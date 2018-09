nuevos rumbos El "banco" de Amazon ya compite con las entidades financieras tradicionales

La firma de Bezos ofrece servicios financieros a medida para potenciar su plataforma. Para ello en algunos países cerró alianzas con grandes bancos

El desembarco de Amazon en el sector financiero se ha producido desde múltiples flancos. Pagos, préstamos, seguros o la creación de cuentas corrientes forman parte de la oferta del gigante tecnológico, por lo que su operativa cada vez se asemeja más a la de un banco convencional pero sin estar sujeto a la regulación correspondiente.

Incluso en países como México o India ya permite a los clientes retiros y pagos en efectivo, con lo que se ha convertido en una alternativa a las tarjetas de crédito. Sin embargo, el objetivo no es convertirse en una entidad tradicional, sino constituirse en un banco que incremente y ofrezca servicio al propio ecosistema de la compañía.

La firma, presente en multitud de industrias y servicios, no podía dejar de lado el sector financiero, fenómeno que es analizado por CB Insights en el informe Everything You Need to Know About What Amazon is Doing in Financial Services.

El estudio concluye que los pilares de la rama financiera de la compañía de Jeff Bezos se asientan en los pagos, los depósitos y los préstamos.

La primera aproximación vino a través de Amazon Pay, cuyo primer producto data de 2007 y que ahora incluye un monedero electrónico para los clientes y una red de pagos, tanto para tiendas online como para establecimientos físicos.

La consultora autora del estudio cifra en 33 millones los clientes de ese servicio, que en 2016 alcanzaba ya 170 países y que quiere expandir a otros como Francia, España o Italia con funcionalidades como pago de impuestos, viajes, seguros, entretenimiento y donaciones.

El pasado año la compañía alumbró Amazon Cash, que permite a los clientes depositar efectivo, sin coste, en una cuenta digital a través de un código de barras en establecimientos minoristas concertados en EEUU.

En mayo de este ejercicio se alió en este país con Coinstar. Gracias a ello los usuarios pueden depositar monedas en los quioscos de esta firma y retirarlo digitalmente a través de Amazon Cash.

Con esto, Amazon pretende atraer a su portal de compras a la población no bancarizada, así como a las nuevas generaciones. Incluso cuenta con un apartado que, bajo control parental, permite a los niños crear una cuenta propia con sus monedas.PréstamosOtra rama del entramado financiero de la tecnológica son los préstamos, disponibles desde 2011 por medio de Amazon Lending, que permite a las pymes la financiación y venta de sus productos en el portal a través de entidades colaboradoras, con lo que estas mitigan el riesgo.

Este servicio está disponible en EE.UU., Reino Unido y Japón. La alianza de la firma de Bezos con Bank of America le permite la emisión de préstamos con cantidades de entre 1.000 y 750.000 dólares.

En los siete años de funcionamiento de esta funcionalidad, Amazon ha emitido préstamos por valor de u$s3.000 millones a 20.000 pymes y explora oportunidades en India y México. Además, ofrece tarjetas de crédito y débito para sus principales clientes.

Pero el futuro apunta hacia productos que hasta el momento quedaban reservados para los bancos y las aseguradoras. La compañía ya ha entablado conversaciones con entidades como JPMorgan o Capital One para ofrecer un servicio similar al que dan las cuentas corrientes, mientras que en Reino Unido proporcionan un seguro de accidentes y robos para diferentes productos en colaboración con The Warranty Group's London General Insurance Company.

Hasta ahí la consultora habla de productos en vigor, pero los rumores del mercado amplían el ambicioso plan de la firma tecnológica. Noticias sobre futuras ofertas de seguros de hogar, hipotecas, seguros de salud y la utilización de criptomonedas para realizar pagos o la compra de una entidad bancaria se han sucedido en el último año.

El hecho es que la aproximación de Amazon a los servicios financieros forma parte de la estrategia de la compañía para fortalecer su negocio principal e incrementar la relación con compradores y vendedores en su plataforma.

CB Insights destaca la profunda implicación y duración en el tiempo de la apuesta financiera para superar a la competencia a la hora de hacer mucho más fáciles las transacciones.