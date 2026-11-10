Dieta nórdica gana terreno frente a la mediterránea: qué comer y cuáles son sus beneficios

Esta alimentación comparte varios principios con la dieta mediterránea, pero tiene características propias. Qué incluye y cuáles son sus beneficios

Ofrece beneficios cardiovasculares, reduciendo colesterol y peso, siendo una alternativa saludable y comparable a otras dietas.

Prioriza cereales integrales, frutos rojos, pescados de aguas frías y aceite de colza, diferenciándose de la mediterránea.

La dieta nórdica es un patrón alimentario sostenible escandinavo, que promueve productos locales y de temporada.

Durante años, la dieta mediterránea se consolidó como uno de los modelos de alimentación más estudiados por sus efectos positivos sobre la salud cardiovascular. Sin embargo, existe otra propuesta nutricional que también despierta interés entre los investigadores: la dieta nórdica, un patrón alimentario inspirado en los productos tradicionales de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.

Aunque ambas comparten una base de alimentos naturales, vegetales y ricos en fibra, la dieta nórdica tiene algunas particularidades. En lugar de poner el acento en el aceite de oliva, como ocurre con la mediterránea, incorpora aceite de colza o canola, y da protagonismo a los frutos rojos, los pescados de aguas frías y los cereales como la avena, el centeno y la cebada.

Su objetivo no es solamente mejorar la alimentación, sino también promover un modelo sostenible, basado en productos locales y de temporada.

Qué alimentos incluye la dieta nórdica

La dieta nórdica, también conocida como Nueva Dieta Nórdica, fue desarrollada a partir de una iniciativa que reunió a chefs, investigadores y especialistas en alimentación de los países escandinavos. La propuesta busca recuperar ingredientes tradicionales y combinarlos con criterios nutricionales y ambientales.

Entre sus principales componentes aparecen:

Cereales integrales : avena, centeno y cebada, que aportan fibra y ayudan a mejorar la calidad nutricional de las comidas.

: avena, centeno y cebada, que aportan fibra y ayudan a mejorar la calidad nutricional de las comidas. Frutas y frutos rojos: arándanos, frambuesas, moras, manzanas y peras. Se destacan por su contenido de fibra y compuestos antioxidantes.

arándanos, frambuesas, moras, manzanas y peras. Se destacan por su contenido de fibra y compuestos antioxidantes. Verduras y tubérculos: zanahorias, remolachas, papas, repollos, brócoli y otras hortalizas.

zanahorias, remolachas, papas, repollos, brócoli y otras hortalizas. Pescados: salmón, arenque, caballa y otros pescados grasos, que aportan proteínas y ácidos grasos omega-3.

salmón, arenque, caballa y otros pescados grasos, que aportan proteínas y ácidos grasos omega-3. Legumbres y frutos secos: lentejas, porotos, arvejas, nueces y semillas, como fuentes de fibra, grasas saludables y proteínas vegetales.

lentejas, porotos, arvejas, nueces y semillas, como fuentes de fibra, grasas saludables y proteínas vegetales. Aceites vegetales: especialmente el de colza o canola, que reemplaza a la manteca y otras grasas con mayor proporción de grasas saturadas.

especialmente el de colza o canola, que reemplaza a la manteca y otras grasas con mayor proporción de grasas saturadas. Lácteos: principalmente variedades bajas en grasa.

También propone moderar el consumo de carnes rojas, limitar los embutidos y otros productos cárnicos procesados, y reducir los alimentos con cantidades elevadas de azúcar, sal y grasas poco saludables.

Una de sus características es que no establece un menú rígido ni obliga a consumir alimentos difíciles de conseguir. El principio central consiste en priorizar productos frescos, integrales y poco procesados.

Cuáles son los beneficios de la dieta nórdica

Uno de los aspectos que más interés genera es su posible efecto sobre la salud cardiovascular y los indicadores metabólicos.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2022 en la revista científica Diabetologia analizó estudios observacionales y ensayos clínicos sobre los patrones alimentarios nórdicos. La investigación encontró que una mayor adherencia a este tipo de alimentación se asociaba con reducciones en distintos factores de riesgo cardiometabólico.

Entre los resultados se observaron mejoras en los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol malo, el peso corporal, la presión arterial y algunos indicadores relacionados con el control de la glucosa.

Los investigadores también identificaron asociaciones con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Sin embargo, aclararon que la solidez de la evidencia varía según el resultado analizado y que todavía se necesitan más estudios para confirmar algunos de estos efectos.

En particular, la revisión reunió 15 estudios de cohortes prospectivos, con más de un millón de participantes, y seis ensayos clínicos aleatorizados. Por eso, sus resultados permiten identificar beneficios potenciales, pero no demostrar que la dieta sea una garantía para prevenir enfermedades.

Dieta nórdica vs. dieta mediterránea: cuáles son las diferencias

A primera vista, los dos modelos tienen mucho en común. Ambos priorizan los vegetales, las frutas, las legumbres, los frutos secos, los cereales integrales y el pescado. También recomiendan reducir las carnes rojas, los embutidos y los productos con exceso de azúcar.

La principal diferencia está en los ingredientes característicos de cada región y en el tipo de grasa que utilizan.

La dieta mediterránea se apoya en el aceite de oliva como principal fuente de grasa, además de incorporar alimentos como tomates, cítricos, uvas, aceitunas, frutos secos y cereales. También incluye pescado, legumbres y un consumo moderado de lácteos.

La nórdica, en cambio, utiliza aceite de canola, prioriza los frutos rojos y da mayor presencia a cereales como el centeno y la cebada, además de pescados como el arenque y la caballa.

Una revisión publicada en 2021 en la revista Frontiers in Nutrition analizó las similitudes y diferencias entre ambos patrones alimentarios. Sus autores concluyeron que comparten numerosos principios nutricionales y que pueden considerarse alternativas compatibles con un estilo de vida saludable.

¿Cuál es más saludable?

No existe evidencia suficiente para afirmar que la dieta nórdica sea superior a la mediterránea o viceversa en todos los indicadores de salud.

La alimentación mediterránea cuenta con una trayectoria de investigación más extensa, incluidos ensayos clínicos de gran escala. Uno de los más conocidos es el estudio PREDIMED, publicado en The New England Journal of Medicine, que siguió a 7.447 personas con alto riesgo cardiovascular.

Los resultados mostraron que quienes seguían una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva extra virgen o frutos secos tuvieron una menor incidencia de eventos cardiovasculares importantes que el grupo de control.

La dieta nórdica, por su parte, también presenta resultados prometedores, especialmente en relación con el colesterol y otros factores de riesgo metabólico, aunque todavía necesita más investigaciones de largo plazo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que no existe un único modelo de alimentación saludable para todas las personas. Sus recomendaciones generales priorizan la variedad, el equilibrio y la moderación, con alimentos poco procesados, frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

En definitiva, más que elegir una dieta por su nombre o procedencia, la clave está en incorporar hábitos sostenibles en el tiempo: consumir más vegetales y fibra, elegir grasas saludables, moderar las carnes procesadas y reducir los productos con exceso de sal, azúcar y grasas poco saludables.