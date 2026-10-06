El consumo elevado de alcohol después de entrenar puede reducir la síntesis de proteínas, afectar la recuperación muscular y alterar el sueño.

El alcohol reduce la síntesis de proteínas y altera la recuperación muscular tras el ejercicio.

Quienes realizan entrenamiento de fuerza suelen concentrarse en tres factores para favorecer el aumento de la masa muscular: una alimentación adecuada, un descanso suficiente y una planificación del ejercicio que permita estimular los músculos de manera sostenida. Sin embargo, existe otro aspecto que puede influir en la recuperación y en las adaptaciones generadas por el entrenamiento: el consumo de bebidas alcohólicas.

La evidencia científica disponible indica que el alcohol puede interferir con algunos procesos vinculados con la hipertrofia muscular, especialmente cuando se consume en grandes cantidades o poco después de una sesión de ejercicio. Entre los efectos estudiados aparecen una menor síntesis de proteínas musculares, modificaciones en determinadas respuestas hormonales, una recuperación más lenta y alteraciones en la calidad del sueño.

Esto no significa que cualquier consumo de alcohol elimine los beneficios de una rutina de fuerza. El impacto depende, entre otros factores, de la cantidad ingerida, la frecuencia, el momento del consumo y el contexto general de alimentación, descanso y entrenamiento.

Cómo influye el alcohol en el crecimiento muscular

El aumento de la masa muscular depende de un proceso denominado síntesis de proteínas musculares. Durante este mecanismo, el organismo utiliza aminoácidos para reparar y construir proteínas que forman parte del tejido muscular.

El entrenamiento de fuerza estimula este proceso, mientras que el consumo suficiente de proteínas aporta los aminoácidos necesarios para sostenerlo. Por eso, la alimentación posterior al ejercicio y el descanso forman parte de la estrategia habitual para favorecer la recuperación.

El alcohol puede interferir con esta respuesta cuando se consume en cantidades elevadas. Uno de los trabajos más citados sobre el tema fue publicado en PLoS ONE y analizó los efectos de una ingesta importante de alcohol después de una sesión de entrenamiento de fuerza.

En el estudio participaron hombres físicamente activos que consumieron alcohol después del ejercicio en una cantidad equivalente a unas 12 bebidas. Los investigadores observaron una reducción del 24% en la síntesis de proteínas musculares cuando el alcohol se consumió junto con proteínas. Cuando se combinó con carbohidratos, pero sin proteínas, la disminución llegó al 37%.

Los resultados permitieron observar que una ingesta elevada de alcohol puede afectar la respuesta del músculo incluso cuando existe consumo de proteínas después del entrenamiento.

Uno de los mecanismos analizados está relacionado con la vía mTOR, un sistema de señalización celular que participa en la regulación de la síntesis de proteínas y en las adaptaciones producidas por el entrenamiento de fuerza.

"Cuando una persona consume grandes cantidades de alcohol, especialmente inmediatamente después del ejercicio, interfiere en los mecanismos que estimulan la síntesis de proteínas musculares, un proceso esencial para que el organismo desarrolle masa muscular", explica Carlos Ulloa, médico del deporte y miembro del Consejo Consultivo de Nutrición de Herbalife.

Recuperación muscular y rendimiento: el impacto del alcohol

Los efectos del alcohol no se limitan al proceso de construcción de tejido muscular. La recuperación posterior al entrenamiento también puede verse afectada cuando existe un consumo elevado.

Una revisión publicada en Sports Medicine analizó diferentes investigaciones sobre alcohol y recuperación después del ejercicio. El trabajo señaló que el consumo excesivo puede prolongar el dolor muscular, retrasar algunos procesos de recuperación y afectar el rendimiento durante sesiones posteriores.

Después de una rutina de fuerza, el organismo necesita recuperar líquidos y restablecer distintos recursos utilizados durante la actividad física. El alcohol puede interferir en este proceso, entre otras razones, por sus efectos sobre el equilibrio de líquidos, porque favorece la deshidratación, aumenta el estrés oxidativo y, cuando se consume en exceso, intensifica los procesos inflamatorios.

"Esto ocurre porque el alcohol favorece la deshidratación, aumenta el estrés oxidativo y, cuando se consume en exceso, intensifica los procesos inflamatorios. Además, aporta calorías sin nutrientes y puede favorecer la acumulación de grasa corporal", afirma Ulloa.

La recuperación también está vinculada con la posibilidad de volver a entrenar en condiciones adecuadas. Si una persona consume una cantidad elevada de alcohol después de hacer ejercicio y esto afecta su descanso, hidratación o alimentación, las consecuencias pueden extenderse más allá de las horas posteriores a la sesión.

Por ese motivo, el impacto sobre el rendimiento no debe analizarse únicamente a partir de la interacción directa entre alcohol y músculo. También deben considerarse los cambios que puede generar sobre otros factores relacionados con la recuperación.

Qué ocurre con las hormonas cuando bebés después de entrenar

El consumo de alcohol también puede modificar determinadas respuestas hormonales relacionadas con el metabolismo y la recuperación muscular.

