En el consultorio, la dieta cetogénica es un tratamiento con un objetivo y monitoreo. En internet, es poca harina y mucha grasa sin medir cetonas

La dieta keto nació como un tratamiento médico para casos puntuales y se transformó en un anzuelo tentador para quienes buscan una alimentación saludable. Pero, ¿cuál es su respaldo clínico? ¿Sirve para bajar de peso?

La dieta cetogénica y el estado de cetosis

Cuando los hidratos de carbono escasean en la dieta y la insulina baja, el cuerpo busca obtener energía de otras fuentes. Entonces el hígado apela a las reservas de grasa y transforma ácidos grasos en cuerpos cetónicos (beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona). Tejidos como el cerebro pueden usarlos como combustible alternativo a la glucosa.

Eso es la cetosis nutricional, un estado metabólico. Se puede confirmar midiendo cetonas en sangre, orina o aliento. Para la cetonemia suele usarse como referencia un valor de 0,5 mmol/L o más. No debe confundirse con la cetoacidosis diabética, una emergencia por falta de insulina, con cetonas muy altas y sangre acidificada.

La dieta cetogénica es la que se diseña para sostener el estado de cetosis adrede. En su versión clínica clásica, la proporción es de 4 gramos de grasa por cada gramo de proteínas más hidratos (3:1 en algunas variantes), con un minucioso cálculo gramo a gramo, suplementos y seguimiento médico. Existen además versiones derivadas y más flexibles, como la dieta de Atkins modificada. La dieta keto que se estila actualmente, en cambio, suele definirse por un tope de hidratos: los trabajos que la estudian en adelgazamiento la ubican en no más de 50 g diarios, mientras la grasa aporta alrededor del 70-80% de las calorías.

Keto, una dieta nacida en el consultorio

Los médicos franceses Guelpa y Marie publicaron en 1911 uno de los primeros informes sobre ayuno como método terapéutico para la epilepsia. En 1921, el endocrinólogo neoyorquino Geyelin comunicó un régimen de ayuno de 20 días en 21 niños. El problema era evidente: no se puede ayunar de manera indefinida.

Ese mismo año, Russell Wilder, de la Clínica Mayo, planteó que los beneficios del estado metabólico del ayuno podían mantenerse con una dieta que limitara los hidratos y aportara mucha grasa, a la que llamó "cetogénica". En 1925, su colega Mynie Peterman publicó en JAMA una mejora significativa de las convulsiones en más de la mitad de los pacientes.

Durante las décadas del veinte y el treinta fue un tratamiento habitual. Su uso cayó con la llegada de los anticonvulsivos, hasta que en los años noventa volvió al centro de la escena: el hijo de un matrimonio estadounidense con epilepsia refractaria logró quedar libre de crisis gracias a la dieta. La familia creó la Charlie Foundation. En 1997 una película con Meryl Streep, "First Do No Harm", difundió el caso. Hoy es un tratamiento habitual en casi todos los centros de epilepsia infantil importantes, complementando o reemplazando los medicamentos, dado que no siempre los niños responden bien a las drogas anticonvulsivas o sufren efectos secundarios complejos al necesitar altas dosis. Su indicación mejor establecida sigue siendo la epilepsia refractaria, la que no cede con medicación.

Se la estudia o usa también en otros cuadros neurológicos y metabólicos (por ejemplo, ciertos trastornos genéticos del transporte de glucosa al cerebro), pero esa evidencia es más acotada y siempre con supervisión.

Cómo se volvió moda la dieta keto

La restricción de hidratos como concepto siempre fue atractiva para la industria de la dieta, y ya tiene un historial comercial (la dieta de Atkins, de los años setenta, es el antecedente más conocido).

La dieta keto ofrece reglas simples y en su versión de redes sociales promete bajar de peso sin pasar hambre. El salto desde la neurología hacia el público general no se apoyó en ensayos con personas sanas, sino en la extrapolación: si la cetosis hace algo en el cerebro y en el metabolismo, entonces serviría para todos. Esa inferencia no está demostrada.

En el consultorio, la dieta cetogénica es un tratamiento con un objetivo, dosis calculada y monitoreo. En internet, suele ser "poca harina y mucha grasa" sin medir cetonas, frecuentemente con proteínas altas que dificultan sostener la cetosis y con muy pocas verduras. Muchas personas que dicen estar "haciendo keto" probablemente no están en cetosis, o no de forma sostenida.

¿Sirve para bajar de peso?

El argumento que mejor respalda el éxito de una dieta keto es simple. Cortar hidratos elimina muchos ultraprocesados y puede reducir el apetito, lo que lleva a comer menos. Eso también lo logran otras dietas. Lo que decide el resultado a largo plazo es la adherencia, es decir, cuánto se sostenga el compromiso a largo plazo. Y, en una dieta tan restrictiva, suele ser baja.

¿Es posible bajar de peso con una dieta keto? Sí, como con muchos otros planes dietarios de alto control de macronutrientes y porción. Un estudio señaló que quienes consumían bajos hidratos de carbono adelgazaban más y más rápido al principio, pero que parte de esa pérdida inicial es agua, por el vaciado del glucógeno.

Un metaanálisis de 38 ensayos con 6.499 adultos halló que a los 6-12 meses las dietas bajas en hidratos lograron una pérdida promedio 1,3 kg mayor que las bajas en grasa, con mejores triglicéridos y HDL, pero con LDL y colesterol total más altos, lo que obliga a sopesar las consecuencias a largo plazo. Son dietas "bajas en hidratos" en general, no solo cetogénicas.

Otro metaanálisis, centrado en keto estricta con seguimiento de al menos 12 meses, incluyó 13 estudios y comparó con dietas bajas en grasa. La ventaja en peso fue pequeña, y el LDL (colesterol malo) subió levemente.

Ventajas y desventajas de la dieta Keto

Desventajas

Colesterol. El LDL (colesterol malo) puede subir con el exceso de grasas.

El LDL (colesterol malo) puede subir con el exceso de grasas. Síntomas de adaptación (cansancio, dolor de cabeza, constipación en los primeros días o semanas), la llamada "gripe keto".

Menos fibra y variedad si se recortan frutas, legumbres y cereales integrales, con posibles déficits de micronutrientes y molestias digestivas asociadas .

. Dificultad para sostenerla y riesgo de efecto rebote al abandonarla.

No es para cualquiera: personas con enfermedad pancreática, hepática o renal, trastornos del metabolismo de las grasas, embarazo y lactancia, quienes toman fármacos como los inhibidores de SGLT2 o insulina, y personas con antecedentes de trastornos alimentarios deberían consultarlo antes con su médico.

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