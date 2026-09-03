Crononutrición: cómo influye en el metabolismo la hora del día en la que comés

Durante décadas, la ecuación nutricional se redujo a dos variables: cuánto se come y qué se come. En los últimos tiempos, la atención a los caprichos del metabolismo complejizó esa fórmula. El debate sobre cómo alimentarse incorporó las curvas de glucemia y el boom del ayuno intermitente hizo hincapié en otra perspectiva: el cuándo. La crononutrición otorga protagonismo a esa tercera dimensión. Lo que antes se reducía a consejos de abuela y al sentido común familiar ("desayuná como un rey, cená como un mendigo") organiza toda una mirada alimentaria. En qué momento del día se ingieren los alimentos puede tener una importancia vital.

Qué es la crononutrición

La premisa de la crononutrición es que el organismo no procesa la misma comida de la misma manera a las 8 de la mañana que a las 11 de la noche, porque el metabolismo (como el sueño o la temperatura corporal, todos procesos metabólicos) responde a un reloj biológico interno que se organiza en 24 horas, el llamado ritmo circadiano. Ordenar la ingesta según esos ritmos, sostienen sus impulsores, podría mejorar el control del azúcar en sangre, favorecer la pérdida de peso y reducir el riesgo metabólico, incluso sin tocar una caloría de la dieta.

Es, en ese sentido, heredera directa del ayuno intermitente, pero con una vuelta de tuerca. Ya no importa solo cuántas horas se pasan sin comer, sino en qué franja horaria se concentra esa ventana de alimentación. Antes de subirse a la ola cada vez más presente en redes sociales y en el marketing de suplementos, apps o productos para monitorear la glucosa, vale la pena saber qué tan sólida es la evidencia detrás de la promesa.

El reloj biológico: cerca del ayuno intermitente

El término "crononutrición" no es un invento de TikTok: fue acuñado en 1986 por el médico francés Alain Delabos, quien propuso adaptar la alimentación al reloj biológico de cada persona. En sus primeras versiones, la propuesta de Delabos tenía más de dieta popular que de ciencia dura. Aconsejaba qué tipo de nutriente priorizar en cada comida del día, sin demasiado sustento experimental.

Lo que cambió en los últimos quince años es que la cronobiología (la disciplina que estudia los ritmos biológicos) aportó un andamiaje de evidencia a nivel molecular a esa intuición. El desarrollo clave llegó de la mano de investigadores como Satchidananda "Satchin" Panda, del Salk Institute, cuyo laboratorio demostró que prácticamente todas las células del cuerpo (no solo el núcleo supraquiasmático del cerebro, el "reloj maestro") tienen su propio reloj molecular, y que el horario de las comidas actúa como sincronizador de esos relojes periféricos en el hígado, el músculo y el intestino. Ese marco teórico es el que hoy sostiene a la crononutrición como campo de estudio dentro de la epidemiología nutricional.

El ayuno intermitente y la crononutrición comparten origen y muchas veces se confunden, pero no son lo mismo. En sus variantes 16/8, 5:2 o de días alternos, el ayuno intermitente, según revela la ciencia, se centra en cuánto tiempo se pasa sin ingerir calorías, sin prestar demasiada atención al momento del día en que cae esa ventana, más allá de la conveniencia según la rutina del individuo. La llamada alimentación con restricción horaria (time-restricted eating, TRE, en la literatura científica) fue la puerta de entrada de la cronobiología a este debate: Panda popularizó la idea de concentrar todas las calorías en una ventana de 8 a 12 horas.

La crononutrición da un paso más. No alcanza con acortar la ventana, sino que importa dónde se ubica dentro del día. Bajo su lógica, no es lo mismo comer entre las 8 y las 16 (una ventana "temprana") que entre las 13 y las 21 (una ventana "tardía"), aunque la cantidad de horas de ayuno sea idéntica. La distinción entre horario temprano y horario tardío es hoy el centro de buena parte de la investigación sobre el tema.

