Mercado Pago, YPF y Naranja X,e ntre otras, se integran al esquema para acreditar bonificaciones en forma directa y con mayor trazabilidad operativa.

El Gobierno anunció este martes la incorporación de Mercado Pago, YPF y Naranja X al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) como medios de pago habilitados para otorgar el reintegro por la compra de garrafas de gas.

A partir de esta decisión, los usuarios inscriptos en el programa pueden recibir el beneficio de $9.593 por garrafa directamente al momento de la compra, utilizando también su billetera virtual no bancaria.

Para hacer efectiva la incorporación, el Gobierno Nacional firmó un acta complementaria al convenio vigente entre la Secretaría de Energía, el Banco Nación y MODO (Play Digital S.A.), que amplía la red de medios de pago habilitados para acreditar el reintegro.

En el mismo acto, Mercado Pago y AppYPF suscribieron sus respectivas cartas de adhesión al esquema, formalizando su incorporación al programa. Según la información oficial, el reintegro —que reemplaza al Programa Hogar desde mayo de este año— cubre hasta dos garrafas por mes durante el período invernal y una por mes para el resto del año.

Pueden inscribirse en el ReSEF -a través de subsidios-energia.argentina.gob.ar o de la app Mi ArgentinaI- los hogares que cumplan alguna de estas condiciones: ingresos netos menores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2 según el INDEC; integrante titular de Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP; integrante que percibe Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; o integrante titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, el acceso a la bonificación de la garrafa es excluyente de la bonificación al gas por redes: si el usuario recibe subsidio en gas por redes, no califica para el subsidio de la garrafa, por lo cual es necesario atender los alcances del subsidio.

Trazabilidad y control en la asignación de subsidios

La incorporación de billeteras digitales como canal de acreditación responde a la necesidad de asegurar que el subsidio se aplique de manera efectiva en la operación de compra y no quede desvinculado del consumo real.

A diferencia del esquema anterior, basado en transferencias de dinero en efectivo a través de la ANSES sin verificación en el punto de venta, el mecanismo de reintegro digital exige que la transacción se realice en comercios adheridos mediante un medio de pago habilitado.

De este modo, cada operación deja un registro electrónico asociado al titular validado en el padrón, al comercio interviniente, al monto abonado y a la fecha de compra. Esa trazabilidad punto a punto permite auditar en tiempo real el cumplimiento de los topes mensuales -una garrafa en período estival y hasta dos en invierno-, evitar duplicaciones de cobro y reducir las intermediaciones en la cadena de distribución.

Asimismo, la validación automática entre las redes de pago, las billeteras virtuales y las bases oficiales ordena la conciliación administrativa y disminuye el margen para desvíos o demoras en las acreditaciones.

Según destacaron desde el Ejecutivo, la medida fortalece la transparencia y la eficiencia en la asignación de las bonificaciones, mejora la universalidad del acceso al beneficio, impulsa la inclusión financiera y garantiza que la ayuda llegue de manera oportuna a los hogares que más lo necesitan.

Evolución del esquema en el último año

La ampliación anunciada en noviembre corona una serie de reformas aplicadas durante el último año en el régimen de asistencia energética y en el ecosistema de pagos digitales de la Argentina.

A principios de 2026, el Poder Ejecutivo dispuso el cierre del histórico Programa Hogar y creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con el objetivo de unificar criterios patrimoniales y de ingresos bajo una sola plataforma de inscripción y cruce de datos.

En mayo de 2026 entró en vigencia el nuevo formato de reintegro directo de $9.593 por unidad, que durante sus primeros seis meses operó exclusivamente a través de la aplicación BNA+ y de MODO, lo que requería operar con cuentas y tarjetas vinculadas al sistema bancario tradicional.

En paralelo, a lo largo de 2026 las billeteras virtuales no bancarias consolidaron su uso cotidiano en comercios de cercanía mediante pagos con código QR, transferencias inmediatas y tarjetas prepagas, además de participar en esquemas de reintegro en el transporte público y en regímenes de información fiscal.

Al sumar a Mercado Pago, YPF y Naranja X sin alterar los requisitos de admisión del ReSEF ni la incompatibilidad con el gas por redes, el esquema adapta el canal de pago a los hábitos financieros de los usuarios no bancarizados.

Con este nuevo esquema de bonificaciones al gas en garrafa, su admisión en el ReSEF y la incorporación de nuevos medios de pago, el Gobierno Nacional sigue avanzando en un sistema más ágil, justo y con mayor potencial de llegar a quienes realmente lo necesitan.