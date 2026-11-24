Las tierras raras, integrada por 15 lantánidos, el escandio y el itrio, son insumos insustituibles para fabricar imanes permanentes de alta potencia

En el extremo sudoeste de Santa Cruz, el histórico complejo minero de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) intenta abrir una nueva página en su historia productiva. A través de un convenio firmado con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), la empresa estatal inició un relevamiento técnico para determinar si las escombreras, lodos y cenizas acumulados durante décadas de extracción de carbón contienen concentraciones aprovechables de tierras raras, un conjunto de 17 elementos químicos clave para la transición energética y la industria tecnológica global.

El acuerdo, confirmado por el interventor de YCRT, Pablo Gordillo, marca el puntapié inicial de una etapa estrictamente exploratoria. Técnicos del organismo geológico nacional realizarán muestreos sistemáticos sobre los acopios de material estéril y residuos de combustión distribuidos en el complejo.

La iniciativa retoma antecedentes previos desarrollados junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y estudios orientados a reutilizar cenizas en la industria cementera, donde ya se habían detectado trazas de elementos de interés industrial como selenio y vanadio, aunque sin una campaña específica enfocada en tierras raras. Además, el convenio salda una deuda técnica en la zona mediante la instalación de sismógrafos y estudios geológicos preventivos en el área operativa.

El peso histórico y operativo de Río Turbio

Para dimensionar el alcance de esta apuesta, resulta indispensable observar la estructura y la trayectoria de YCRT. Ubicado en el departamento Güer Aike, frente a la frontera con Chile, Río Turbio es el único yacimiento carbonífero en explotación comercial de la Argentina. Descubierto a fines del siglo XIX por el teniente de navío Agustín del Castillo y puesto en marcha a escala industrial a mediados del siglo XX para sustituir importaciones energéticas, el complejo forjó la identidad social y económica de toda la región, dando origen a las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre.

El yacimiento opera mediante minería subterránea sobre mantos de carbón sub-bituminoso —principalmente el denominado Manto Dorotea— y funciona como un sistema integrado de cuatro unidades estratégicas: la mina, la planta depuradora, la Central Termoeléctrica Río Turbio (con un módulo operativo de 240 MW conectado al Sistema Argentino de Interconexión) y el Ramal Ferroindustrial Río Turbio.

Este ferrocarril de trocha angosta, el más austral del mundo en actividad, recorre más de 250 kilómetros hasta el puerto de Punta Loyola, cerca de Río Gallegos, desde donde se despacha el mineral por vía marítima.

Sin embargo, el complejo arrastra desde hace décadas problemas estructurales, baja productividad respecto de su capacidad instalada y un elevado déficit operativo financiado por el Estado nacional. A esto se suman contingencias logísticas recientes, como el descarrilamiento de una locomotora que obligó a iniciar pruebas para normalizar el transporte ferroviario hacia Punta Loyola y evitar penalidades en compromisos comerciales. En ese contexto de búsqueda de eficiencia y reducción del déficit, la conducción de YCRT evalúa alternativas como la industrialización del carbón, la eventual incorporación de gas para generación eléctrica y, ahora, la valorización de sus propios pasivos ambientales.

El mapa argentino de las tierras raras y el desafío estratégico

El proyecto en Santa Cruz —que se suma a los indicios reportados meses atrás en la zona de Meseta Sirven, al sur de Las Heras— se inserta en una agenda nacional incipiente.

Según informes técnicos del SEGEMAR, la Argentina cuenta con 190.395 toneladas de recursos identificados de tierras raras y un potencial geológico estimado en 3,3 millones de toneladas, distribuidos en manifestaciones de Salta, Jujuy, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba y San Juan. No obstante, el país no registra producción comercial desde mediados de la década de 1950, cuando se extrajeron apenas 1.010 kilogramos de monacita en Valle Fértil, San Juan.

Las tierras raras —integrada por los 15 lantánidos, más el escandio y el itrio— son insumos insustituibles para fabricar imanes permanentes de alta potencia utilizados en motores de vehículos eléctricos, aerogeneradores eólicos, satélites, telecomunicaciones y equipamiento de defensa.

En un mercado global altamente concentrado en China en las etapas de refinación y separación, recuperar minerales críticos a partir de residuos mineros ya extraídos ofrece una ventaja teórica: evita el costo inicial de abrir una mina desde cero y transforma un pasivo ambiental en un potencial activo económico.

Aun así, los especialistas advierten cautela. Entre detectar trazas químicas en cenizas o escombreras y desarrollar un proceso metalúrgico rentable existe un largo camino de análisis de leyes minerales, factibilidad económica y evaluaciones ambientales.