Di Stefano: “Hoy conviene más apostar a un plazo fijo que comprar dólares”

El analista económico Salvador Di Stefano además sostuvo que la calma en el mercado cambiario podría prolongarse hasta el mes de junio.

El analista económico y de mercados, Salvador Di Stefano, explicó que por las altas tasas de interés y la baja en la cotización del dólar, lo más conveniente es apostar al plazo fijo como instrumento de ahorro. Además sostuvo que la calma en el mercado cambiario podría prolongarse hasta el mes de junio.

“Se ha generado un cambio de orientación en el flujo de fondos del país, tras la fuerte suba del dólar que hubo en 2018. La gran recesión, genera una caída de la inversión y también de las importaciones. Lo que sucede es que hoy tenemos una gran oferta de dólares. Pero, por falta de pesos poca gente está saliendo a comprar, ya que resulta mucho más atractivo colocar los pesos en plazos fijos por la altas tasas de interés que están pagando a 30 o 60 días.” explicó el Analista económico, Salvador Di Stefano, en diálogo radial.

Además Di Stefano explicó que el principal cambio de tendencia es que el dólar antes era demandado por los ahorristas y ahora pasó a ser ofertado, debido a que la mayoría de las obligaciones a cubrir son en pesos.

“El dólar está 30 centavos por debajo de la zona de no intervención y seguramente el Banco Central salga a comprar. Hagamos ésta cuenta, el Banco Central por el acuerdo con el FMI, te asegura que la cotización va a subir un 2% por mes. En cambio, los plazos fijos en los bancos están rindiendo un 40% al año, lo que te da un poquito más de un 3% por mes. La gente está vendiendo dólares y colocando los pesos a plazo fijo.”



El analista insistió además que por lo visto en los últimos tres meses, se puede asegurar que la calma en el mercado cambiario se va a prolongar hasta el mes de junio. “No creo que tengamos sobresaltos, porque al préstamo del FMI se le suma la liquidación de los dólares del sector agroindustrial.

El Gobierno seguramente haga la plancha en los primeros meses del año y esperará tener controlada la inflación o cercana al 12% para la mitad del 2019. No creo que la economía crezca, pero la FED no subirá las tasas y las perspectivas de crecimiento económico para Brasil son muy buenas, por lo que podría arrastrarnos un poco hacia arriba. Las claves estarán a partir de julio o agosto, cuando la Argentina esté en pleno proceso electoral.” resumió Di Stefano.



Por último, según Mitre, el analista económico se refirió a los pronósticos para la cosecha de éste año y dijo que “si bien no será récord, habrá muy buenos números. Vamos a tener 19 millones de toneladas de trigo, el maíz va a llegar a las 44 millones de toneladas. La soja estaba prevista en 57 millones de toneladas, pero con las últimas lluvias habrá una caída y se llegará a 50 millones. En cualquier caso, no vamos a tener una catástrofe como la que tuvimos el año pasado con la sequía que fue una tragedia nacional”