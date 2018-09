Convención Anual del IAEF Luis Caputo: "Estamos en una situación de mucha más calma en los mercados"

"Los mercados se mueven en manadas y a veces exageran", aseguró el presidente del BCRA y explicó la nueva estrategia para contener al dólar

El presidente del Banco Central, Luis Caputo, mostró un moderado optimismo al analizar el horizonte del mercado cambiario.

"El miércoles cambiamos la estrategia (de intervención en el mercado cambiario), quedó en evidencia, el mercado entendió el mensaje y se tranquilizó mucho. Ayer encontró un nivel de equilibrio sin intervención del Banco Central 10% abajo del día famoso. Vamos encaminados a una situación de mucha más calma, no sólo en el mercado de cambios, sino también con los bonos y las bolsas", pronosticó.

"Los mercados se mueven en manadas y a veces exageran", aseguró en la 39 Convención Anual del IAEF, que se realiza en Mendoza. Más de 200 ejecutivos de finanzas esperaban el plato fuerte de estas dos jornadas que se desarrollan en un hotel céntrico de la capital, luego de una semana en la que los mercados pasaron del extremo pesimismo a la posibilidad de superación lenta de la crisis cambiaria y de confianza en el Gobierno nacional.

Te puede interesar ¿El país irá mejor con un dólar a 40?: la visión de Melconian y sus frases clave sobre la economía

El titular de la entidad rectora aseguró que el dólar llegó a un precio "muy competitivo", por lo cual vaticinó que "estamos yendo a un nivel de tranquilidad" en el mercado de cambios.

"Estamos buscando anclar las expectativas y a cortísimo plazo vemos una mayor tranquilidad. Hoy ya estamos cerca del nivel de tipo de cambio real multilateral de 2003, que era de $43 (actuales)", enfatizó el funcionario.

En consecuencia, Caputo afirmó que "la gente se puede quedar tranquila" con la cotización del dólar, que este viernes volvía a operar a la baja, por tercera jornada consecutiva.

Te puede interesar Dólar hoy: cambio de estrategia del Banco Central y señales del FMI hicieron bajar la cotización a $38,32 promedio

Al ser consultado sobre las distintas estrategias que pueden adoptar los bancos centrales para intervenir en crisis cambiarias como la que atravesó la Argentina, Caputo dijo que no está de acuerdo ni con quienes piden anclar la cotización del dólar a un precio ni con quienes piden dejarlo flotar sin freno.

"Tenemos un tipo de flotante justamente para poder absorber los shocks. Si yo me hubiera plantado con un dólar de $28, después venía Turquía, Brasil y Cuadernos y nos encuentra en una posición mucho más débil. Tampoco hay que esperar un equilibrio donde sea porque afecta a otras variables", analizó.

Te puede interesar Santander hace acopio: más de un tercio de sus 163.000 millones de deuda es anticrisis

Para el funcionario, "nos encaminamos a una situación de normalidad, no solo con el dólar sino también con los bonos. La tendencia es hacia la normalización".

Caputo consideró, además, que "esta tormenta (cambiaria) en un país desarrollado dura un minuto y medio. Acá tenemos menos opciones porque durante 70 años no se hicieron las cosas bien. No es gratis hacer las cosas mal durante tanto tiempo, ya que hoy no tenemos los grados de libertad que tienen las naciones desarrolladas".

"No tenemos, por ejemplo, un mercado de capitales desarrollado que pueda absorber shocks externos. Pero tener un mercado de capitales fuerte lleva muchos años. Es algo que debe ser planificado a largo plazo", enfatizó.

Por último, resaltó: "Tenemos un nivel de reservas muy bueno, holgado. Y debemos cuidarlas".

Las frases más destacadas de Caputo

"Algunos quieren que BCRA se plante en un precio de dólar y que venda. Otros, que el dólar encuentre un equilibrio. Yo no adhiero a ninguna de estas dos teorías".



"Esta tormenta en los países desarrollados dura un minuto y medio".



"En los últimos 70 años hicimos las cosas mal".



"El mercado tiende a normalizarse".



"Tener un mercado de capitales no lleva un año: a Brasil le llevó más de 10 años".



"Muchos países querrían ayudarnos, pero no está establecido el mecanismo".



"Voy a proponer (NdelR: en la reunión de bancos centrales de Basilea) que los Bancos Centrales puedan diversificar sus inversiones en bonos de países emergentes como el nuestro".



"Argentina no va a entrar en default ni mucho menos".



"Claramente, hubo un shock externo que a nosotros nos afectó más por nuestra vulnerabilidad interna".



"El escándalo de los cuadernos es buenísimo que pase, pero en el corto plazo tuvo un impacto tremendo".



"Todos sabemos que vamos a pasar momentos difíciles. Va a ser un proceso lento y doloroso, y nosotros lo sufrimos más que nadie".



"Estamos en un proceso de recesión y vamos a tratar de salir lo más rápidamente posible".