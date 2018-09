palabra de experto Daniel Marx: "Por más que el FMI nos preste plata no creo que pueda llegar a salvarnos"

El economista y ex director del Banco Central habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y opinó que "tendremos meses de recesión"

El economista Daniel Marx, que fue director del Banco Central entre los años 1987-1988, opinó sobre la actualidad económica del país y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, en busca de ampliar el préstamo inicial.

"Por más que el FMI nos preste plata no creo que pueda llegar a salvarnos", dijo el ex funcionario en diálogo radial. En ese sentido, Marx consideró que la entidad ahora está brindando préstamos más flexibles que años atrás, motivo por el que se habla de “un nuevo fondo monetario internacional”, pero remacó que "el ADN del FMI no ha cambiado".

Respecto de la gestión del Banco Central, Marx respaldó el cambio en la estrategia en la lucha contra la inflación, que viró de una política de metas de inflación a otra de administración de los agregados monetarios, y reclamó mayor coherencia en el área cambiaria.

"Hay que reconocer los problemas y enfrentarlos. Tenemos una Argentina con problemas de competitividad e inflación y eso no dice el FMI cómo solucionarlo", detalló.

Marx, quien además fue Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación durante 1999-2001, y encargado de negociar con el FMI, habló sobre la recesión económica y las “tormentas”. En esa línea, habló sobre el contexto mundial de los países emergentes y sostuvo que la situación de Brasil puede influir en Argentina. "Tenemos muy cerca las elecciones en Brasil y de allí también depende lo que pueda repercutir en nuestro país.

Generar un país previsible y que pueda pagar sus deudas tiene ciertas ventajas", consideró.

“Hay efectos secundarios por los que hay que pasar. Es muy probable que tengamos como mínimo 4 meses de recesión.Quizás se pueda observar el final de la recesión recién durante el primer trimestre del año que viene", sentenció.

En relación a la devaluación y al salto cambiario, Marx opinó que el país pasó de ser un país caro, a uno “relativamente barato”. “No solo para los turistas de los países limítrofes, sino también para los inversores extranjeros”, detalló.

Por último, respecto de la gestión de Mauricio Macri, el ex funcionario opinó que sería bueno “que las reglas de juego no cambien tanto en la historia argentina”. En ese sentido, consideró importante que sean predecibles las acciones que se van a tomar. "El poder del presidente debería estar más acotado para obtener un refuerzo institucional", opinó.