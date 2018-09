mercado cambiante El dólar cerró a su menor precio de toda la semana por mayor oferta: $37,81 promedio

Igual la cotización del billete mayorista avanzó 14 centavos respecto a siete días atrás, en un mercado con bajo volumen e ingreso de divisas del exterior

El Gobierno termina la semana aliviado. Por tercera rueda seguida el precio del dólar cerró a la baja, y por segundo día consecutivo no necesitó intervenir. Hecho que tranquilizó tanto al mercado como al propio oficialismo, al frenarse la "sangría" de divisas, que en los últimos 14 días fue de u$s2.000 millones en total.

Incluso, el propio presidente del Banco Central, Luis Caputo, afirmó en la jornada que "ahora vamos a encaminarnos a una situación de mucha más normalidad, más calma".

Así, el dólar cerró el viernes en la plaza mayorista con la menor cotización de toda la semana: a $36,99, unos 36 centavos menos que el día previo, tras haber alcanzado el martes pasado el máximo histórico de $38,88.

Este descenso de las últimas tres jornadas comenzó a plasmarse a raíz de un cambio de estrategia del organismo monetario, debido a que además de vender billetes por medio de las ya "tradicionales" licitaciones anunciadas, con el guiño del Fondo Monetario Internacional (FMI) de por medio también realizó el miércoles ventas puntuales en las posiciones de los operadores que impulsaban al alza al precio, para empezar a descender la presión a la cotización.

En consecuencia, el accionar sorpresivo de Luis Caputo en sólo una jornada, más las declaraciones favorables del jueves del vocero del FMI, Gerry Rice, que dijo que ambas partes estaban logrando avances en las conversaciones y esperaban "concluir tan rápido como sea posible", generaron que el mercado calme sus nervios.

Te puede interesar ¿El país irá mejor con un dólar a 40?: la visión de Carlos Melconian y sus frases clave sobre la economía

De hecho, este viernes apareció una mayor liquidación de divisas desde el exterior, que se sumó a un contexto muy tranquilo en la City. Algo que se evidenció en el volumen total operado, que si bien aumentó 31% respecto a la previa, en el global siguió siendo muy acotado: u$s399 millones.

Más allá de esto, entre los economistas está la coincidencia que el valor del dólar tuvo un overshooting en los últimos días. Es que desde los fundamentals y aspectos financieros, ya aparentaba demasiado desproporcionado un tipo de cambio por encima de los $40 para estos momentos.



En resumen, en toda la semana igual avanzó 14 centavos el precio mayorista, desde agosto el tipo de cambio se devalúa 35% y en todo el año acumula una depreciación del 98 por ciento.

"La oferta y los ingresos desde el exterior volvieron a predominar en una jornada de desarrollo tranquilo y deprimieron otra vez la cotización de la divisa norteamericana", resumió Gustavo Quintana de PR Cambios.

Ante esta variación, las pizarras de los principales bancos que operan en el microcentro porteño también mostraron cotizaciones en retroceso.

De esta manera, el promedio minorista en la City fue de $37,81, según la información del Banco Central en base a la encuesta que realiza en el microcentro porteño. Por lo que cayó 51 centavos respecto al valor de la jornada previa.



En el Banco Nación, la cotización al público cayó 40 centavos respecto a la rueda del jueves debido a que finalizó a $36,40 para la compra y $37,60 para la venta.

Te puede interesar Dólar hoy: cambio de estrategia del Banco Central y señales del FMI hicieron bajar la cotización a $38,32 promedio

El precio máximo encontrado en la City llegó a los $38 en ICBC, Santander y HSBC, seguido por los $37,90 del Macro.



Desde la plaza informal, el blue cayó 25 centavos a $36,50, un valor que se ubicó 3,5% por debajo (-$1,3) respecto al promedio minorista oficial.

Los rendimientos en pesos del mercado secundario operaron estables el viernes al operarse a 12 días a una tasa de interés de 60%.

