Rechazo absoluto El Gobierno desmintió al asesor de Trump: negó que se esté analizando volver a la Convertibilidad

Fue tras las declaraciones del mediático asesor de la Casa Blanca Larry Kudlow, quien dejó abierta esa posibilidad, y cayeron mal en la Casa Rosada

El Gobierno desmintió "categóricamente" que esté negociando con el Fondo Monetario Internacional un plan de Convertibilidad para la moneda argentina que derive en un esquema de dolarización, como tiene por ejemplo Ecuador.



Fue tras las declaraciones del mediático asesor de la Casa Blanca Larry Kudlow, quien dejó abierta esa posibilidad, y cayeron mal en Buenos Aires.

La posibilidad de una vuelta a la Convertibilidad toca una fibra sensible de los argentinos y afecta la delicada economía local. Además, las declaraciones de Kudlow fueron tomadas por la oposición para complicar al Gobierno.



Por eso fuentes de economía señalaron que lo que dijo Kudlow a través de la cadena de televisión Fox News era "su opinión" de economista "como tantas otras" pero no "nuestra negociación".



Al preguntarle el periodista de Fox sobre la situación argentina y sobre cómo el Tesoro de los Estados Unidos estaba involucrado en ello, también respondió: "Sí. El Tesoro está profundamente involucrado en esta discusión, profundamente involucrado, lo que es muy bueno".

Y agregó "tal como entendimos, la única salida para el dilema argentino es fijar el tipo de cambio, el peso se ata al dólar, pero no podés crear ni un sólo peso nuevo. No se crea dinero a menos que tengas una reserva de dólares detrás de él. Eso funcionó en los '90. Bajó la inflación y mantuvo la prosperidad. Eso es lo que necesitan hacer nuevamente. ¿Y sabés qué? Hay gente del Tesoro de EE.UU. metida en eso. Están en eso. Así que no pierdan las esperanzas en ese punto".





No fue la única opinión en los medios estadounidenses. La periodista Mary Anastasia O'Grady del Wall Street Journal sugirió esta semana que "Argentina necesita dolarizar".



Kudlow es el asesor económico de Donald Trump tras reemplazar a Gary Cohn al frente del Consejo Nacional Económico, quien renunció a un puesto que el presidente estadounidense no siempre toma en cuenta.