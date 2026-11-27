Dormir lo suficiente es un pilar de la salud, pero no es el único que importa cuando se trata de descansar bien. Qué importancia tienen los horarios

La regularidad de sueño es clave para el reloj interno y la salud.

Acostarse muy tarde durante el fin de semana, levantarse varias horas después que de costumbre y volver a madrugar el lunes puede generar cambios en el ritmo habitual del organismo. Aunque muchas personas utilizan esos días para recuperar el descanso perdido durante la semana, mantener horarios relativamente estables puede ser una estrategia útil para mejorar la rutina de sueño.

La evidencia científica no indica que todos deban acostarse exactamente a la misma hora cada noche, pero sí apunta a que la consistencia entre los horarios de sueño y vigilia es un componente importante de un descanso saludable.

Por qué conviene dormir y despertarse a horarios similares

El organismo cuenta con un reloj biológico interno que regula distintos procesos a lo largo del día, entre ellos los períodos de sueño y vigilia. Este sistema, conocido como ritmo circadiano, se adapta a señales del entorno como la luz, la oscuridad y los horarios de actividad.

Cuando una persona cambia constantemente sus horarios de descanso, puede alterar esa sincronización. Por ejemplo, dormir hasta muy tarde los sábados y domingos puede hacer que resulte más difícil conciliar el sueño el domingo por la noche y levantarse temprano al día siguiente.

Una revisión sistemática publicada en diciembre de 2025 en la revista Sleep Medicine Reviews analizó 59 estudios sobre la regularidad del sueño en adultos. Los investigadores encontraron asociaciones entre los horarios más irregulares y distintos indicadores de salud, entre ellos síntomas de ansiedad y depresión, resistencia a la insulina y presión arterial elevada.

Los autores señalaron que la regularidad del sueño debería considerarse un componente importante de la salud, aunque aclararon que todavía se necesitan más estudios para establecer con precisión cómo influye este hábito en cada resultado.

Qué encontró un estudio sobre la regularidad del sueño

Una investigación publicada en 2024 en la revista Sleep comparó la regularidad y la duración del descanso en casi 61.000 participantes del UK Biobank.

El trabajo utilizó datos registrados mediante dispositivos de medición de actividad y encontró que las personas con patrones de sueño más regulares presentaban una menor asociación con el riesgo de mortalidad prematura que aquellas con horarios más variables.

Los investigadores observaron que la regularidad podía ser un indicador relevante incluso al compararla con la cantidad de horas dormidas. Sin embargo, se trató de un estudio observacional: sus resultados muestran una asociación y no permiten afirmar que modificar los horarios, por sí solo, garantice una mayor longevidad.

La conclusión es que dormir las horas necesarias y mantener una rutina estable son dos aspectos que conviene considerar en conjunto.

Cuántas horas conviene dormir por noche

La regularidad no reemplaza la necesidad de dormir lo suficiente. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los adultos de entre 18 y 60 años necesitan dormir al menos siete horas por noche.

En las personas de 61 a 64 años, la recomendación es de siete a nueve horas, mientras que a partir de los 65 años se aconsejan entre siete y ocho horas diarias.

Las necesidades pueden variar según cada persona, pero dormir menos de lo necesario de manera habitual puede afectar la atención, el estado de ánimo y el funcionamiento cotidiano.

Por eso, el objetivo no debería ser simplemente acostarse temprano, sino encontrar un horario que permita descansar lo suficiente y sostenerlo de manera razonable durante la semana.

Cómo ordenar los horarios de sueño sin cambiar toda la rutina

Incorporar regularidad no requiere modificar de un día para otro todos los hábitos. Algunas medidas sencillas pueden ayudar a organizar el descanso:

Elegir una hora habitual para levantarse . Mantener un horario relativamente estable puede facilitar la organización del sueño nocturno.

. Mantener un horario relativamente estable puede facilitar la organización del sueño nocturno. Evitar grandes diferencias durante el fin de semana . Si es posible, conviene no desplazar varias horas el momento de acostarse y despertarse.

. Si es posible, conviene no desplazar varias horas el momento de acostarse y despertarse. Preparar una rutina antes de dormir . Bajar la intensidad de las luces, dejar de trabajar y realizar actividades relajantes puede ayudar a marcar el final del día.

. Bajar la intensidad de las luces, dejar de trabajar y realizar actividades relajantes puede ayudar a marcar el final del día. Reducir el uso de pantallas antes de acostarse. El CDC recomienda apagar los dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de ir a dormir.

El CDC recomienda apagar los dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de ir a dormir. Prestar atención a la cafeína. El café, el mate y otras bebidas con cafeína pueden interferir con el descanso si se consumen demasiado cerca de la hora de dormir.

No es necesario perseguir una precisión absoluta ni convertir el horario de sueño en una fuente de preocupación. La idea es establecer una rutina que resulte compatible con las obligaciones laborales, familiares y personales.

Qué hacer si cuesta dormir aunque se mantenga un horario

La regularidad puede ayudar a ordenar el descanso, pero no resuelve todos los problemas relacionados con el sueño.

Si una persona tiene dificultades persistentes para conciliar el sueño, se despierta repetidamente durante la noche o siente cansancio durante el día pese a dormir suficientes horas, conviene consultar con un profesional de la salud.

El descanso adecuado depende de varios factores, entre ellos la duración, la calidad y la continuidad del sueño. Mantener horarios similares puede ser un buen punto de partida, pero no reemplaza la evaluación de posibles trastornos cuando los problemas se mantienen en el tiempo.