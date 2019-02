Con la tasa de interés en su nuevo escalón de 49%, el dólar retomó la senda bajista y cerró en $40,53

En el segmento mayorista, la divisa se ubicó en los $39,53, 14 centavos debajo de la marca de ayer. El BCRA subió la tasa 301 puntos básicos

Después de cuatro jornadas de subas consecutivas, el Banco Central logró frenar la escalada del dólar. Pero a un costo alto: la tasa de interés llegó al 49%.

En el segmento mayorista, el dólar nuevamente mostró cierta volatilidad, pues inició las operaciones en una banda que iba de los $39,60 a los $39,65, es decir levemente por debajo del cierre anterior, pero con el correr de la rueda fue subiendo hasta los $39,80. Luego, descendió hasta los $39,53, 14 centavos debajo de la marca de ayer.

Cabe recordar que en la rueda del miércoles el BCRA debió intervenir mediante la suba de la tasa de interés de referencia y la venta de dólares futuros para calmar la presión compradora que llevó la cotización por encima de los $40,55.

En línea con lo actuado el míercoles, hoy el Banco Central volvió a licitar Letras de Liquidez, por unos $180.000 millones.

La entidad que conduce Guido Sandleris convalidó una fuerte suba en la tasa de las letras de liquidez (Leliq) que avanzó 301 puntos básicos y llegó a 49,026% promedio.

En la subasta -en la que adjudicó $183.875 millones y generó una contracción de liquidez de $3.875 millones- la tasa máxima fue de 50,4998% y la mínima fue de 44,001%.

Esta es la quinta suba consecutiva luego de que la tasa registrara 30 ruedas seguidas en baja, llegando a su menor nivel -desde la puesta en marcha del esquema de agregados monetarios- de 43,937% el jueves pasado.

"Luego de cuatro subas consecutivas, algunas con nuevos máximos anuales, la estrategia del BCRA consiguió desarmar la presión sobre el dólar mayorista con una baja de su cotización", indicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Más allá de estos movimientos alcistas, que vuelven a colocar al dólar mayorista por encima del piso de la banda, los analistas consideran que la situación no es como para disparar señales de alarma.

En tal sentido, para Alejandro Bianchi, gerente de Inversiones de InvertirOnline.com, "el dólar mayorista no se movió tanto, no me imagino ir al techo de la banda".

Por su parte, Amilcar Collante, economista de CESUR (Centro de Estudios Económicos del Sur) expresó que para adelante "hay que ser cauto, ya que en abril va a estar disponible la oferta de dólares, porque el Tesoro va a contar con divisas excedentes para liquidar y va a haber oferta de dólares por la exportación de la cosecha gruesa, que viene muy bien".

En lo que hace a la venta al público, el billete verde cerró a $40,53, según el promedio que elabora la entidad rectora. Esto es 18 centavos por debajo de la cifra de ayer.

El detalle por banco es el siguiente:

- Galicia: $40,70

- Nación: $40,35

- ICBC: $40,95

- BBVA Francés: $40,54

- Supervielle: $40,40

- Santander Río: $40,50