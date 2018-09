opinion de expertos Bein y Broda advierten sobre los riesgos de la flotación del dólar entre bandas cambiarias

Ambos economistas entienden que la no intervención del Banco Central dentro de la banda es “peligrosa” y tienen dudas sobre su nuevo rol

Miguel Bein, Miguel Angel Broda y Daniel Artana expusieron minutos antes de la conferencia de prensa de Nicolás Dujovne. Hasta allí, ya venían manifestando reparos a la libre flotación del dólar.

"Flotar es muy peligroso, salvo que vos Cristiano (Rattazzi, presidente de Fiat en el país), quieras un dólar para Fiat de $70", marcó Bein, en una intervención donde manifestó su preocupación sobre el valor del peso.



"Todos los días hacemos cuentas como si fueran los clasificados de 'Clarín' sobre la cotización del dólar", también soltó Bein frente al auditorio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, reunido en una jornada organizada por Fiel, donde también estaban presentes empresarios.

"Sturzenegger se fue y llevó el dólar de $18 a $28. Caputo lo agarró en $28 y se le fue a $38. Lo único que espero de la nueva gestión es que no suba $10 más", completó Bein luego, cuando ya se conocía el contenido del anuncio del acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Con algunas precisiones en la mano, distintos ejecutivos se acercaron a Bein, Broda y Artana para preguntarles si los u$s7.100 millones adicionales les parecían suficientes para controlar el dólar. Las respuestas que encontraron fueron entre prudentes y escépticas, según consigna Clarín.



Antes que se difundiera la ayuda extra del FMI, Broda señaló: "Tampoco el FMI puede solucionar todos tus problemas. Hay que convocar a 15 brillantes de la economía para que hagan un programa de progreso y estabilización para crear el crecimiento de las próximas dos décadas", reclamó.



Los economistas querían conocer más precisiones sobre la actuación del Banco Central para contener el dólar. "Si el tipo de cambio flota y no hay forma de tenerlo controlado, hay riesgos que se espiralice la inflación por causa cambiaria y la recesión se amplía", avisó Bein.



"La política económica de aquí hasta las elecciones la está haciendo el FMI", señaló Broda. "Depende de cuánto se van a usar las reservas para pisar el tipo de cambio, porque quizás haya que ir a un canje voluntario (de deuda) si las reservas no alcanzan", agregó. El economista avisó que, aún con cuestionamientos, volvería a votar a Mauricio Macri en las próximas elecciones, ya que no quiere el regreso de Cristina Fernández de Kirchner.



Artana había invitado a Luis Caputo y Nicolás Dujovne, pero ninguno de los dos pudo concurrir. El economista jefe de Fiel y anfitrión, entendió las circunstancias de ambos. Antes, reclamó un "plan económico coherente"