esquema de estabilización. El detalle mes a mes y el peso del Brent.

Si no rigiera el esquema de estabilización de precios en los combustibles implementado por YPF a principios de abril, y acompañado en buena parte por el resto de las petroleras, el litro de nafta súper cerraría el último registro analizado en $2.854, muy por encima de los $2.115 que abonan los automovilistas en el surtidor.

Esta diferencia representa una brecha del 34,9% (o un atraso efectivo del 25,9% respecto del valor teórico) y expone la magnitud del colchón financiero que absorbió la petrolera de mayoría estatal frente a la volatilidad extrema del mercado petrolero global durante los últimos siete meses.

Los datos surgen de un estudio técnico elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que evalúa el impacto del denominado "buffer" o amortiguador puesto en marcha el 2 de abril por las principales compañías, cuando el estallido de un conflicto internacional disparó la cotización del crudo.

El mecanismo original estipulaba que las compañías absorberían las alzas externas durante un plazo inicial de 45 días para luego recuperar la facturación resignada una vez que el barril cediera. Sin embargo, la persistencia de las tensiones geopolíticas obligó a recalibrar la estrategia: el 13 de mayo se aplicó un ajuste promedio del 1% -llevando el litro en CABA de $1.999 a $2.034- y el 26 de mayo el esquema volvió a prorrogarse por otros 30 días.

Para dimensionar el efecto real de esta política, los economistas construyeron un precio contrafáctico en dólares tomando como punto de partida un barril Brent de referencia de US$ 88 al inicio del programa, ajustado luego por la evolución diaria del crudo y convertido a pesos mediante el tipo de cambio mayorista del Banco Central.

La montaña rusa del Brent y el desacople local

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, la nafta súper en las estaciones de servicio porteñas acumuló un incremento nominal del 33,5%, al pasar de $1.566 a $2.090 por litro. La mayor parte de ese ajuste ocurrió en marzo, antes de la activación del freno.

Durante los siete meses posteriores, los precios en pesos exhibieron una estabilidad inusual, moviéndose en una franja acotada entre los $1.999 y los $2.090. Medido en moneda estadounidense, el valor en surtidor incluso retrocedió levemente: bajó de u$s1,43 por litro el 1 de abril a u$s1,37 al cierre de octubre.

En la vereda opuesta, el mercado internacional atravesó turbulencias severas. El barril Brent, que había comenzado el año en US$ 61,35 y cotizaba a US$ 71,32 a fines de febrero, escaló hasta un pico máximo de u$s138,21 el 7 de abril. Tras tocar un piso de US$ 68,53 el 2 de julio, retomó su sendero alcista para cerrar octubre en US$ 120,15.

Como resultado de esta dinámica, el precio contrafáctico superó al valor efectivo en 171 de los 214 días relevados. Si el surtidor hubiera copiado sin filtros las oscilaciones internacionales, los consumidores habrían enfrentado picos diarios de $3.140 en abril y de $3.218 a principios de octubre, momentos en los que la brecha teórica alcanzó máximos del 57,1% y del 54%, respectivamente.

El balance mensual y los escenarios que vienen

El análisis de los promedios mensuales ilustra cómo operó el mecanismo de compensación a lo largo del año. En abril, mientras el precio efectivo promedió $1.999, el valor sin amortiguador habría llegado a $2.662. En mayo, la relación fue de $2.019 contra $2.466.

La ecuación recién se invirtió temporalmente durante el invierno, cuando el crudo perforó el piso de los US$ 88 y, así, en junio, el surtidor marcó $2.034 frente a un teórico de $1.967, y en julio se ubicó en $2.038 contra $1.930 llegando a registrarse un diferencial diario negativo del 22,1%, equivalente a un litro teórico de $1.586.

No obstante, el repunte petrolero del último trimestre revirtió rápidamente esa ventana de recupero para la empresa. En agosto, el promedio contrafáctico volvió a ubicarse por encima ($2.127 frente a $2.045), saltó a $2.696 en septiembre (contra $2.079 efectivos) y trepó a $2.967 en octubre, frente a los $2.090 cobrados al público. En términos dolarizados, el cierre de octubre mostró un valor real de US$ 1,37 por litro contra un teórico de US$ 1,88.

Hacia adelante, el informe del IARAF advierte que la evolución del crudo será determinante para definir la salida del esquema. Si el Brent logra estabilizarse en la zona de los US$ 88 a US$ 90, dejarán de acumularse nuevas diferencias diarias, aunque quedará pendiente resolver cómo se compensará el saldo de facturación resignado hasta el momento.

Por el contrario, solo si el barril retrocede hacia los u$s70 —niveles similares a los de principios de 2026—, el amortiguador permitirá saldar primero el rojo acumulado y habilitar luego, bajo condiciones constantes, una baja cercana al 20% en los surtidores de la Argentina.