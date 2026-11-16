Cuáles son los cortes de carne con menos grasa y por qué conviene elegirlos

Una médica especialista en nutrición explica qué cortes conviene elegir y cómo armar un asado más liviano sin renunciar a la carne

La grasa de la carne tiene mala fama, pero no es tan mala como parece. Para la médica Amelia Geiger, especialista en diabetes y nutrición, la pregunta de si hace mal se responde con otra pregunta: depende de cuánto y cómo se come.

"No es que sea mala. La grasa de la carne tiene algo de colesterol, y eso es lo que hace que sea mala si uno la come en exceso. Pero si uno la come moderadamente, la verdad es que no pasa nada", explica.

La respuesta tranquiliza a un país donde el asado es casi un ritual. Según Geiger, comer con moderación permite cuidar la salud y, al mismo tiempo, respetar el hábito argentino de comer carne, tanto de vaca como de cerdo.

La clave, entonces, no pasa por eliminar la carne, sino por saber elegir los cortes y acompañarlos mejor.

Por qué la grasa de la carne tiene tan mala fama

Durante décadas, la grasa fue el gran villano de la alimentación. Los mensajes de salud la señalaron como la principal culpable de los problemas cardíacos, y en las góndolas se multiplicaron los productos "light" y "sin grasa". La carne, y en especial la del asado, quedó en el centro de esa sospecha.

Con el tiempo, la mirada de los especialistas se volvió más matizada. Hoy el foco ya no está en un nutriente aislado, sino en el conjunto de lo que se come y en la frecuencia. Por eso, la respuesta de Geiger no es un sí o un no, sino un "depende". La misma porción de vacío no tiene el mismo efecto en alguien que la come una vez por semana que en alguien que la come todos los días.

Vacío, matambre y tira de asado son los cortes más grasos

Los cortes con más grasa son, justamente, los clásicos del asado. Geiger menciona tres: el vacío, el matambre y la tira de asado. Son los que más sabor aportan a la parrilla, pero también los que conviene comer con más moderación.

No se trata de dejarlos de lado, sino de no convertirlos en el centro de cada comida ni comerlos en grandes cantidades.

¿Qué cortes de carne son más magros?

Del otro lado están los cortes magros, que tienen menos grasa y, por eso mismo, son más secos. Entre ellos, la especialista nombra el lomo, la nalga y la cuadrada, muchos de los que se usan para hacer milanesas.

Son una buena opción para el día a día. Al tener menos grasa son más livianos, aunque requieren más cuidado en la cocción para que no queden duros.

El lomo, uno de los cortes más magros, es también el más caro

Elegir cortes magros también tiene su costo. Según el último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en octubre el kilo promedio de carne vacuna en el AMBA fue de $18.526, prácticamente igual que en septiembre. El lomo se consolidó como el corte más caro, con $28.681 el kilo, y fue el que más subió en el mes, con un alza de 2,4%. En cambio, el asado bajó 0,7% y el matambre, 1%.

Pero no todos los cortes magros son caros. Como referencia, en una oferta del Mercado Central de principios de noviembre, la cuadrada se vendía a $14.000 el kilo y la nalga a $15.000, apenas por encima de los $13.000 del asado, el vacío y el matambre, según Carnes AR. La diferencia entre un corte magro y uno graso puede ser chica: muchas veces alcanza con cambiar de corte.

Cómo armar un asado más liviano

Para quienes no quieren renunciar al asado del fin de semana, Geiger propone dos cambios simples: moderar los cortes grasos y sumar vegetales a la parrilla.

Cebolla, papa, batata, morrón y choclo son algunas de las opciones que menciona. "Es una costumbre que empieza a aparecer y que es interesante para no comer tanta carne grasosa", señala. Así, el plato se completa con otros alimentos y la porción de carne se achica casi sin darse cuenta.

Además del menú, el asado tiene un costado social difícil de ignorar. Es la comida del domingo en familia, del encuentro con amigos y de las celebraciones. Cualquier consejo que pida eliminarlo choca con esa costumbre, y por eso tiene pocas chances de sostenerse en el tiempo.

Sumar verduras a la parrilla no es solo una recomendación nutricional. También cambia la escena del asado: la parrilla deja de ser exclusiva de la carne y el plato gana color, variedad y opciones para quienes comen menos carne o no la comen.

No hay alimentos prohibidos, hay alimentos más o menos saludables

Detrás de los consejos sobre la carne hay una idea más amplia, que atraviesa toda la mirada de la especialista: dejar atrás la lógica de las dietas. "En las dietas está lo prohibido y lo permitido. Actualmente no está lo prohibido y lo permitido, está lo más saludable y lo menos saludable", explica.

Para Geiger, una dieta es algo que empieza y termina, y que por ser muy restrictiva no se puede sostener demasiado tiempo. Solo la indica en casos puntuales, como un cuadro de diarrea, una alergia o la celiaquía. Para el resto, propone un plan en el que la persona aprende a elegir y a combinar los alimentos.

En ese plan, lo más saludable es lo más variado. La especialista menciona la dieta mediterránea, con pescado, vegetales, frutas, aceite de oliva y frutos secos, como la que tiene más evidencia científica. Los alimentos con más grasa o los ultraprocesados no quedan prohibidos: se comen de vez en cuando y en porciones pequeñas.

Un cambio de mirada sobre la mesa argentina

El consejo de Geiger va a contramano de la cultura de la culpa que rodea a la comida. Durante años, la carne y su grasa fueron señaladas como enemigas de la salud, y muchos optaron por eliminarlas o por comerlas con remordimiento.

La mirada actual de los especialistas propone otra cosa: no se trata de prohibir, sino de aprender. En un país donde el asado es mucho más que una comida, esa diferencia importa. Elegir un corte magro, sumar vegetales a la parrilla o servir una porción más chica son cambios pequeños que permiten seguir disfrutando de la mesa sin renunciar a lo que gusta.

La culpa, además, suele jugar en contra. Quien siente que comer un corte de asado es "portarse mal" muchas veces termina en un círculo de restricción y exceso: se prohíbe la carne durante la semana y después come de más el fin de semana. Cambiar esa lógica por la de elegir mejor es, para los especialistas, la forma más sostenible de cuidarse.

La mirada actual propone otra cosa: no se trata de prohibir, sino de aprender. En un país donde el asado es mucho más que una comida, esa diferencia importa. Elegir un corte magro, sumar vegetales a la parrilla o servir una porción más chica son cambios pequeños que permiten seguir disfrutando de la mesa sin renunciar a lo que gusta.

De todos modos, las recomendaciones generales no reemplazan la consulta. Las personas con colesterol alto, diabetes o hipertensión necesitan un plan a medida, y para eso el mejor camino es hablar con su médico o con un especialista en nutrición.