En el mercado de futuros del Rofex se operaron u$s745 millones, de los cuales más del 60% se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $37,82 y $39,33 a una tasa del 35,6% y 42,8% anual, respectivamente.

Además, el precio de la divisa para fin de año se ubicó en los $41,95 por unidad.





Economistas consultados por iProfesional coincidieron en que sus estimaciones indican que, hoy por hoy, el dólar debería ubicarse en torno a los $35 . Entre los economistas hay un consenso generalizado que el tipo de cambio actual, por debajo de los $38, aún se encuentra por encima del que debería establecerse al tipo de cambio real multilateral, pero que la incertidumbre de los últimos días generó una sobrereacción de la City que "exageró" el alza en el precio de la divisa, al llegar en alguna rueda hasta los $42.

Te puede interesar Las Letes son una opción para comprar dólares más baratos que en el mercado minorista

Cabe señalar que en plena rueda del viernes el presidente del Banco Central, Luis Caputo se refirió a la situación actual y afirmó que en materia de política cambiria, "la estrategia cambió. No están dadas las condiciones para que el Banco Central se plante en $28, mucho menos con inflación".

"El tipo de cambio flotante nos permite absorber shocks. El mercado entendió el mensaje y ayer (por el jueves) encontró un equilibrio", afirmó Caputo al disertar en la convención anual del Instituto de Ejecutivos en Finanzas (IAEF) que se realiza en Mendoza.



Para el titular del BCRA "ahora vamos a encaminarnos a una situación de mucha más normalidad, más calma. No sólo en el mercado de cambios, sino en el de los bonos", acotó. Además mencionó que los mercados "se mueven en manada y exageran".



Caputo consideró que a la entidad que comanda "no le corresponde decir el precio del dólar es éste", para luego aclarar que "las subastas de dólares no eran las mejores herramientas. El mercado se tranquilizó mucho, encontró un nivel de equilibrio sin intervención del Central".



A ello se le agregó que el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, brindó una conferencia de prensa desde la provincia de Mendoza dijo que no sabe "de dónde salió" la aseveración sobre que debe estar a $40 y que "el rango que tenemos ($38) es altamente competitivo".

El nerviosismo de los últimos días en el mercado por la escalada sin freno en el billete estadounidense se debió, fundamentalmente, que el argentino a diferencia de otros países de la región piensa y ahorra en dólares.

Esto tiene fundamento en que en las últimas cuatro décadas el peso ha perdido unos 13 ceros. Leáse, perdió constantemente y de forma notoria su valor.

Al respecto, ex Secretario de Finanzas Daniel Marx dijo en la semana que si uno mira un poco la historia, "quien dejó sus ahorro s en pesos en Argentina, tradicionalmente ha sido saqueado”.

Y agregó: “Acá el refugio para muchos es sacar el dinero para ponerlo en dólares. Alguna parte se queda en el sistema financiero local, la mayoría no. Y después el Estado busca financiarse en el mercado internacional”. Un informe publicado este viernes por Consultatio indica que los anuncios del Ministro Dujovne durante la semana son un intento de ir por la vía contraria: "Intentar estabilizar el mercado de bonos dando más certezas sobre el programa financiero 2019 para que el tipo de cambio logre una calma y la nominalidad comience a ordenarse".



Y concluye: "En el corto plazo la sostenibilidad de la mejora lograda dependerá crucialmente de dos factores: el respaldo político que pueda obtener el gobierno en el tratamiento del presupuesto nacional y la evolución del contexto internacional".

La mejora en las condiciones del mercado también se observa en la cotización en el exterior de los títulos públicos, que se refleja en una baja del riesgo país, que desciende hasta los 729 p.b.



En Nueva York, en cuanto a los ADRs y acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street, se destacaron las bajas de BBVA Francés, que cayeron 4%, seguido por Macro, que bajaron 3,5 por ciento.