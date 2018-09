mercado en alza Para la City, arrancó la banda de flotación y el dólar reaccionó con una suba de 3%

En algunos bancos se llegó a vender el billete al público a un máximo de $40,80. Los bonos y las acciones comenzaron subiendo pero después pasaron a caer

El anuncio del presidente del Banco Central, Guido Sandleris, de un nuevo esquema cambiario en el que habrá una banda de flotación cambiaria donde el organismo monetario no intervendrá en el precio del dólar, generó este jueves en el mercado una fuerte alza en el precio del billete. Un suceso signado también por la mayor demanda de divisas por parte de bancos, empresas e importadores para pagar sus compromisos de fin de mes.

Esta situación ocurrió más allá que en los días previos a la confirmación oficial del miércoles ya se barajaba en bancos y casas de cambio el establecimiento de esta medida, por lo que la noticia no sorprendió de lleno a la City.

Es que al fijarse un rango de cotización amplio de entre $34 y $44, se considera que se le da cierto margen de flexibilidad a la cotización. De hecho, el techo de la banda es un 10% superior al máximo histórico alcanzado.

El incremento del valor del dólar de este jueves obligó al BCRA a intervenir con ventas, tal como venía ocurriendo días atrás, en los mercados de futuros, para aquietar las expectativas de precios del tipo de cambio en los próximos meses.

A las medidas oficiales que afectaron puntualmente al mercado cambiario, se le agregó la incertidumbre sobre el futuro de la economía por el anuncio que se controlará la base monetaria y que habrá cierta libertad en el movimiento de las tasas de interés.

Además, no pasó desapercibido el nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que se amplió en u$s7.000 millones más el acuerdo base del crédito inicial por u$s50.000 millones de junio pasado. Particularmente, el mismo genera incertidumbre sobre el impacto que tendrá sus consecuencias en la política monetaria y cambiaria, como así también en la actividad económica.

La primera reacción la dio el segmento mayorista, donde el precio de la divisa saltó inicialmente hasta los $39,50, y se mantuvo en torno a ese nivel durante toda la rueda del jueves.

Finalmente, el tipo de cambio cerró a $39,70, estableciendo una suba de $1,19 (3%) en toda la jornada, en un marco en el que el volumen operado fue muy inferior al habitual por la expectativa de impacto de las medidas.

De hecho, se registraron negocios por una cifra total de u$s365,75 millones, es decir, descendió 31% respecto a la rueda previa. Un nivel muy bajo para esta altura del mes.

"El cierre de posiciones que vencen el viernes, por fin de mes, justificaron la presión sobre la cotización del dólar en un escenario que todavía no anticipa el nivel del resto de las variables financieras a partir de la semana que viene", resumió Gustavo Quintana, operador de PR Cambios.

El avance de los precios en el mercado mayorista se replicó en las pizarras de las principales entidades bancarias de la City, donde el precio promedio al público fue de $40,53, más de un peso respecto al valor anterior, según el relevamiento realizado por el BCRA en el microcentro porteño.

Lo llamativo es que las pizarras de casi todas las entidades mostraron precios muy cercanos y no se evidenció la dispersión de otras ruedas.

El precio promedio marcó un nuevo máximo histórico al superar los $40,51 alcanzados el pasado 14 de septiembre.

En el Banco Nación la cotización al público se ubicó con un alza de $1,40 a $38,80 para la compra y $40,60 para la venta. Pero las referencias mínimas las brindaron el ICBC con $40,30 y Supervielle con $40,40 en la punta vendedora.

El valor máximo registrado en algunas entidades llegó a tocar los $40,90, pero finalmente en el cierre quedó a $40,80 en el Patagonia, seguido por los $40,65 del Ciudad.

En las cuevas del microcentro, el blue se vendió unos 25 centavos por encima del valor anterior a $38,50, por lo que no siguió al alza de la jornada en la plaza oficial y se ubicó dos pesos (-5%) por debajo del promedio oficial minorista.

Bajo estas circunstancias, un operador le confió a iProfesional que "lo llamativo de la rueda fue el escaso volumen operado, lo cual da la pauta que nadie quiere arriesgar demasiado".

"En parte ello se debe a que hasta el viernes serán dos ruedas de transición hasta que el próximo lunes comience a regir el nuevo esquema cambiario y monetario", agregó.

Respecto a la implementación de la banda de flotación, Quintana dijo a iProfesional: “Este sistema de banda de flotación ya se usó en Argentina en otra época y funcionó un buen tiempo”.

Y acotó: “El precio se irá acomodando hasta que pase la incertidumbre y las incógnitas no sólo del mercado de cambios, sino también del anuncio que se mantendrá sin cambios la base monetaria”.

“El dólar está en su valor técnico, puede llegar a estar en torno a los $40, pero no hay motivos técnicos para que baje ya que el billete sigue demandado”, consideró Guillermo Francos, ex presidente del Banco Provincia y CEO de Wilobank, el banco digital de Eurnekian.

Más allá de lo coyuntural, también es cierto que Argentina a nivel cultural siempre pensó en dólares como moneda de resguardo del poder adquisitivo de los ingresos. Razones no faltan: en los últimos 40 años, en un contexto de una inflación acumulada exorbitante, la peso argentino ha perdido 13 ceros.



“La situación en Argentina es particular, la mente está dolarizada. Por lo que tiene razonabilidad que ahora el Banco Central pretenda ponerle un límite al precio del dólar, para no dejar pasar determinado valor”, completa Francos.



Claro, en ello dependerá que no haya un cisne negro que desestabilice la política, y pueda modificar la situación.

Por su parte, en el mercado de futuros Rofex, el precio de la divisa para fin de año se negoció este jueves a $44,65, alrededor de 4,4% más que en la rueda previa.

En general, en el mercado de futuros del OCT se operaron u$s450 millones y en el Rofex se operaron u$s1.122 millones, de los cuales más del 75% se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $39,63 y $41,45, respectivamente.

Bonos y acciones a la baja

En cuanto a los activos financieros, comenzaron con subas de hasta 3% pero luego fueron aminorando para pasar a una banda negativa en la Bolsa de Valores.

En la Bolsa porteña, el Merval cae 0,6%, para volver a testear el techo de los 34.000 puntos. De esta manera, en lo que va del mes muestra un crecimiento del 15%.

Las mayores bajas corresponden a Galicia, con el 6,2%, y Supervielle, con un retroceso del 5,8%, y Macro, que cae 3,6 por ciento.

En tanto que los ADRs y acciones argentinasque cotizan en Wall Street se mueven también en retroceso, destacándos el desplome Grupo Galicia (-9,5%), Supervielle (-8%) y Macro, que desciende 6 por ciento.

Desde Consultatio afirman que "la curva soberana en dólares reacciona al alza luego de que el Gobierno garantice los vencimientos de deuda hasta el 2019. Los más beneficiados son el Bonar 2021 y el Discount".



"Con estas subas, el riesgo país comprime 17 puntos básicos, pues se ubica en los 596 puntos básicos", agregan.