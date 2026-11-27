La famosa meta de los 10.000 pasos que se repite nació en los años 60. Hoy, los estudios muestran que la intensidad y los "snaks" de movimiento suman

La evidencia sugiere que entre 5.000 y 7.000 pasos ya reducen significativamente el riesgo de morir.

La meta de 10.000 pasos surgió por marketing y no por ciencia.

Otra vez se hace de la noche, tu reloj marca 6.200 pasos y llega la culpa porque no llegaste a los 10.000 pasos que iban a ayudar a mejorar tu salud. Antes de ponerte a dar vueltas por el living, conviene saber que esa cifra mágica que no alcanzaste tiene mucho más de marketing que de ciencia.

Hiciste lo que pudiste, pero además, está bastante bien.

10.000 pasos: un número con historia y poca ciencia

La versión más repetida cuenta que, después de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, una empresa japonesa lanzó un podómetro llamado Manpo-kei, algo así como "medidor de 10.000 pasos".

La cifra pegó: era redonda, fácil de recordar y muy auspiciosa en la cultura de ese país. Las versiones de la historia no coinciden en todos los detalles, y hasta la propia empresa dijo que no sabe bien de dónde salió el número.

Lo que sí está claro es que no nació de ningún estudio científico. La epidemióloga de Harvard I-Min Lee, que investigó el tema, lo atribuye más bien a una decisión comercial.

Qué dicen los estudios hoy

Con la creación de pulseras y acelerómetros se pudo medir cuánto se mueve la gente con más precisión, en vez de basarse en lo que se atestigua o recuerda, y el panorama cambió considerablemente.

Un estudio en mujeres mayores vio que con unos 4.400 pasos diarios ya hay menos riesgo de morir que con unos 2.700, y que la ventaja se empareja en torno a los 7.500.

Después, un análisis que reunió quince estudios internacionales mostró que la curva se aplana antes en los mayores de 60 que en los más jóvenes. Y la revisión más grande hasta ahora, de 2025, ubicó entre los 5.000 y los 7.000 pasos el punto donde las ganancias empiezan a aplanarse para mortalidad, enfermedad cardiovascular, demencia y caídas. ¿Qué significa esto? Con unos 7.000 pasos, el riesgo de morir por cualquier causa es casi la mitad que con 2.000.

"Meseta" no quiere decir que más pasos hagan mal, por supuesto. Significa que cada paso extra rinde menos, tiene menor importancia. Para algunos beneficios, quienes caminan más siguen ganando algo. Si ya sos activo, 10.000 sigue siendo una gran meta. Pero no es un piso que tengas que alcanzar para que cuente en términos de longevidad.

Desde ya, todos estos son estudios observacionales: muestran asociación y no prueban causa. Puede ser, simplemente, que la gente más sana camine más. Para varios resultados, los propios autores marcan que la certeza de la evidencia es baja.

La diferencia grande: de nada a algo

Lo más valioso está en el primer tramo. Pasar de casi no moverse a moverse un poco es el salto que más se nota en los estudios, y por eso 10.000 puede ser contraproducente para alguien muy sedentario: ese desafío puede intimidar y desanimar en vez de motivar.

Si hoy hacés 3.000, sumar 1.500 o 2.000 pasos (más o menos 15 o 20 minutos de caminata tranquila) ya te ubica en una zona con mejores resultados. Siempre es mejor un poco que quedarte sentado.

¿Importa la velocidad cuando caminás?

La ciencia no es unánime. El estudio en mujeres mayores encontró que, una vez contados los pasos totales, la intensidad no suma de forma clara.

En cambio, un trabajo con casi 80.000 personas en el Reino Unido vio que caminar a mayor ritmo se asocia con una reducción extra del riesgo, independientemente del total de pasos. El análisis internacional mostró que el efecto del ritmo se reduce al ajustar por pasos, pero no desaparece.

En la práctica: no hace falta salir a correr, pero si podés incorporar tramos a paso ligero (de esos en que te incomodaría más conversar mientras avanzás), probablemente sea un bonus.

Qué pasa con los snacks de movimiento

Este es un gran concepto para quien no tiene tiempo ni ganas de "hacer ejercicio" programado. Un estudio con unos 25.000 adultos que no entrenaban encontró que tres o cuatro ráfagas diarias de uno o dos minutos de actividad vigorosa se asociaban con menos mortalidad, y que esas ráfagas pueden ser pequeñas actividades de la vida cotidiana: correr para alcanzar el colectivo, subir escaleras a buen ritmo, hacer un mandado a paso muy rápido o jugar intensamente con los chicos.

Tal como en los casos anteriores, es otro estudio observacional, con adultos de mediana edad y mayores, así que no reemplaza al ejercicio regular, pero sirve al menos como puerta de entrada. Lo importante es empezar a propiciar y prolongar estos momentos.

Lo que tu reloj no cuenta

Limpiar la casa, cargar las bolsas del súper, levantar a los chicos, subir escaleras o hacer jardinería son esfuerzos reales que los contadores de pasos miden mal o directamente ignoran.

Las guías de la OMS de 2020 también reconocen que toda actividad cuenta y eliminaron una antigua regla que demandaba bloques de 10 minutos.

Cargar peso, además, trabaja la fuerza muscular, algo que caminar no cubre por sí solo. Así que si tuviste un día de mudanza o de limpieza profunda y el reloj dice 4.000 pasos, igual te moviste y lograste otros esfuerzos de calidad.

Cómo sumar pasos sin cambiar tu vida

Bajate una parada antes o estacioná más lejos.

Hablá por teléfono caminando.

Caminá 10 minutos después de comer, aunque sea alrededor de la manzana.

Elegí la escalera en vez de ascensor, cuando son uno o dos pisos.

Levantate a menudo si trabajás sentado.

Aumentá progresivamente: sumá unos mil pasos a tu promedio actual y mantenelos una o dos semanas antes de subir la vara.

Si tenés alguna condición de salud o hace mucho que no te movés, consultá con tu médico antes de aumentar la intensidad. El mejor número de pasos es el que podés sostener. Con 4.000, 7.000 o 10.000, lo que cuenta es que hoy te hayas movido más que ayer.