En el imaginario colectivo, la minería de San Juan suele asociarse de manera casi excluyente con los grandes yacimientos metalíferos de alta cordillera: el oro de Veladero o la promesa transformadora de gigantes cupríferos como Josemaría, Filo del Sol, Los Azules o El Pachón. Sin embargo, lejos de las cumbres andinas y a pocos kilómetros de los centros urbanos, late una industria extractiva y manufacturera silenciosa pero vital para la matriz productiva argentina. Se trata de la minería no metalífera, específicamente el complejo calero, un rubro donde la provincia no solo marca el ritmo, sino que ostenta un liderazgo indiscutido que abastece a las industrias más exigentes del Cono Sur.

De acuerdo con los reportes estadísticos de la Secretaría de Minería de la Nación y los registros del Ministerio de Minería de San Juan, la provincia concentra entre el 55% y el 60% de la producción total de cal de la República Argentina. Este dominio no es casual ni reciente, sino el resultado de una combinación geológica privilegiada y de décadas de reconversión tecnológica. Las formaciones calcáreas de la Precordillera sanjuanina —con epicentro neurálgico en la localidad de Los Berros, en el departamento Sarmiento, y polos complementarios en Jáchal, Albardón y Zonda— poseen una pureza química excepcional, con altísimos porcentajes de carbonato de calcio y bajísimos niveles de impurezas como sílice o magnesio, una condición indispensable para los procesos industriales de alta complejidad.

El efecto litio y la integración con la minería metalífera

El gran catalizador que permitió al sector calero sanjuanino dar un salto de escala en los últimos años tiene nombre propio: el triángulo del litio. Aunque San Juan no produce carbonato de litio, se ha convertido en el proveedor estratégico indispensable para los proyectos que operan en los salares de Salta, Jujuy y Catamarca. En la cadena de procesamiento del "oro blanco", la cal viva e hidratada cumple un rol insustituible como reactivo químico para precipitar impurezas, regular el pH de las salmueras y purificar el mineral antes de su exportación. Por cada tonelada de carbonato de litio producida en el norte argentino, se requieren aproximadamente entre dos y tres toneladas de cal de alta pureza, un volumen que solo las plantas sanjuaninas están en condiciones de garantizar de forma sostenida.

A este fenómeno se suma el encadenamiento virtuoso con la propia minería metalífera local y regional. En la extracción de oro y plata mediante lixiviación, la cal es fundamental para mantener la alcalinidad de las soluciones y evitar la formación de gases tóxicos, además de utilizarse en el tratamiento de aguas y neutralización de efluentes. De cara al futuro inmediato, con el avance de los proyectos de cobre bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las caleras locales proyectan un nuevo piso de demanda estructural, ya que los procesos de flotación y refinación cuprífera requieren cantidades masivas de este insumo básico.

Tecnología de punta y una balanza comercial superavitaria

Lejos de aquella actividad artesanal de mediados del siglo XX basada en hornos criollos alimentados a leña o carbón mineral, el polo calero de San Juan exhibe hoy estándares tecnológicos de clase mundial. Empresas líderes del sector como Calidra, Cefas (del grupo Lhoist), Caleras San Juan y Sibelco han ejecutado millonarias inversiones en la última década para incorporar hornos verticales regenerativos de doble cuba —de tecnología suiza e italiana como los sistemas Maerz y Cimprogetti— que optimizan el consumo térmico, reducen drásticamente las emisiones de carbono y aseguran una reactividad química uniforme.

Esta modernización industrial le permitió al sector trascender las fronteras nacionales y consolidar un perfil netamente exportador. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de la Cámara Minera de San Juan, Chile representa el principal destino externo de la cal sanjuanina, absorbiendo la mayor parte de los envíos que cruzan la cordillera principalmente a través del Paso Internacional Sistema Cristo Redentor. La gran minería del cobre chilena —con gigantes como Codelco, Escondida o Los Pelambres— depende en buena medida de las cales producidas en Sarmiento para sostener sus operaciones diarias, convirtiendo a este insumo en el principal producto de exportación no metalífera de la provincia y en un generador constante de divisas netas.

Los desafíos logísticos y energéticos para sostener el crecimiento

A pesar de su dinamismo y de la solidez de su demanda —que además de la minería abastece a la siderurgia, la industria del papel, la potabilización de agua y la construcción—, el complejo calero enfrenta cuellos de botella estructurales que condicionan su velocidad de expansión. El principal factor crítico es el costo y la disponibilidad logística. Al tratarse de un producto industrial de alto peso y volumen respecto a su valor unitario, el flete terrestre incide de manera determinante en la competitividad final. La reactivación integral del ferrocarril Belgrano Cargas y la mejora de los corredores viales hacia el norte y hacia los pasos fronterizos aparecen como demandas históricas y urgentes de los empresarios del rubro.

En paralelo, la ecuación energética ocupa el centro de la escena. La calcinación de la piedra caliza requiere someter la roca a temperaturas superiores a los 900 grados centígrados de manera ininterrumpida durante todo el año, lo que convierte al gas natural y a la energía eléctrica en insumos críticos de la estructura de costos. La garantía de suministro firme de gas en boca de pozo y la adecuación de las redes de transporte energético en zonas como Los Berros resultan esenciales para que las compañías puedan encender nuevos hornos ya proyectados.