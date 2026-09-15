Antonela Roccuzzo contó cómo es su rutina de ejercicio y cuántos días entrena sin falta

Cómo la constancia en el gimnasio y una alimentación balanceada son clave en el día a día de Antonela Roccuzzo para cuidar su salud

Antonela Roccuzzo entrena 6 días por semana y convirtió el ejercicio en su prioridad innegociable. La empresaria e influencer de 38 años, esposa de Lionel Messi, dedica entre una hora y una hora y media diaria al entrenamiento. "Es mi momento feliz, en el que tengo mi espacio personal", reveló.

Madre de Thiago, Mateo y Ciro, Roccuzzo dedica entre una hora y una hora y media diaria al entrenamiento. Para ella, el gimnasio representa mucho más que actividad física Es un refugio mental en medio de una agenda repleta de compromisos comerciales y familiares.

"No solo me hace sentir mejor a nivel físico, sino también mental", explicó sobre los beneficios que encuentra en cada sesión.

Qué ejercicios hace Antonela Roccuzzo en su rutina semanal

Roccuzzo compartió los detalles de su rutina fitness donde combina diferentes disciplinas en entrevistas con las revistas Grazia y Elle. Comienza cada sesión con rebounding, un ejercicio cardiovascular que se realiza saltando sobre un minitrampolín.

Esta actividad aeróbica de bajo impacto permite trabajar resistencia sin castigar las articulaciones. A Roccuzzo le resulta especialmente divertida.

"Me deja destrozada, pero es lo mejor. En general no me gusta el cardio, pero ese tipo de cardio sí me resulta divertido", confesó sobre esta técnica.

Después del rebounding, incorpora ejercicios de fuerza. Esta combinación le permite trabajar tanto el sistema cardiovascular como la musculatura.

Dos veces por semana asiste a un gimnasio exclusivo para mujeres. Allí toma clases de FitJam con un instructor brasileño.

"Son súper divertidas. Es una forma de desconectar la mente y empezar el día con buen pie", contó a Elle sobre estas sesiones grupales.

El FitJam mezcla coreografías con música y ejercicios de tonificación. Para Roccuzzo representa un espacio de diversión además del trabajo físico.

Antonela Roccuzzo tiene una rutina deportiva en la que combina distintos ejercicios. Imagen de Instagram

Por qué el levantamiento de pesas es clave en su entrenamiento

Roccuzzo hace especial énfasis en el trabajo con pesas. Considera fundamental el entrenamiento de fuerza, especialmente con el paso de los años.

"Siempre les digo a mis papás que por favor hagan un poco de levantamiento de pesas, aunque sea solo dos veces por semana", señaló.

El entrenamiento de fuerza ayuda a mantener la masa muscular, fortalece los huesos y acelera el metabolismo. Beneficios que cobran mayor importancia después de los 30 años.

Para Roccuzzo, estas rutinas dejaron de ser una obligación. Se convirtieron en una necesidad diaria.

"Cuando tenés ese hábito y te acostumbras a entrenar, crees en ello y ves los efectos que tiene en vos, tanto mental como físicamente. Entonces lo necesitas", explicó.

"Es tu tiempo para vos. Es una prioridad, no algo que se pueda negociar", aseguró sobre la importancia de mantener el compromiso con el ejercicio en medio de sus múltiples responsabilidades.

Cómo organiza Antonela Roccuzzo su día entre familia y entrenamiento

La organización familiar resulta clave para sostener su rutina. "Nos levantamos muy temprano, llevamos con Leo a los chicos al colegio y me voy a entrenar", contó a Grazia.

Después continúa con reuniones vinculadas a sus actividades como embajadora de marcas de lujo. Representa a Tiffany & Co., Lancôme, Alo y Adidas, entre otras.

Los fines de semana, el ejercicio toma otra forma. Roccuzzo juega al tenis con sus hijos y aprovecha esos momentos para compartir tiempo en familia.

Durante la semana organiza partidos de pádel con amigas. Estas actividades le permiten mantenerse activa fuera del gimnasio.

Para ella, el deporte se integró naturalmente a la dinámica familiar. No representa un sacrificio sino parte de su estilo de vida.

Qué come Antonela Roccuzzo y cómo influye Messi en su alimentación

En sus redes sociales, Roccuzzo suele mostrar batidos proteicos, bowls de frutas y mate. Pero la alimentación en su casa responde a reglas estrictas.

"Mi marido siempre tiene que seguir una dieta estricta por su trabajo, por lo que todos en casa tenemos que comer sano", explicósobre cómo el régimen de Messi define los hábitos de toda la familia.

No consumen alcohol ni fuman, e intentan que todo lo que compran sea ecológico u orgánico. Estas decisiones buscan cuidar la salud de los cinco integrantes de la familia.

La alimentación consciente se complementa con el entrenamiento diario. Para Roccuzzo, ambos pilares forman parte de un mismo enfoque.

"El ejercicio, la nutrición y la salud mental se complementan. Es un estilo de vida", resumió sobre la filosofía que sostiene junto a Messi.

A sus 38 años, Roccuzzo construyó una rutina que equilibra sus roles como empresaria, influencer y madre, con el ejercicio como eje central de su bienestar físico y mental.