¿Qué propone, en la práctica? En términos concretos, la crononutrición sugiere concentrar la mayor carga calórica del día en el desayuno y el almuerzo, cuando la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina son naturalmente más altas; aligerar la cena y adelantarla varias horas antes de acostarse; y evitar el picoteo nocturno, el momento en que el organismo está biológicamente menos preparado para metabolizar nutrientes. También incorpora la noción de cronotipo: dos perfiles de individuos, definidos según su tendencia espontánea a funcionar mejor temprano, llamados "alondras", o tarde, llamados "búhos". La identificación del individuo como alondra o búho se considera una variable esencial a tener en cuenta antes de aplicar cualquier esquema horario de forma rígida.

Beneficios y evidencia de la crononutrición

Quienes defienden este enfoque enumeran una lista amplia de beneficios potenciales: mejor control glucémico y mayor sensibilidad a la insulina, reducción de picos de glucosa post-comida, menor inflamación de bajo grado, mejoras en el perfil lipídico y, como consecuencia indirecta, más facilidad para bajar de peso o mantenerlo. La lógica fisiológica detrás de esas promesas tiene sustento real. La tolerancia a la glucosa es más alta a la mañana y decae a lo largo del día, y la oxidación de grasas y la termogénesis inducida por la dieta también son mayores en las primeras horas que por la noche, según resume el protocolo del ensayo clínico ChronoFast.

Uno de los antecedentes más citados es el trabajo de la endocrinóloga israelí Daniela Jakubowicz, de la Universidad de Tel Aviv, que en 2013 comparó a mujeres con obesidad que concentraban la mayor carga calórica en el desayuno frente a otras que lo hacían en la cena, con dietas isocalóricas. El grupo de desayuno más importante perdió más peso y circunferencia de cintura, y mostró menores picos de glucosa, insulina y triglicéridos. En 2018, Jakubowicz presentó en el congreso de la Endocrine Society otro estudio, esta vez en pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad, en el que un esquema de desayuno abundante, almuerzo moderado y cena liviana mostró mejor control glucémico y menor requerimiento de insulina que seis comidas pequeñas distribuidas parejo en el día.

En la misma línea, un metaanálisis reciente sobre alimentación con restricción horaria de 16/8 encontró mejoras consistentes y significativas en glucosa en ayunas, resistencia a la insulina (HOMA-IR) e insulina en ayunas, con indicios de que la ventana temprana rinde mejor que la tardía. Un estudio controlado y aleatorizado de Harvard, publicado en Cell Metabolism, aportó además información valiosa acerca de un mecanismo: cuando un mismo grupo de personas comía exactamente las mismas calorías pero desplazadas cuatro horas más tarde, aumentaba el hambre, bajaba el gasto energético diario y se activaban genes asociados al almacenamiento de grasa, con caída de la leptina (hormona de la saciedad) y suba de la ghrelina (hormona del hambre).

Lo que la evidencia no confirma

Pero cierta parte de la literatura reciente y mejor controlada complica la promesa lineal de "comer temprano adelgaza". El ensayo aleatorizado más citado en este sentido es el publicado en 2022 en el New England Journal of Medicine, que comparó restricción calórica sola contra restricción calórica combinada con una ventana horaria de alimentación en pacientes con obesidad durante un año: no hubo diferencia estadísticamente significativa en la pérdida de peso entre ambos grupos. Un ensayo de doce meses publicado en Annals of Internal Medicine llegó a una conclusión equivalente: comer en una ventana de 8 horas sin contar calorías produjo una baja de peso similar, no mayor, a la de un grupo que simplemente restringió calorías sin cambiar el horario. Una revisión sistemática con metaanálisis de ensayos controlados en adultos con sobrepeso encontró que agregar restricción horaria a la restricción calórica no aportó ningún beneficio adicional sobre presión arterial, perfil de glucosa o perfil lipídico frente a la restricción calórica sola.