Entre ellas se encuentra la testosterona, hormona que participa en diferentes procesos vinculados con el tejido muscular. Algunos estudios encontraron modificaciones en sus niveles después de consumos elevados de alcohol, aunque la magnitud y duración de esos cambios pueden variar según la cantidad ingerida y las características de cada persona.

El cortisol es otra de las hormonas involucradas. Se trata de una hormona que participa en la respuesta del organismo frente al estrés y que también interviene en diferentes procesos metabólicos.

Las alteraciones hormonales producidas por una ingesta puntual de alcohol suelen ser transitorias. Sin embargo, cuando el consumo elevado se repite con frecuencia, puede convertirse en un factor que interfiera con la adaptación al entrenamiento.

En ese contexto, el problema no está necesariamente asociado con una bebida aislada, sino con un patrón de consumo que se combina de manera reiterada con sesiones de ejercicio, alimentación insuficiente o descanso inadecuado.

El sueño también influye en la masa muscular

El descanso cumple un papel relevante en la recuperación después del entrenamiento. Durante el sueño se producen distintos procesos fisiológicos relacionados con la reparación de tejidos y la regulación hormonal.

El alcohol puede alterar la arquitectura del sueño. Aunque algunas personas pueden sentir somnolencia después de consumirlo, esto no necesariamente significa que el descanso sea de mejor calidad.

Entre los efectos estudiados aparecen:

Una reducción de determinadas etapas del sueño

Modificaciones de la fase REM

Un aumento de los despertares durante la noche

Alteración de la continuidad y calidad del descanso

Para una persona que entrena fuerza de manera frecuente, dormir mal puede tener consecuencias sobre la recuperación y el rendimiento de las sesiones posteriores. La combinación de ejercicio intenso, consumo elevado de alcohol y descanso insuficiente puede dificultar la recuperación entre entrenamientos.

Por eso, el sueño debe considerarse dentro del conjunto de factores que determinan la respuesta al entrenamiento. Una alimentación adecuada y una rutina de ejercicio no compensan necesariamente un descanso insuficiente de manera sostenida.

Qué pasa si el alcohol se consume después de entrenar

El momento en el que se consume alcohol también puede influir sobre sus efectos. Las investigaciones que encontraron mayores alteraciones suelen analizar situaciones en las que se ingieren cantidades elevadas poco después de una sesión de ejercicio.

Ese período coincide con una etapa en la que el organismo se encuentra recuperándose del esfuerzo físico y en la que la síntesis de proteínas musculares aumenta como respuesta al entrenamiento. Consumir una gran cantidad de alcohol en ese momento puede interferir con algunos de los procesos que participan en esa recuperación.

Esto no implica que una persona que toma alcohol varias horas después de entrenar pierda automáticamente los beneficios de la sesión. La respuesta depende de la cantidad, la frecuencia y el conjunto de hábitos que acompañan al entrenamiento.

Por ese motivo, el consumo ocasional y moderado presenta un escenario diferente al de una ingesta elevada inmediatamente después de hacer ejercicio.

Existe una cantidad de alcohol que no afecte el entrenamiento

La evidencia disponible muestra que los efectos más marcados sobre la recuperación muscular aparecen asociados con consumos elevados. Los resultados de estudios realizados con cantidades muy superiores a las que caracterizan un consumo ocasional no pueden extrapolarse directamente a cualquier ingesta de alcohol.

En términos generales, una persona que busca maximizar el aumento de masa muscular puede reducir la posibilidad de interferencias evitando cantidades elevadas de alcohol, especialmente durante las horas posteriores al entrenamiento.

También resulta relevante la frecuencia. Un episodio aislado no tiene necesariamente las mismas consecuencias que un patrón repetido de consumo elevado después de las sesiones de ejercicio.

La alimentación también forma parte de este análisis. Después de entrenar, consumir proteínas y otros nutrientes, además de reponer líquidos, permite atender las necesidades de recuperación del organismo.

"Para quienes buscan maximizar el aumento de la masa muscular, lo ideal es evitar las bebidas alcohólicas durante las horas posteriores al entrenamiento y limitar tanto la frecuencia como la cantidad de consumo. Si querés proteger tu progreso sin aislarte socialmente, la recomendación científica es priorizar tu batido de proteína o una comida sólida y rehidratarte con agua y electrolitos antes de consumir esa dosis moderada de alcohol", concluye Ulloa.

El efecto del alcohol sobre la masa muscular, por lo tanto, no depende solamente de beber o no beber. La cantidad ingerida, la frecuencia, el momento respecto del entrenamiento, la alimentación, la hidratación y el descanso son variables que interactúan entre sí.

Para quienes realizan entrenamiento de fuerza y buscan aumentar su masa muscular, evitar los episodios de consumo elevado, particularmente en el período posterior al ejercicio, permite reducir uno de los factores que pueden interferir con la recuperación y con las adaptaciones generadas por la actividad física.