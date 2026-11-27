El proyecto Alberdi incorporará sistemas submarinos concebidos para 1.500 metros de profundidad a solo 70 metros bajo el mar frente a Tierra del Fuego

El consorcio integrado por TotalEnergies, Pan American Energy (PAE) y Harbour Energy prepara el desembarco de una tecnología inédita para la industria hidrocarburífera de la Argentina en las aguas de la Cuenca Marina Austral (CMA-1).

A través del proyecto Alberdi, que demandará una inversión estimada de unos u$s1.500 millones, la operación incorporará por primera vez en el país cabezales de pozo submarinos completamente eléctricos, un equipamiento diseñado originalmente para yacimientos de aguas ultraprofundas que aquí trabajará en el lecho marino frente a las costas de Tierra del Fuego.

Desde el punto de vista de la ingeniería offshore, el salto tecnológico radica en el reemplazo de los sistemas electrohidráulicos convencionales por una arquitectura all-electric instalada directamente sobre la boca de pozo en el fondo del mar. Es decir, ya no se usarán las clásicas plataformas marinas típicas de la producción offshore.

En los desarrollos tradicionales de la cuenca fueguina, la producción se apoya en estructuras fijas emergentes -como las plataformas de los complejos Vega Pléyade, Carina, Aries o Fénix- o en sistemas submarinos con accionamiento hidráulico que requieren líneas de fluidos de control desde superficie.

En cambio, la nueva configuración elimina la complejidad submarina y concentra la operación en cabezales eléctricos, sensores continuos de presión y temperatura, estranguladores automatizados y módulos de control remoto conectados por umbilicales hacia las instalaciones existentes.

El proyecto Alberdi forma parte de la cartera de inversiones por cerca de u$s10.000 millones en la Argentina que el propio presidente y CEO global de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, presentó en octubre en París durante la Argentina Week.

Tras reunirse con el presidente Javier Milei -encuentro en el que definieron bautizar la iniciativa offshore en homenaje a Juan Bautista Alberdi-, el máximo ejecutivo de la compañía confirmó la decisión de postular sus nuevos desarrollos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para viabilizar el desembolso de capital.

Ingeniería de aguas profundas

Fuentes vinculadas a Pan American Energy, socia del bloque CMA-1, destacan que la decisión técnica responde a la necesidad de viabilizar reservorios satélites sin construir nuevas plataformas metálicas ni ampliar estructuras de superficie.

Al colocar los árboles submarinos en el lecho marino y vincularlos mediante ductos de interconexión hacia la infraestructura ya instalada en la cuenca, el consorcio reduce la huella en el mar, acorta los tiempos de ingeniería y montaje frente a un desarrollo convencional con plataforma fija y reduce costos.

La particularidad del caso fueguino reside en la adaptación de un estándar tecnológico creado para condiciones extremas a un entorno de aguas someras. Según se detalló, el proyecto Alberdi prevé perforar entre tres y cinco pozos submarinos ubicados a unos 60 kilómetros de la costa y a apenas 70 metros de profundidad, aunque el equipamiento seleccionado corresponde a la gama que la industria global emplea habitualmente en tirantes de agua de hasta 1.500 metros.

Esa transferencia tecnológica hacia aguas poco profundas aporta ventajas operativas concretas para el gerenciamiento de reservorios gasíferos maduros. Los cabezales eléctricos permiten una respuesta más rápida y exacta en la apertura y el cierre de válvulas, optimizan la regulación del flujo en tiempo real y habilitan diagnósticos predictivos permanentes sobre el estado mecánico del pozo.

Además, al prescindir de fluidos hidráulicos en el fondo marino, se simplifica el mantenimiento y se minimiza el riesgo de fugas hacia el entorno oceánico. En la arquitectura operativa del proyecto, la automatización de los cabezales fijos se complementa con intervenciones remotas en el lecho marino.

Mientras los árboles submarinos operan de manera continua y telecomandada desde las salas de control, las tareas de inspección, acople de líneas o verificación de componentes bajo el agua quedan a cargo de vehículos submarinos operados remotamente (ROV), consolidando un esquema donde la presencia humana directa en altamar disminuye de forma sustancial.

Sostenibilidad y competitividad

Esta apuesta tecnológica es parte de una estrategia de descarbonización que la compañía despliega en sus operaciones a nivel global. En mayo pasado, el consorcio inauguró en el norte de Tierra del Fuego el parque eólico más austral del mundo, un sistema híbrido con aerogeneradores y almacenamiento en baterías que abastece de energía limpia a las plantas de tratamiento de gas de Río Cullen y Cañadón Alfa, permitiendo reducir en más de un 55% las emisiones asociadas.

Para los socios de la concesión, la incorporación de esta tecnología funciona también como una herramienta para sostener la competitividad de la Cuenca Austral frente al declino natural de los campos en producción.

El proyecto Alberdi se integrará a un sistema marino que ya opera con estándares de baja intensidad de carbono —por debajo de los 10 kilogramos de dióxido de carbono por barril equivalente, apalancado en la integración de energía eólica en tierra— y permitirá incorporar nuevo volumen de gas aprovechando la capacidad de procesamiento y transporte ya amortizada.

De concretarse según el cronograma técnico en evaluación, la puesta en marcha de estos pozos submarinos eléctricos marcará un hito para el offshore de la Argentina. Más allá del volumen de reservas que aporte al balance gasífero, el desarrollo funcionará como banco de pruebas local para una generación de equipamiento submarino que redefine cómo se exploran y ponen en producción los recursos cercanos a la infraestructura existente en el Atlántico Sur.

De esa misma cuenca offshore surge aproximadamente el 15% del gas natural que consume la Argentina. Ese volumen aporta al balance energético nacional y le permite a TotalEnergies, al sumar su producción no convencional en Vaca Muerta, posicionarse como el primer operador productor de gas del país, por encima de YPF.