Un comentario editorial en torno al estudio de Annals señala que buena parte del efecto atribuido al horario de ingesta podría explicarse, en realidad, porque la consigna misma acota la ventana de alimentación y termina generando una reducción espontánea de calorías, no porque el reloj biológico esté haciendo algo especial con esos nutrientes. Cuando a alguien se le dice que solo puede comer entre el mediodía y las 20, especialmente si está acostumbrado a distribuir sin restricciones la ingesta a lo largo del día, es probable que termine comiendo menos en términos absolutos, salteando el desayuno, por ejemplo. Ese déficit calórico, no el horario en sí, explicaría buena parte de la baja de peso observada en varios estudios. Una revisión en Cell Metabolism sobre ventanas tempranas versus tardías de alimentación llega a una conclusión similar de cautela: los resultados sobre si comer temprano mejora más el control glucémico que comer tarde son heterogéneos y, en varios ensayos, no hay diferencia significativa entre ambos esquemas. Un ensayo cruzado en personas con diabetes tipo 2 encontró mejoras en algunos parámetros de glucosa con la restricción horaria, pero sin cambios en la sensibilidad a la insulina medida con la técnica más rigurosa disponible, el clamp hiperinsulinémico-euglucémico.

¿Es firme la ciencia detrás de la crononutrición? ¿Cuánto? El consenso que se desprende de los ensayos recientes y mejor diseñados es moderado. El horario de las comidas puede tener un rol metabólico real y medible en el corto plazo (hormonas del apetito, gasto energético, picos de glucosa puntuales), pero cuando se controla estrictamente la cantidad total de calorías, ese rol pierde importancia como para explicar la pérdida de peso a mediano y largo plazo. Sí es cierto que comer tarde parece asociarse a comer de más, y es ese exceso lo que más altera la balanza. En cualquier caso, una alimentación saludable no se mide solo en calorías ni descenso de peso. Atender aún de manera parcial a los criterios de la crononutrición sería favorable a los llamados del metabolismo, en un sentido más amplio.

Glucemia, el debate de moda

Buena parte del atractivo de la crononutrición está ligada a otra tendencia en el discurso nutricional: la glucemia, es decir, la concentración de glucosa (azúcar) en la sangre. En una persona sin diabetes y en ayunas, los valores normales de glucemia rondan entre 70 y 100 mg/dL; por encima de 126 mg/dL en dos mediciones se define el diagnóstico de diabetes. Después de cada comida, la glucemia sube de manera transitoria (glucemia postprandial) y vuelve a sus valores basales en un par de horas; picos muy pronunciados y repetidos de esa curva se asocian, en la evidencia epidemiológica, a mayor riesgo cardiometabólico a largo plazo.

La crononutrición entra en esa conversación porque sostiene que el mismo alimento, comido a distintas horas, genera una curva de glucemia distinta: la tolerancia a la glucosa es más alta a la mañana, cuando el páncreas responde con mayor eficiencia, y decae hacia la noche. De ahí la recomendación, repetida hasta el cansancio, y también distorsionada en redes, de correr los carbohidratos hacia la primera mitad del día.

En el terreno de la divulgación masiva, la figura más visible hoy es la bioquímica francesa Jessie Inchauspé, conocida en redes como "Glucose Goddess", con seis millones de seguidores en Instagram y libros best seller sobre cómo aplanar la curva de glucosa. Sus consejos incluyen atender al orden en que se comen los alimentos y el momento del día en que se consumen los dulces. Inchauspé hace con frecuencia recomendaciones de horario. Su enfoque tiene defensores entre nutricionistas, pero también críticos que cuestionan la comercialización de suplementos y la simplificación de hallazgos científicos todavía discutidos.

La crononutrición le pone nombre y fundamentos a algo que la nutrición clásica quizás desdeñaba: que el cuerpo no es una esfera autónoma indiferente al reloj ni una máquina básica de quemar calorías. Su aporte más sólido es el fundamento científico para el criterio anciano de que comer tarde y comer de más suelen ir de la mano. Hay franjas del día en las que el organismo procesa mejor lo que consume. La noción de base tiene evidencia real, pero no reemplaza las demás variables del plato.